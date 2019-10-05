РПЛ
КП - Казань«Рубин» обыграл «Тамбов» со счетом 2:1
«Рубин» дома обыграл «Тамбов» в 12-м туре Российской Премьер-Лиги. Счет на 27-й минуте открыл полузащитник казанцев Игорь Коновалов. Он навесил мяч со штрафного, тот, никого не коснувшись, влетел в дальний угол.
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Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается.
Lenta.ru 06:07
Политика
Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Космос
Для полетов в дальний космос в России создадут «надувной бублик»
По прогнозу специалистов, парус позволит космическим аппаратам двигаться на порядок быстрее, чем космический зонд «Вояджер-1» — самый быстрый из покидающих Солнечную систему космический аппарат и наиболее удаленный от Земли объект из созданных человеком.
Московский Комсомолец вчера в 07:04
Политика
Зеленский рассказал о том, что помогло ему стать президентом Украины
Вечерняя Москва 13:15
Политика
Поляки заставили украинца съесть бандеровский флаг
Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко рассказал об инциденте с участием его соотечественника в Польше, в ходе которого его заставили съесть красно-черный флаг Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России).
Lenta.ru 12:19
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк прервала долгое молчание в социальных сетях
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время порадовала своих подписчиков новым постом на своей официальной странице в социальных сетях.
News.ru 10:22
Политика
В КНДР заявили о провале рабочих переговоров с США
Посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции.
RT на русском 13:34
Общество
В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку
Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .
Коммерсантъ 11:27
Гаджеты
Почти даром. Xiaomi Mi Mix Alpha продают за $140 000
В конце прошлого месяца китайский производственный гигант Xiaomi представил концептуальный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha, который стал во многом уникальным устройством.
iXBT.com вчера в 03:42
Хоккей
«Спартак» прервал победную серию «Витязя» в КХЛ
«Спартак» одержал победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 13:41
Футбол
Гол Милнера с пенальти принес «Ливерпулю» победу над «Лестером»
Встреча, прошедшая в Ливерпуле, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Садио Мане и Джеймс Милнер.
Газета.Ru 11:56
Происшествия
Пять слонов сорвались с водопада в Таиланде, пытаясь спасти слоненка
В Таиланде на водопаде, известном как Падение Ада, пять взрослых слонов погибли, пытаясь спасти сорвавшегося вниз слоненка, сообщает "Би-би-си".
Газета.Ru 14:29
Игры
Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК
Lenta.ru вчера в 10:59
Авто
6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой
Как правило, подготавливая свой автомобиль к зиме, большинство водителей не утруждают себя большим количеством работ, ограничившись лишь сменой летней резины на зимнюю, иногда проверкой аккумулятора и доливкой в него дистиллированной воды, ну и, конечно же, заменой омывающей жидкости на ту, которую можно использовать при минусовых температурах.
АвтоВзгляд 02 октября в 08:21
Происшествия
В Испании полицейские арестовали спасших их наркоторговцев
В Испании наркоторговцы спасли троих тонущих полицейских, оказавшихся за бортом во время погони.
BFM.ru 07:49
Здоровье
В Думу внесли законопроект об отказе в соцобслуживании на дому
Социальным работникам предложили разрешить отказывать в соцуслугах на дому людям с опасными формами заболеваний: туберкулёзом, инфекциями, психическими расстройствами.
News.ru вчера в 04:27
Авто
Новая Skoda Octavia замечена без камуфляжа
На сей раз в распоряжении чешского сайта garaz.cz оказались свежие эксклюзивные снимки лифтбека Skoda Octavia почти без камуфляжа.
Автоновости дня 03 октября в 08:16
Здоровье
Ребенка родившей в Турции россиянки эвакуируют в Челябинск
Ридус вчера в 11:58
Армия и оружие
Эрдоган заявил о готовности Турции к операции в Сирии
Турецкие военные готовы начать операцию на севере Сирии, к востоку от Евфрата, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
РИА Новости 04:27
Футбол
В России открылась первая академия ПСЖ
RT на русском вчера в 11:15
Армия и оружие
В Сети высмеяли созданную на деньги США украинскую «бронешлюпку»
Пользователи социальных сетей оценили созданный для ВМС Украины новый бронекатер проекта "Гюрза-М". Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 11:10
Единоборства
Головкин оказался тяжелее Деревянченко
В ночь с 5 на 6 октября "Мэдисон Сквер Гарден" примет очередной вечер профессионального бокса, кард которого возглавит титульный поединок казахстанского экс-чемпиона мира Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко.
Газета.Ru 14:45
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 12:25
Происшествия
Напавший на префектуру в Париже придерживался радикального ислама
«Нападавший придерживался радикального видения ислама и контактировал с отдельными лицами из движения салафитов», — рассказал Рикар.
Парламентская газета 11:33
Общество
Рэпер Гуф три раза извинился за оскорбление чеченских женщин
Музыкант в интервью Ксении Собчак рассказывал, как женился на чеченке Рэпер Гуф (Алексей Долматов) опубликовал в своем Instagram видеообращение, в котором несколько раз извинился и попросил прощение за оскорбление женщин Кавказа и особенно чеченок.
АМИТЕЛ 12:01
Политика
Медведев рассказал о сложном положении Зеленского из-за Байдена
Российский премьер Дмитрий Медведев рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский оказался между молотом и наковальней, когда пообещал Дональду Трампу расследовать дело сына Джо Байдена.
Газета.Ru 09:46