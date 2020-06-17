Казанский "Рубин" опроверг информацию, согласно которой тест на коронавирусную инфекцию у игрока команды Александра Зуева показал положительный результат, сообщает Sport24. Об этом проинформировал генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов.

В «Рубине» опровергли информацию о коронавирусе у Зуева

Здоровье Роддома Москвы проверят после жалоб президенту на агрессивное акушерство Минздрав предписал Департаменту здравоохранения Москвы провести проверку всех роддомов после сообщений о фактах агрессивного акушерства и ненадлежащего оказания медицинской помощи. 9

Политика Премьер Болгарии обвинил президента в слежке за ним с помощью дрона Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов обвинил президента страны Румена Радева в слежке за ним с помощью беспилотных летательных аппаратов, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).

Общество Названы сроки возобновления работы российских школ Учебные заведения России — школы, вузы, колледжи — полностью перешли на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса. 24

Общество Число жертв коронавируса в США превысило потери в Первой мировой войне Количество умерших от коронавирусной инфекции в Соединённых Штатах 16 июня превысило боевые потери страны в Первой мировой войне, в которую США вступили в 1917 году. 43

Общество Клинцевич ответил Киркорову после его клипа в символах ВДВ Символы Воздушно-десантных войск — тельняшка и берет никак не вяжутся с новым клипом певца Филиппа Киркорова, в котором он «совершает некоторые телодвижения и говорит некие слова», которые в ВДВ могут расценить, как порочащие честь и достоинство военнослужащих этого рода войск.

Энергетика Financial Times (Великобритания): Польша подсчитывает цену своего отказа от российского газа (Financial Times) 26 мая, потоки природного газа, направлявшиеся раньше на запад по трубопроводу «Ямал — Европа», одному из главных транзитных маршрутов для российского газа в Европу через территорию Польши, были полностью остановлены всего на один день, но затем возобновлены на значительно более волатильных уровнях. 1

Общество Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации. 985

Происшествия К журналисту «Дождя» Антону Баеву приезжала полиция Четверо мужчин в штатском, представившиеся сотрудниками полиции, приехали к редакции телеканала и потребовали от Баева проехать с ними.

Происшествия Соучредителя STForex Смирнова объявили в международный розыск Суд объявил в международный розыск Александра Смирнова, предполагаемого организатора хищения миллиарда рублей у инвесторов компании STForex.

Шоу-бизнес Наташа Королева сообщила, что потеряла бизнес Пандемия плохо сказалась на делах Наташи Королевой и Тарзана. В интервью 7Дней она призналась, что они потеряли свой бизнес. 38

Фигурное катание Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Знаменитая российская фигуристка рассказала всю правду о приписанной ей беременности. 5

Экономика «Татспиртпром» закрыл бутылку Наибольшее падение показал принадлежащий властям Татарстана «Татспиртпром», продажи портфеля которого впервые с 2018 года сократились на 17%, до 2 млн дал.

Общество Избирательные счета соперника Лукашенко заблокировали Власти Белоруссии заблокировали избирательные счета Виктора Бабарико, соперника Александра Лукашенко на грядущих президентских выборах.

Космос SpaceX планирует построить плавучий космодром для пусков ракет на Марс Подробностей о новом проекте пока нет, но Маск рассказал, что изначально компания планировала использовать в качестве основы нефтяные платформы, поскольку они уже готовы и могут служить хабами для пассажирских рейсов. 6

Шоу-бизнес Выбрано место похорон Леонида Куравлева Народный артист РСФСР Леонид Куравлев назвал место собственных похорон. Об этом сообщает портал dni.ru. 106