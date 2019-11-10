РПЛ
News.ruХусаинов назвал арбитра Турбина случайным человеком в футболе
Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов раскритиковал главного судью матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Рубином» и московским «Динамо» Евгения Турбина после того, как арбитр показал вторую жёлтую карточку полузащитнику казанской команды Александру Зуеву.
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В России стартовали продажи смартфона Honor 9X
Компания объявила о начале продаж в России смартфонов Honor 9X и Honor 9X Premium.
ITZine.ru вчера в 08:22
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Пушков посмеялся над Зеленским после слов о создании спутника
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Пять ошибок ошибок водителя, из-за которых вылетают шипы из шин
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В Москве умер Паша Фейсконтроль
Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.
RT на русском вчера в 15:13
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Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском вчера в 09:44
Технологии
Самый мощный в России суперкомпьютер создал Сбербанк
Журналистская правда 08 ноября в 04:00
Политика
Помпео обвинил Россию в агрессии к соседним странам
Майк Помпео в ходе конференции в Берлине, посвященной 30-летию падения Берлинской стены, заявил, что под "российской агрессией" находятся ближайшие ей страны.
Деловое.ТВ 08 ноября в 09:09
Армия и оружие
Эксперт из Латвии оценил публикации о планах по захвату Калининграда
Депутат Сейма Латвии и член парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Янис Адамсонс прокомментировал публикации в разных иностранных СМИ, которые рассказывают о возможных планах по захвату Калининградской области НАТО.
Газета.Ru вчера в 23:24
Музыка
Пламя, мистика и приворот: Maruv представила клип на сингл To Be Mine
Певица Maruv (Анна Корсун) опубликовала на YouTube клип на новый сингл To Be Mine ("Стань моим") из ее мини-альбома Hellcat Story.
РИА Новости 08 ноября в 17:50
Происшествия
Священник Николай Стремский останется в СИЗО еще на три месяца
Николай Стремский по решению суда останется в СИЗО до 12 февраля. Адвокаты заявили, что будут обжаловать решение.
Эхо Москвы в Оренбурге 08 ноября в 11:51
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В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль 08 ноября в 12:42
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Юлия Михальчик рассказала о насилии со стороны Александра Шульгина
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Телепрограмма вчера в 01:52
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Юниорская сборная России победила США и выиграла Мировой кубок вызова
Спорт-Экспресс вчера в 23:32
Культура
В сети появился документальный фильм про Децла
В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
Газета.Ru 07 ноября в 11:01
Наука
Связь между верой в дьявола и развитием эпидемий была доказана учеными
Ученые обнаружили связь между верой в демонов и риском заразиться инфекцией.
Новости Рязани 08 ноября в 13:20
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Магомедшарипов победил американца Каттара на турнире UFC в Москве
Российский боец Забит Магомедшарипов выиграл у американца Кэлвина Каттара в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Известия вчера в 17:19
Шоу-бизнес
Разин сообщил об улучшении состояния здоровья Заворотнюк
Состояние здоровья российской актрисы Анастасии Заворотнюк улучшилось.
РБК вчера в 20:02
Кино
«Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории кинокомиксов
Мойка78 вчера в 07:38
Политика
Горбачев не связывает перестройку и распад СССР
В нынешней Германии уверены, что ее единство стало возможным благодаря в том числе политике гласности и перестройки в СССР, которую проводил Горбачев.
Газета.Ru вчера в 09:15
Хоккей
«Вашингтон» победил «Вегас», Кузнецов набрал два очка
«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Вегас» — 5:2. Дубль оформил Никлас Бэкстрем.
Спорт-Экспресс вчера в 21:43
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CyberSport.ru 08 ноября в 06:10
Политика
В Польше по запросу России задержали лидера украинских националистов
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Политика
Госдеп разблокировал помощь Украине до распоряжения Трампа
Госдепартамент США в сентябре принял решение возобновить выделение финансовой помощи Украине до того, как президент Дональд Трамп отдал соответствующее распоряжение.
Известия вчера в 17:11
Общество
Эксперт рассказал о российском плане «Б» на случай срыва Украиной транзита газа
По мнению эксперта, «Нафтогаз» пытается обострить ситуацию, чтобы сорвать подписание нового контракта на транзит газа.
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Большое спасибо болельщикам, которые заполняют арену почти на каждом матче «Крыльев».
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Акимов назвал сроки запуска системы поощрения аккуратных водителей
Вице-премьер Максим Акимов заявил журналистам, что в следующем году в тестовом режиме может заработать система поощрения аккуратного стиля вождения.
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Наука
Из-за стресса лошади меньше моргают и чаще дергают веком
Ученые определили самые распространенные причины повышения уровня гормона стресса и симптомы явления.
МедиаПоток 08 ноября в 07:31
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Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»
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РИА Новости 08 ноября в 14:33
Происшествия
Доцент СПбГУ Олег Соколов признался в убийстве студентки
Pravda.Ru вчера в 06:43