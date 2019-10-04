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КП - КазаньКП - Казань«Рубин» обыграл «Тамбов» со счетом 2:1

«Рубин» дома обыграл «Тамбов» в 12-м туре Российской Премьер-Лиги. Счет на 27-й минуте открыл полузащитник казанцев Игорь Коновалов. Он навесил мяч со штрафного, тот, никого не коснувшись, влетел в дальний угол.
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