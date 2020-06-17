Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ «Рубине» опровергли информацию о коронавирусе у Зуева

Казанский "Рубин" опроверг информацию, согласно которой тест на коронавирусную инфекцию у игрока команды Александра Зуева показал положительный результат, сообщает Sport24. Об этом проинформировал генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов.
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«Рубин» опроверг информацию о коронавирусе у Зуева

Матч ТВ16:15

«Рубин» опроверг информацию о коронавирусе у Зуева

РИА Новости14:04

В «Рубине» опровергли положительный тест на коронавирус у Зуева

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«Рубин»: «Зуев отлично себя чувствует»

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Гендиректор «Рубина»: «У Зуева отрицательный тест на коронавирус, просто было недомогание»

Sport24.ru13:10

Источник: у Зуева из «Рубина» нет коронавируса. У игрока было недомогание, но все анализы отрицательные

Спорт-Экспресс15:04

В «Рубине» опровергли новость о положительном тесте Зуева на коронавирус

Татар-информ13:24
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Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов обвинил президента страны Румена Радева в слежке за ним с помощью беспилотных летательных аппаратов, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
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Учебные заведения России — школы, вузы, колледжи — полностью перешли на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса.
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Число жертв коронавируса в США превысило потери в Первой мировой войне

Количество умерших от коронавирусной инфекции в Соединённых Штатах 16 июня превысило боевые потери страны в Первой мировой войне, в которую США вступили в 1917 году.
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Происшествия

ФСБ задержала еще двух участников банды Басаева и Хаттаба

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Символы Воздушно-десантных войск — тельняшка и берет никак не вяжутся с новым клипом певца Филиппа Киркорова, в котором он «совершает некоторые телодвижения и говорит некие слова», которые в ВДВ могут расценить, как порочащие честь и достоинство военнослужащих этого рода войск.
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NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

Президент США Дональд Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России.
Газета.Ru 16:41
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Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
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Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам

Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия 15:18
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Происшествия

К журналисту «Дождя» Антону Баеву приезжала полиция

Четверо мужчин в штатском, представившиеся сотрудниками полиции, приехали к редакции телеканала и потребовали от Баева проехать с ними.
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Глава UFC назвал четверку величайших бойцов

Президент UFC Дэйна Уайт назвал четверку величайших бойцов смешанного стиля (MMA).
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Финансы

От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки

По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
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Происшествия

Соучредителя STForex Смирнова объявили в международный розыск

Суд объявил в международный розыск Александра Смирнова, предполагаемого организатора хищения миллиарда рублей у инвесторов компании STForex.
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Церемонию вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года

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Экономика

Медведев рассказал о воздействии на Россию трех экономических шоков

Россия находится под воздействием сразу трех экономических шоков, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
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Общество

Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
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Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности

Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Знаменитая российская фигуристка рассказала всю правду о приписанной ей беременности.
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ВОЗ прекратила испытания гидроксихлорохина от COVID-19

ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина для дополнительной проверки безопасности препарата.
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«Татспиртпром» закрыл бутылку

Наибольшее падение показал принадлежащий властям Татарстана «Татспиртпром», продажи портфеля которого впервые с 2018 года сократились на 17%, до 2 млн дал.
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Избирательные счета соперника Лукашенко заблокировали

Власти Белоруссии заблокировали избирательные счета Виктора Бабарико, соперника Александра Лукашенко на грядущих президентских выборах.
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Футбол

Стали известны фамилии игроков «Ростова», заболевших коронавирусом

Как сообщает комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян, шесть футболистов основного состава «Ростова» заразились коронавирусом.
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Космос

SpaceX планирует построить плавучий космодром для пусков ракет на Марс

Подробностей о новом проекте пока нет, но Маск рассказал, что изначально компания планировала использовать в качестве основы нефтяные платформы, поскольку они уже готовы и могут служить хабами для пассажирских рейсов.
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Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены

Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Выбрано место похорон Леонида Куравлева

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев назвал место собственных похорон. Об этом сообщает портал dni.ru.
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В метро в Киеве произошел конфликт с применением газовых баллончиков

Конфликт с применением газовых баллончиков произошел на платформе станции метро "Театральная" в Киеве, правоохранители задержали двух человек, сообщила в среду пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
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Стали известны отменившие парад Победы российские города

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