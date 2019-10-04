РПЛ

КП - КазаньКП - Казань«Рубин» обыграл «Тамбов» со счетом 2:1

«Рубин» дома обыграл «Тамбов» в 12-м туре Российской Премьер-Лиги. Счет на 27-й минуте открыл полузащитник казанцев Игорь Коновалов. Он навесил мяч со штрафного, тот, никого не коснувшись, влетел в дальний угол.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Рубин» на своем поле переиграл «Тамбов»

Советский спортвчера в 11:24

«Рубин» – «Тамбов»: пахнет ничьей?

Все про Спорт ру04 октября в 02:55

«Рубин» — «Тамбов»: Мелкадзе отыграл один мяч

Спорт-Экспрессвчера в 10:42

ФК «Тамбов» много атаковал, попал в перекладину, но проиграл «Рубину» в Казани

Онлайн Тамбов.рувчера в 11:40

«Рубин» обыграл «Тамбов», победив впервые за шесть последних матчей

Bookmaker-ratings.ruвчера в 11:38

Игру «Тамбова» в Казани покажут на «Матч Премьер»

Тамбовский курьер04 октября в 09:22

Мелкадзе: после двух пропущенных поняли, что отсиживаться сзади бесполезно

Чемпионатвчера в 12:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 00:36, Вашингтон
Общество

В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку

Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .
Коммерсантъ вчера в 11:27
Космос

Следующая жертва: галактика Андромеда поглотит Млечный Путь

Экология Регионов 03 октября в 04:57
Единоборства

Головкин победил Деревянченко в чемпионском бою

В Нью-Йорке на знаменитом "Мэдисон-сквер-гарден" завершился поединок за звание чемпиона мира Международной боксерской федерации в легком весе между представителем Казахстана Геннадием Головкиным и украинцем Сергеем Деревянченко.
Вести.Ru 00:13
Армия и оружие

В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе

В случае срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении у высшего руководства России будет несколько десятков минут на принятие решения о встречном ядерном ударе, заявил в эфире радио "Эхо Москвы" начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.
РИА Новости вчера в 06:17
Гаджеты

Samsung снизила цены на флагманские смартфоны Galaxy S10

Samsung снизила цены на топовые версии смартфонов Galaxy S10, а точнее на модели с самым большим объёмом памяти.
Astera вчера в 13:36
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Самарской области

ТАСС вчера в 14:25
Хоккей

«Флорида» Бобровского обыграла «Тампу» Василевского

Бобровский отразил 32 броска из 35, у Василевского в активе 24 сейва. Форвард «Флориды» Евгений Дадонов очков не набрал.
Sportbox.RU вчера в 21:47
Политика

ФБР допросило депутата Госдумы в Нью-Йорке

Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, что сотрудник Федерального бюро расследований остановил и допросил депутата Госдумы и журналиста Ингу Юмашеву, приехавшую на форум "Диалог Форт-Росс" в Нью-Йорк.
Газета.Ru вчера в 21:06
Авто

Названы бюджетные автомобили с самыми надежными двигателями

32CARS.ru вчера в 05:29
Происшествия

В ДТП в Якутии пострадали шесть человек

Микроавтобус перевернулся на автодороге "Лена" в Якутии. В результате ДТП пострадали шесть пассажиров, среди которых были граждане КНР.
ТАСС вчера в 23:44
Происшествия

Бывшему депутату Верховной рады Украины сообщили о подозрении — ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему депутату Верховной рады Украины, заявили 4 октября в пресс-службе ГБР.
REGNUM 04 октября в 08:41
Кино

Marvel Studios выпустила тизер VR-боевика Avengers: Damage Control

Компания Marvel Studios анонсировала игру Avengers: Damage Control, пишет 3D news.
Профиль 04 октября в 13:56
Единоборства

UFC 243: Роберт Уиттакер перевесил Исраэля Адесанью

Get the PPV ➡ https: / / t.co / 1W1iC54161 # UFC243 pic.twitter.com / SmaGAyZ3Ne — UFC (@ ufc) 5 жовтня 2019 р. Напомним, что бой Уиттакер – Адесанья состоится завтра утром в Мельбурне на арене "Marvel Stadium".
Sports.ru вчера в 02:39
Космос

В ЮАР нашли следы древней космической катастрофы

TV BRICS 04 октября в 08:15
Футбол

Ибрагимович купил «Феррари» за € 1,5 млн

Чемпионат вчера в 16:00
Политика

Медведев прокомментировал идею вернуть на Кубу военный контингент

Председатель правительства Дмитрий Медведев прокомментировал разговоры о возможности вернуть на Кубу военную бригаду, как в советские годы.
РИА Новости вчера в 09:41
Политика

Представители Киева посетят Донбасс на следующей неделе

Известия вчера в 17:02
Политика

Трамп признался в нежелании звонить Зеленскому

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел звонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Российская газета вчера в 23:02
Шоу-бизнес

Пугачеву с детьми засняли на видео в московском планетарии

Артистку заснял на видео мальчик, который тоже пришел в музей, чтобы познакомиться с экспонатами.
Народные новости вчера в 08:53
Происшествия

В Новороссийске пьяный депутат сбил ребенка и скрылся

Депутат новороссийской думы Виталий Бут сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП, сообщает РЕН ТВ в субботу, 5 октября.
Известия вчера в 14:15
Футбол

Дебютный гол Азара помог «Реалу» переиграть «Гранаду»

Газета.Ru вчера в 11:59
Авто

В России падает спрос на автомобили с газовыми двигателями

Средняя стоимость машины с газовым снабжением двигателя составляет около 282 000 рублей (исследователи уточняют, что речь идет о подержанных транспортных средствах).
Авто Воронеж 04 октября в 04:54
Политика

Стало известно о плане Киева по полной блокаде Донбасса

Украинское руководство рассматривает возможность полной блокады самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на случай срыва переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке страны.
Lenta.ru 04 октября в 05:41
Авто

Subaru Impreza обновили и сделали технологичнее

Хэтчбеку досталось больше - он получил обновленные задние фонари.
SpeedMe 03 октября в 23:31
Армия и оружие

Турция усилила войска на границе с Сирией

Интерфакс вчера в 20:50
Общество

Садальский оскорбил Малышеву, призвавшую поднять пенсионный возраст

Росбалт вчера в 18:29
Политика

Скабеева оценила оговорку Лукашенко во время встречи с Зеленским

Политическая Экспертиза 04 октября в 14:54
Политика

Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев

Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
FreeNews-Volga вчера в 02:28
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов раскритиковали премию ТЭФИ

Недавно состоялось награждение победителей премии ТЭФИ. Ксения Собчак и Константин Богомолов неоднозначно отреагировали на лауреатов.
Lisa.ru 04 октября в 12:17
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово

РИА Новости вчера в 11:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное