Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Рубин» поддержал тренерский штаб

«Рубин» на своём официальном сайте опубликовал заявление, связанное с последними неудачами команды.
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Руководство «Рубина» поддержало Шаронова, несмотря на серию поражений

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«Рубин» сделал заявление после пятого поражения подряд

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Вместе преодолеем непростой этап – «Рубин» обратился к фанатам после серии поражений

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«Строительство новой команды требует терпения». «Рубин» попросил поддержки у болельщиков

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«Рубин» обратился к болельщикам за поддержкой

Татар-информ13:30
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Финансы

Сбербанк дал прогноз курса рубля

«На фоне снижения спроса на риск и цен на нефть пара доллар/рубль в среду может подняться до 64.50», — прогнозируют аналитики Sberbank CIB.
Profinance.ru вчера в 08:27
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МИД предложил ответ на невыдачу американских виз российским делегатам

Москва предложила перенести заседание Первого комитета (Комиссия по разоружению) Генеральной ассамблеи ООН из США в другую страну в ответ на невыдачу американских виз российским делегатам, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
РИА Новости 11:40
Политика

Умер бывший президент Франции Жак Ширак

Коммерсантъ 06:24
Политика

Лавров встретился с главой МИД Грузии

Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с грузинским коллегой Давидом Залкалиани на полях генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:23
Общество

В Гидрометцентре рассказали про работающие народные приметы

Доверять можно только двум народным приметам, рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета 11:05
Политика

Лукашенко усомнился в возможности возвращения Крыма Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отрицательно ответил на вопрос украинской журналистки о возможном возвращении Крыма в состав Украины.
Известия 05:34
Армия и оружие

США разместят в Саудовской Аравии батарею ЗРК Patriot

RT на русском 15:02
Общество

Батурина вышла из правления благотворительного фонда мэрии Лондона

Президент компании Inteco Management и супруга экс-мэра Москвы Елена Батурина ушла с поста члена правления благотворительной организации мэрии Лондона, куда она вошла якобы по представлению нынешнего британского премьера Бориса Джонсона, пишет в четверг газета Times.
ПРАЙМ 05:19
Общество

В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку

Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия 05:36
Игры

Для Dying Light 2 будут выпускать свежий контент примерно четыре года

Игромания.ру 08:19
Происшествия

Потерпевший по делу Устинова назвал наказание актеру слишком суровым

Известия 04:20
Общество

Натали Портман вышла в свет в мини-платье с экстремальным декольте

Натали пришла в черном укороченном платье с очень глубоким вырезом декольте.
Srnsk 04:05
Политика

Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.
Южный Федеральный 05:13
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк составила завещание

Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.
Культуромания вчера в 06:01
Общество

Минстрой разрешил строить пятиэтажные школы в России

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства смягчило требования к этажности школ в России, разрешив проектировку пятиэтажных зданий.
REGNUM 13:04
Экономика

Сбербанк намерен подать иск о банкротстве «Метростроя» Петербурга

Сбербанк планирует подать иск о банкротстве компании по строительству метрополитена в Санкт-Петербурге "Метрострой".
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Кино

«Игра Престолов» и «Чернобыль» получили «Эмми»

Заключительный сезон сериала «Игра престолов» получил награду телеакадемии США «Эмми».
Lenta.ru 23 сентября в 00:13
Происшествия

Адвокат Кокорина найден мертвым

Адвокат Андрей Ромашов, представлявший в суде интересы футболиста Александра Кокорина, найден мертвым.
Lenta.ru 14:53
Политика

В Чечне отреагировали на сообщения о болезни Кадырова

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов отреагировал на появившиеся в соцсетях сообщения о том, что глава республики якобы вылетел на лечение в Москву, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:51
Автоспорт

Даниил Квят: Штраф усложнит попадание на подиум

Спорт день за днем 14:27
Общество

На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби

Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.
Российская газета вчера в 14:28
Происшествия

Генерал МВД Мельников подозревается в вымогательстве 100 млн рублей

Первого замначальника Главного управления по обеспечению охраны порядка МВД, генерал-майора Александра Мельникова, обвиняют в попытке мошенничества, а именно в вымогательстве у московского предпринимателя сто миллионов рублей за закрытие уголовного производства, возбужденного в отношении бизнесмена еще в 2015 году.
RuNews24.ru 03:04
Финансы

Установлены курсы валют на 27 сентября

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 27 сентября.
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СКА обыграл «Салават Юлаев» и прервал серию из двух поражений

Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Алексея Кудашова. Питерский клуб прервал серию из двух поражений.
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Опубликованы кадры изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС

Журналисты посетили диспетчерскую четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС, кадры из зоны отчуждения опубликовало агентство Ruptly.
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Жевание сушеной гвоздики помогает при ряде нарушений

В период осеннего похолодания и возросшего риска заболеть гриппом и простудой специалисты советуют использовать сушеную гвоздику с целью профилактики этих заболеваний.
MedikForum.ru 24 сентября в 13:25
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Актера Аверина задержали за дебош в самолете

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Общество

Роскомнадзор выявил нарушения у Mercedes, Sony и Huawei

Роскомнадзор завершил проверки российских представительств компаний Mercedes-Benz, Sony и Huawei, в отдельных случаях были выявлены нарушения условий обработки и уничтожения персональных данных.
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Суд отпустил на свободу фигуранта дела о массовых беспорядках Миняйло

Басманный суд отпустил на свободу фигуранта дела о массовых беспорядках в центре Москвы Алексея Миняйло, передает корреспондент РИА Новости.
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В НАТО признали технологические успехи России

НАТО сталкивается с растущей конкуренцией в технологической сфере со стороны России и Китая, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
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Российский футболист, защитник, тренер. Выступал за сборную России, участник чемпионатов Европы 2004 и 2012.
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Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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