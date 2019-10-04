РПЛ
КП - Казань«Рубин» обыграл «Тамбов» со счетом 2:1
«Рубин» дома обыграл «Тамбов» в 12-м туре Российской Премьер-Лиги. Счет на 27-й минуте открыл полузащитник казанцев Игорь Коновалов. Он навесил мяч со штрафного, тот, никого не коснувшись, влетел в дальний угол.
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ФК «Тамбов» много атаковал, попал в перекладину, но проиграл «Рубину» в Казани
Онлайн Тамбов.рувчера в 11:40
«Рубин» обыграл «Тамбов», победив впервые за шесть последних матчей
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