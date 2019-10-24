РПЛ

Советский спортСоветский спорт«Рубин» примет «Урал» в 14-м туре премьер-лиги

Рубин — Урал
сегодня
в 12:30
Чемпионат России
Стадион «Центральный»
Рубин сыграет дома с Уралом в матче 14-го тура премьер-лиги. После 13 туров Урал набрал 17 очков и занимает седьмое место, у Рубина на два очка меньше и девятая позиция.
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