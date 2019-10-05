РПЛ
Коммерсантъ«Рубин» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ
Казанский «Рубин» обыграл «Тамбов» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, проходившая на стадионе «Центральный» в Казани, закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 27-ой минуте счет открыл Игорь Коновалов, на 32-ой отличился Зурико Давиташвили.
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