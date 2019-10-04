РПЛ

КП - КазаньКП - Казань«Рубин» обыграл «Тамбов» со счетом 2:1

«Рубин» дома обыграл «Тамбов» в 12-м туре Российской Премьер-Лиги. Счет на 27-й минуте открыл полузащитник казанцев Игорь Коновалов. Он навесил мяч со штрафного, тот, никого не коснувшись, влетел в дальний угол.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Рубин» на своем поле переиграл «Тамбов»

Советский спорт11:24

Мелкадзе: после двух пропущенных поняли, что отсиживаться сзади бесполезно

Чемпионат12:42

Игру «Тамбова» в Казани покажут на «Матч Премьер»

Тамбовский курьервчера в 09:22

ФК «Тамбов» много атаковал, попал в перекладину, но проиграл «Рубину» в Казани

Онлайн Тамбов.ру11:40

«Рубин» обыграл «Тамбов», победив впервые за шесть последних матчей

Bookmaker-ratings.ru11:38

«Рубин» — «Тамбов»: Мелкадзе отыграл один мяч

Спорт-Экспресс10:42

«Рубин» – «Тамбов»: пахнет ничьей?

Все про Спорт рувчера в 02:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 16:58, Вашингтон
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово

РИА Новости 11:44
Происшествия

В Красноярске учитель обратилась в полицию из-за злой шутки школьников

В Красноярске учительница обратилась с заявлением в полицию из-за злой шутки школьников.
Известия вчера в 01:10
Происшествия

В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева

5 октября в Якутске прошел пикет в поддержку Александра ГАБЫШЕВА, которого называют воином-шаманом.
SakhaLife.ru вчера в 23:15
Музыка

На концерте Ольги Бузовой в Новокузнецке произошла давка

Беспорядки произошли перед началом концерта возле цирка.
Говорит Москва вчера в 05:24
Шоу-бизнес

Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребёнка

Российская актриса и продюсер Мария Миронова раскрыла фанатам пол и имя своего новорождённого ребёнка.
News.ru 11:49
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина требует от бывшего короля Малайзии 2 миллиона в месяц

Известная российская модель Оксана Воеводина потребовала от своего бывшего супруга, экс-короля Малайзии 2 миллиона рублей в месяц в качестве алиментов.
Дни24 03 октября в 12:43
Армия и оружие

Китайские СМИ рассказали о преимуществах двухместных кабин Су-34

Журналисты китайского издания Sohu рассказали про интересное техническое решение с кабиной, которое было внедрено в российский многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34.
ПолитРоссия 09:32
Здоровье

Ребенка родившей в Турции россиянки эвакуируют в Челябинск

Ридус вчера в 11:58
Происшествия

На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ

В Горячем Ключе ребенка закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню", сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 07:28
Единоборства

Головкин оказался тяжелее Деревянченко

В ночь с 5 на 6 октября "Мэдисон Сквер Гарден" примет очередной вечер профессионального бокса, кард которого возглавит титульный поединок казахстанского экс-чемпиона мира Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко.
Газета.Ru 14:45
Шоу-бизнес

Муж вынужденно оставил онкобольную Заворотнюк

Супруг Анастасии Заворотнюк, у которой обнаружили рак и шансов на выздоровление нет, оставил ее из-за подготовки к работе, хотя до этого якобы отказался от выступлений, чтобы находиться рядом с женой.
Утро.ru вчера в 03:33
Политика

В Польше украинца заставили съесть бандеровский флаг

«Дождались, когда хозяин машины подойдет к ней, окружили его, заставили открыть двери, сказали водителю вытащить черно-красный флажок, взять в руки, поставили водителя на колени и заставили его съесть этот флажок», — сказал живущий в Польше украинец.
Известия 10:09
Культура

Шахтер из Донбасса Леонид Сергиенко победил в телешоу «Голос 60+»

КП - Донецк вчера в 17:07
Происшествия

Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника

Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 12:25
Шоу-бизнес

Дочь Кончаловского и Толкалиной помолвилась со своим избранником

Дочь Кончаловского и Толкалиной помолвилась со своим избранником Родители девушки уже давно одобрили ее выбор.
Экспресс газета 13:31
Армия и оружие

В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе

Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
Известия 15:35
Здоровье

Названы способы борьбы с высоким давлением

Известия вчера в 23:20
Шоу-бизнес

Пугачеву с детьми засняли на видео в московском планетарии

Артистку заснял на видео мальчик, который тоже пришел в музей, чтобы познакомиться с экспонатами.
Народные новости 08:53
Армия и оружие

В РФ завершают модернизацию одной из мощнейших пушек в мире

В РФ компания «Уралтрансмаш» проводит завершающий этап работ по модернизации одной из мощнейших пушек в мире.
Актуальные Новости 03 октября в 00:51
Армия и оружие

Украинские националисты обматерили Зеленского и осмеяли его приказы

Московский Комсомолец вчера в 05:13
Политика

Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта

Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Происшествия

В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак

Известия вчера в 21:54
Экология

В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России

Lenta.ru 06:07
Происшествия

Экс-депутат Госсобрания Якутии погиб после нападения медведя

ТАСС 08:33
Общество

Сеть захватила новая оптическая иллюзия с лестницей

В соцсети Twitter обсуждают новую оптическую иллюзии с винтовой лестницей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.
Известия 13:01
Гаджеты

Nokia представила кнопочный телефон-раскладушку с WhatsApp

Компания Nokia анонсировала выпуск кнопочного телефона Nokia 2720 Flip — классической раскладушки с новыми функциями, среди которых есть WhatsApp и Facebook.
РЕН ТВ 03 октября в 10:37
Политика

КНДР прекратила переговоры с США

Глава делегации КНДР Ким Мён Гиль заявил о прекращении переговоров с США до конца года и посоветовал американской стороне обдумать свою позицию, передает агентство Рёнхап.
РИА Новости 15:03
Авто

Прототип «Буханки» показали в Сети

Как сообщили в пресс-службе Ульяновского автозавода, от серийной «Буханки» этот концепт отличался полностью измененным кузовом с большей площадью остекления, переработанной приборной панелью для водителя и «маршруточной» компоновкой салона на 11 мест с большим откидным люком сверху.
Автоновости дня 08:39
Происшествия

В здании МИД произошло задымление

РБК 16:31
Политика

Медведев пообещал помочь Кубе получать нефть на фоне санкций

Премьер РФ Дмитрий Медведев пообещал помочь Кубе получать нефть и нефтепродукты на фоне санкций США, не допускающих танкеры к острову.
BFM.ru 10:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное