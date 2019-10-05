Казанский «Рубин» обыграл «Тамбов» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, проходившая на стадионе «Центральный» в Казани, закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 27-ой минуте счет открыл Игорь Коновалов, на 32-ой отличился Зурико Давиташвили.

Происшествия Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.

Происшествия Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово Появилось видео с места убийства 17-летней девушки в подмосковном Домодедово.

Футбол «Милан» в большинстве удержал победу над «Дженоа» Неудачники последних нескольких туров Серии А, «Дженоа» и «Милан», сошлись в очной битве.

Происшествия Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.

Происшествия На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ В Горячем Ключе ребенка закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню", сообщает РЕН ТВ.

Музыка На «Евровидении» впервые за 15 лет исполнят песню на русском В следующем году на "Евровидении", в 65-летие международного конкурса эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза впервые за последние 15 лет будет исполнена песня на русском языке.

Происшествия Мосгорсуд оставил в силе приговор блогеру Синице Мосгорсуд оставил без изменений вердикт нижестоящей инстанции, теперь приговор вступил в законную силу, сообщает РИА «Новости».

Политика Российский телеведущий объяснил необходимость обсуждать Украину Ведущий телепрограммы «60 минут» на канале «Россия» Евгений Попов заявил, что Украину необходимо обсуждать, иначе «за нас её обсудят солдаты НАТО».

Авто Продажи новых легковых автомобилей в РФ сократились За сентябрь 2019 года показатель продаж составил 157,129 тыс. единиц, что на 0,2% меньше результата аналогичного периода прошлого года.

Футбол Слуцкий опроверг стереотип о пьющей России Да, а про алкоголь среди россиян является стереотипом. Вы думаете, что в России все любят алкоголь, но это неправда, — сказал Слуцкий.

Авто 6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой Как правило, подготавливая свой автомобиль к зиме, большинство водителей не утруждают себя большим количеством работ, ограничившись лишь сменой летней резины на зимнюю, иногда проверкой аккумулятора и доливкой в него дистиллированной воды, ну и, конечно же, заменой омывающей жидкости на ту, которую можно использовать при минусовых температурах.

Хоккей «Спартак» прервал победную серию «Витязя» в КХЛ «Спартак» одержал победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Экология Зима в России стала короче, заявили в Гидрометцентре Зимний период в средней полосе России постепенно сокращается, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд "Российской газете".

Экономика Британские фермеры срочно распродают свою продукцию перед Brexit Британские фермеры начали срочную распродажу своей продукции, опасаясь, что «жесткий» Brexit может привести к возвращению пошлин на их продукцию.

Общество Власти Нидерландов отказываются от названия «Голландия» Власти Нидерландов хотят отказаться от использования наименования «Голландия» в отношении их страны.

Общество Сеть захватила новая оптическая иллюзия с лестницей В соцсети Twitter обсуждают новую оптическую иллюзии с винтовой лестницей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

Экономика Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.

Происшествия Убийца из парижской префектуры был радикальным исламистом За жизнь полицейского-женщины борются врачи военного госпиталя. Исламиста застрелили во дворе префектуры.