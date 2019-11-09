РПЛ

News.ruNews.ru«Рубин» ответил на удаление игрока сарказмом судей в соцсетях

Казанский футбольный клуб «Рубин» прокомментировал эпизод с удалением в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо» неоднозначным постом на официальной странице в Twitter.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

«Рубин» «вручил» Рыкову «Оскар», намекая на симуляцию игрока «Динамо»

Sport24.ru12:22

«Рубин» – «Динамо» – 0:1. РПЛ. Гол – Шиманьского. Ошибка – судья Турбин

Чемпионат08:45

«Рубин» обвинил Рыкова в симуляции и вручил защитнику «Оскар». Очень странное удаление в Казани. Видео

Матч ТВ10:35

«Комментарий по матчу? У судьи спросите». Александр Зуев остался недоволен работой арбитра в матче с «Динамо»

Bookmaker-ratings.ru09:57

«Рубин» — «Динамо»: «Не подскажете хорошие курсы актерского мастерства? Или лучше у Рыкова спросить?»

Спорт-Экспресс07:19

Владимир Рыков: «Удар был, мне попали в кость»

Sportbox.RU09:47

Нелепое удаление в РПЛ: Рыков не остановил Зуева, талантливо упал – и сопернику показали красную

Sports.ru11:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 19:50, Вашингтон
Происшествия

Житель Магадана убил знакомого и захватил заложницу

В Магадане мужчина убил своего знакомого, а после взял в заложники женщину.
Газета.Ru 19:36
Происшествия

Водолазы нашли человеческие останки во время поисков жертвы Соколова

RT на русском 18:41
Политика

Китайские СМИ предрекли захват Калининграда за два дня

На китайском портале Eastday.com был опубликован материал, в котором содержится информация о захвате Калининграда в течение двух дней в случае конфликта России и НАТО в Прибалтике.
Газета.Ru 18:11
Общество

Потанин выиграл суд в Лондоне против бывшей супруги

Высокий суд Лондона отклонил иск Натальи Потаниной к ее экс-супругу Владимиру Потанину на 5 млрд фунтов стерлингов.
Росбалт вчера в 14:40
Кино

Фильм «Доктор Сон» стартует на уровне нового «Терминатора»

Домашние стартовые кассовые сборы фантастического триллера "Доктор Сон", являющегося сиквелом знаменитой экранизации произведения Стивена Кинга "Сияние", могут оказаться больше, чем у боевика "Терминатор: Темные судьбы".
Kinonews.ru 06 ноября в 16:03
Общество

Систему поощрения аккуратных водителей протестируют в следующем году

Система поощрения аккуратных водителей может быть протестирована в следующем году, заявил журналистам вице-премьер России Максим Акимов.
РИА Новости 12:16
Политика

Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета

Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru 13:44
Политика

Германия отмечает 30-летие со дня падения Берлинской стены

Народные новости 08:50
Общество

Противник показа фильма об однополой любви задержан в Батуми

Кавказский узел 13:25
Здоровье

Подмосковный Минздрав предупредил об опасностях из-за смены погоды

Подмосковный Минздрав рассказал, чем опасна смена погоды для человека, и дал советы, помогающие избежать негативных последствий.
Народные новости 05:48
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева пожаловалась на ненасытность Павла Воли

Российская телеведущая, бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева пожаловалась, что ее муж — комик Павел Воля — ненасытный в постели.
Мойка78 17:05
Футбол

Тедеско не боится, что ему запретят быть на скамейке в матчах РПЛ

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что не боится запрета на присутствие на скамейке запасных во время следующих матчей чемпионата России по футболу.
РИА Новости 14:27
Общество

Гороскоп на 8 ноября: у Дев есть шанс найти вторую половинку

Проведите трансформацию своей рабочей деятельности, а внутри семьи старайтесь найти компромиссы, которые устроили бы всех.
Primpress.ru 07 ноября в 21:09
Футбол

Хет-трик Месси помог «Барселоне» обыграть «Сельту» в матче Примеры

RT на русском 17:00
Экономика

Россияне стали больше тратить в спортмагазинах, по 4 тыс руб за раз - исследование

Россияне стали больше тратить на товары для спорта: совокупный объем затрат в июле-октябре 2019 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, а средний чек составил 4,2 тысячи рублей, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
ПРАЙМ 19:17
Политика

МИД России прокомментировал решение суда ООН по спору с Украиной

Накануне суд в Гааге рассмотрел и отклонил возражения России по иску Украины, заявившей о нарушении конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а также постановил, что разбирательство подпадает под его юрисдикцию.
РИА Новости 07:24
Спорт

Российские «пляжники» уступили Ирану на Межконтинентальном кубке

Российская газета 07 ноября в 15:27
Здоровье

Опрос: две трети заболевших ОРВИ россиян ходят на работу

65% заболевших ОРВИ россиян ходят на работу и не берут больничный, 49% из тех, кто решил "отлежаться", продолжают работать из дома, пишет ТАСС со ссылкой на данные опроса портала "Здоровье Mail.ru".Также из опроса следует, что половина россиян обращается к врачам только в критических случаях.
Агентство Телеграф вчера в 02:21
Игры

Геймеры обрушили рейтинг Red Dead Redemption 2 на Metacritic

В ночь после релиза разработчики выпустили обновление Rockstar Launcher, а сегодня в ночь они обновили и саму игру - однако, геймеры продолжают страдать от ошибок лаунчера и вылетов из Red Dead Redemption 2. Более того, свежий патч RDR 2 для некоторых игроков лишь все испортил - ранее корректно работавшая игра начала вылетать.
Gmbox.ru 07 ноября в 05:17
Политика

Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» рядом с Россией

Украине нужно научиться жить рядом с Россией, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
РИА Новости 15:06
Футбол

Гол Головина позволил «Монако» победить «Дижон»

«Монако» на домашней арене победил «Дижон» в рамках 13-ого тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.
РБК 16:33
Футбол

«Краснодар» победил «Трабзонспор» в Лиге Европы

Свободная Пресса 07 ноября в 14:56
Авто

В Сети появились фотографии редкого ЗАЗ «Спорт-900»

В Сети появились уникальные фотографии первого советского купе ЗАЗ «Спорт-900».
Автоновости дня 05:46
Наука

Определен напиток, который вдвое снижает риск развития рака

Ученые выяснили, что кофеманы на 50% меньше обычных людей заболевают распространенным раком печени.
Новости Рязани 09:56
Общество

В Москве умер Паша Фейсконтроль

Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.
RT на русском 15:13
Киберспорт

На фестивале X019 Microsoft представит 12 игр своих студий

В ходе трансляции представят двенадцать игр внутренних студий Xbox Game, включая новые проекты и игры для РС.
Игромания.ру 13:21
Общество

Instagram предупредил пользователей в США об отключении функции лайков

Социальная сеть по обмену фотографиями и короткими видеозаписями, принадлежащая компании Facebook, на следующей неделе запустит в тестовом режиме на территории США функцию, скрывающую количество лайков под постами пользователей.
РБК 05:15
Политика

Зеленский перечислил изобретения украинцев

Lenta.ru вчера в 21:01
Спорт

Люди начали покорять космос, но сделали его только хуже: Outer Worlds

Lenta.ru 16:08
Общество

Глава ФАС спрогнозировал снижение тарифов ЖКХ

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил о стабилизации тарифов ЖКХ в регионах благодаря внесенным в законодательство изменениям.
Свободная Пресса вчера в 10:30
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное