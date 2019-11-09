Казанский футбольный клуб «Рубин» прокомментировал эпизод с удалением в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо» неоднозначным постом на официальной странице в Twitter.

«Рубин» ответил на удаление игрока сарказмом судей в соцсетях

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