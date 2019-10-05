РПЛ

КоммерсантъКоммерсантъ«Рубин» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ

Казанский «Рубин» обыграл «Тамбов» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, проходившая на стадионе «Центральный» в Казани, закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 27-ой минуте счет открыл Игорь Коновалов, на 32-ой отличился Зурико Давиташвили.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Рубин» — «Тамбов» — 2:1. Видеообзор матча

Sport24.ru12:09

Два гола за пять минут: «Рубин» одержал первую с лета победу

Татар-информ12:10

«Рубин» победил «Тамбов» и прервал шестиматчевую безвыигрышную серию

Матч ТВ11:25

«Рубин» на своем поле переиграл «Тамбов»

Советский спорт11:24

«Рубин» — «Тамбов»: Мелкадзе отыграл один мяч

Спорт-Экспресс10:42

«Рубин» одержал первую победу в последних шести матчах, обыграв «Тамбов»

Чемпионат11:24

«Рубин» обыграл «Тамбов» со счетом 2:1

КП - Казань14:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 18:27, Вашингтон
Происшествия

Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника

Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 12:25
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово

Появилось видео с места убийства 17-летней девушки в подмосковном Домодедово.
РИА Новости 11:44
Гаджеты

Впервые в России появились смартфоны вьетнамского производителя

В городе R вчера в 07:11
Футбол

«Милан» в большинстве удержал победу над «Дженоа»

Неудачники последних нескольких туров Серии А, «Дженоа» и «Милан», сошлись в очной битве.
Евро-футбол.ру 16:50
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru вчера в 02:45
Наука

Полный экзоскелет помог парализованному мужчине пройти 145 метров

N+1 05:35
Футбол

«Бавария» проиграла «Хоффенхайму» в матче чемпионата Германии

Мюнхенская "Бавария" проиграла "Хоффенхайму" в матче седьмого тура чемпионата Германии.
Газета.Ru 11:51
Происшествия

На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ

В Горячем Ключе ребенка закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню", сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 07:28
Музыка

На «Евровидении» впервые за 15 лет исполнят песню на русском

В следующем году на "Евровидении", в 65-летие международного конкурса эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза впервые за последние 15 лет будет исполнена песня на русском языке.
РЕН ТВ вчера в 12:51
Футбол

Руководство «Динамо» приняло отставку Дмитрия Хохлова

Спорт-Экспресс 09:25
Происшествия

Мосгорсуд оставил в силе приговор блогеру Синице

Мосгорсуд оставил без изменений вердикт нижестоящей инстанции, теперь приговор вступил в законную силу, сообщает РИА «Новости».
Петербургский дневник вчера в 05:05
Здоровье

Девочку из США с «маской Бэтмена» прооперируют в Краснодаре в октябре

RuNews24.ru вчера в 15:58
Политика

Российский телеведущий объяснил необходимость обсуждать Украину

Ведущий телепрограммы «60 минут» на канале «Россия» Евгений Попов заявил, что Украину необходимо обсуждать, иначе «за нас её обсудят солдаты НАТО».
News.ru 05:59
Авто

Продажи новых легковых автомобилей в РФ сократились

За сентябрь 2019 года показатель продаж составил 157,129 тыс. единиц, что на 0,2% меньше результата аналогичного периода прошлого года.
Piter.tv вчера в 13:31
Общество

Диетолог назвала самое вредное для человека мясо

Известия 02 октября в 17:50
Футбол

Слуцкий опроверг стереотип о пьющей России

Да, а про алкоголь среди россиян является стереотипом. Вы думаете, что в России все любят алкоголь, но это неправда, — сказал Слуцкий.
Sportbox.RU 17:21
Авто

6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой

Как правило, подготавливая свой автомобиль к зиме, большинство водителей не утруждают себя большим количеством работ, ограничившись лишь сменой летней резины на зимнюю, иногда проверкой аккумулятора и доливкой в него дистиллированной воды, ну и, конечно же, заменой омывающей жидкости на ту, которую можно использовать при минусовых температурах.
АвтоВзгляд 02 октября в 08:21
Шоу-бизнес

Певица Сиа сообщила о своем заболевании

Газета.Ru 03:06
Хоккей

«Спартак» прервал победную серию «Витязя» в КХЛ

«Спартак» одержал победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 13:41
Экология

Зима в России стала короче, заявили в Гидрометцентре

Зимний период в средней полосе России постепенно сокращается, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд "Российской газете".
РИА Новости 05:26
Политика

Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским

РИА Новости вчера в 21:35
Экономика

Британские фермеры срочно распродают свою продукцию перед Brexit

Британские фермеры начали срочную распродажу своей продукции, опасаясь, что «жесткий» Brexit может привести к возвращению пошлин на их продукцию.
Известия 16:38
Политика

Грета Тунберг поместила слова президента Путина в свой Twitter

Ридус 03 октября в 20:49
Общество

Власти Нидерландов отказываются от названия «Голландия»

Власти Нидерландов хотят отказаться от использования наименования «Голландия» в отношении их страны.
iReactor вчера в 22:12
Общество

Сеть захватила новая оптическая иллюзия с лестницей

В соцсети Twitter обсуждают новую оптическую иллюзии с винтовой лестницей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.
Известия 13:01
Экономика

Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян

В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.
РБК 06:16
Общество

Власти Гонконга ввели запрет на ношение масок на протестах

РИА Новости вчера в 04:03
Происшествия

Убийца из парижской префектуры был радикальным исламистом

За жизнь полицейского-женщины борются врачи военного госпиталя. Исламиста застрелили во дворе префектуры.
Вести.Ru 11:23
Армия и оружие

В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе

Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
Известия 15:35
Политика

Вице-премьер Гордеев предложил создать зерновой аналог ОПЕК

«Вице-премьер Алексей Гордеев выступил с предложением создать организацию наподобие зернового ОПЕК с целью обеспечения стабильности зернового рынка, координации ценовой политики на зерно и решения проблем с голодом на планете», — сообщили в пресс-службе.
РБК 17:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Георгий Джемалович Мелкадзе
Российский футболист
Российский футболист грузинского происхождения, нападающий московского «Спартака», выступающий на правах аренды за «Тамбов». Серебряный призёр чемпионата Европы 2015 года в возрастной категории до 19 лет.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное