Футбол
Евро-футбол.ру«Рубин» поддержал тренерский штаб
«Рубин» на своём официальном сайте опубликовал заявление, связанное с последними неудачами команды.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 15:18, Вашингтон
Финансы
Сбербанк дал прогноз курса рубля
«На фоне снижения спроса на риск и цен на нефть пара доллар/рубль в среду может подняться до 64.50», — прогнозируют аналитики Sberbank CIB.
Profinance.ru вчера в 08:27
Политика
МИД предложил ответ на невыдачу американских виз российским делегатам
Москва предложила перенести заседание Первого комитета (Комиссия по разоружению) Генеральной ассамблеи ООН из США в другую страну в ответ на невыдачу американских виз российским делегатам, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
РИА Новости 11:40
Политика
Умер бывший президент Франции Жак Ширак
Коммерсантъ 06:24
Политика
Лавров встретился с главой МИД Грузии
Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с грузинским коллегой Давидом Залкалиани на полях генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:23
Общество
В Гидрометцентре рассказали про работающие народные приметы
Доверять можно только двум народным приметам, рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета 11:05
Политика
Лукашенко усомнился в возможности возвращения Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отрицательно ответил на вопрос украинской журналистки о возможном возвращении Крыма в состав Украины.
Известия 05:34
Армия и оружие
США разместят в Саудовской Аравии батарею ЗРК Patriot
RT на русском 15:02
Общество
Батурина вышла из правления благотворительного фонда мэрии Лондона
Президент компании Inteco Management и супруга экс-мэра Москвы Елена Батурина ушла с поста члена правления благотворительной организации мэрии Лондона, куда она вошла якобы по представлению нынешнего британского премьера Бориса Джонсона, пишет в четверг газета Times.
ПРАЙМ 05:19
Общество
В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку
Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия 05:36
Общество
Натали Портман вышла в свет в мини-платье с экстремальным декольте
Натали пришла в черном укороченном платье с очень глубоким вырезом декольте.
Srnsk 04:05
Политика
Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.
Южный Федеральный 05:13
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк составила завещание
Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.
Культуромания вчера в 06:01
Общество
Минстрой разрешил строить пятиэтажные школы в России
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства смягчило требования к этажности школ в России, разрешив проектировку пятиэтажных зданий.
REGNUM 13:04
Экономика
Сбербанк намерен подать иск о банкротстве «Метростроя» Петербурга
Сбербанк планирует подать иск о банкротстве компании по строительству метрополитена в Санкт-Петербурге "Метрострой".
ТАСС 11:23
Кино
«Игра Престолов» и «Чернобыль» получили «Эмми»
Заключительный сезон сериала «Игра престолов» получил награду телеакадемии США «Эмми».
Lenta.ru 23 сентября в 00:13
Происшествия
Адвокат Кокорина найден мертвым
Адвокат Андрей Ромашов, представлявший в суде интересы футболиста Александра Кокорина, найден мертвым.
Lenta.ru 14:53
Политика
В Чечне отреагировали на сообщения о болезни Кадырова
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов отреагировал на появившиеся в соцсетях сообщения о том, что глава республики якобы вылетел на лечение в Москву, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:51
Автоспорт
Даниил Квят: Штраф усложнит попадание на подиум
Спорт день за днем 14:27
Общество
На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби
Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.
Российская газета вчера в 14:28
Происшествия
Генерал МВД Мельников подозревается в вымогательстве 100 млн рублей
Первого замначальника Главного управления по обеспечению охраны порядка МВД, генерал-майора Александра Мельникова, обвиняют в попытке мошенничества, а именно в вымогательстве у московского предпринимателя сто миллионов рублей за закрытие уголовного производства, возбужденного в отношении бизнесмена еще в 2015 году.
RuNews24.ru 03:04
Финансы
Установлены курсы валют на 27 сентября
Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 27 сентября.
Пенза-Пресс 10:44
Хоккей
СКА обыграл «Салават Юлаев» и прервал серию из двух поражений
Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Алексея Кудашова. Питерский клуб прервал серию из двух поражений.
Чемпионат 14:51
Политика
Опубликованы кадры изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС
Журналисты посетили диспетчерскую четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС, кадры из зоны отчуждения опубликовало агентство Ruptly.
РИА Новости 15:15
Здоровье
Жевание сушеной гвоздики помогает при ряде нарушений
В период осеннего похолодания и возросшего риска заболеть гриппом и простудой специалисты советуют использовать сушеную гвоздику с целью профилактики этих заболеваний.
MedikForum.ru 24 сентября в 13:25
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия 15:05
Общество
Роскомнадзор выявил нарушения у Mercedes, Sony и Huawei
Роскомнадзор завершил проверки российских представительств компаний Mercedes-Benz, Sony и Huawei, в отдельных случаях были выявлены нарушения условий обработки и уничтожения персональных данных.
RT на русском 11:37
Происшествия
Суд отпустил на свободу фигуранта дела о массовых беспорядках Миняйло
Басманный суд отпустил на свободу фигуранта дела о массовых беспорядках в центре Москвы Алексея Миняйло, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 09:18
Армия и оружие
В НАТО признали технологические успехи России
НАТО сталкивается с растущей конкуренцией в технологической сфере со стороны России и Китая, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
РИА Новости 14:31