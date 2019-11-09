РПЛ

Реальное времяРеальное времяБека Микелтадзе: «Судья зря удалил игрока „Рубина“ и сломал игру»

Рубин — Динамо
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Центральный»
23′
Себастьян Шиманьски
Александр Зуев
26′
30′
Клинтон Н`Жи
34′
Иван Ордец
Александр Зуев
45′
Александр Ташаев
52′
Александр Ташаев
Хвича Кварацхелия
58′
66′
Иван Ордец
69′
Клинтон Н`Жи
Роман Евгеньев
Зураб Давиташвили
72′
73′
Максимилиан Филипп
Рамиль Шейдаев
81′
Константин Рауш
Сергей Паршивлюк
Вячеслав Подберезкин
Бека Микелтадзе
84′
90′
Сергей Паршивлюк
Нападающий "Рубина" Бека Микелтадзе поделился мнением после поражения от "Динамо" (0:1).
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