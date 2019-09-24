«Зенит» был оштрафован на 20 тыс. рублей за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию. «Рубин» получил штраф в 50 тыс. рублей за задержку времени начала матча.

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«Рубин» оштрафован за задержку времени начала матча с «Зенитом»

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