РПЛ
Советский спорт«Рубин» примет «Урал» в 14-м туре премьер-лиги
Рубин сыграет дома с Уралом в матче 14-го тура премьер-лиги. После 13 туров Урал набрал 17 очков и занимает седьмое место, у Рубина на два очка меньше и девятая позиция.
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«Рубин» — «Урал». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч РПЛ 25 октября 2019 года
LiveSport.ruвчера в 10:47
Боков и Евстигнеев считают, что «Локомотив» и «Спартак» сыграют вничью. Прогнозы на матчи 14-го тура
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 05:52, Ашберн
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