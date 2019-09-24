Футбол

MetaratingsMetaratings«Рубин» проиграл пять матчей кряду с разницей мячей 2:15

Химки — Рубин
3 – 0
Матч завершён
Кубок России, 1/16 Финала, вчера
Стадион «Арена Химки»
Аршак Корян
7′
Илья Кухарчук
48′
Евгений Гапон
85′
В матче 1/16 Кубка России «Рубин» в гостях проиграл «Химкам» (0:3) и покинул турнир. Данное поражение стало для казанского клуба пятым подряд при разнице забитых мячей 2:15.
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