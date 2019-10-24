Рубин сыграет дома с Уралом в матче 14-го тура премьер-лиги. После 13 туров Урал набрал 17 очков и занимает седьмое место, у Рубина на два очка меньше и девятая позиция.

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