В матче 1/16 Кубка России «Рубин» в гостях проиграл «Химкам» (0:3) и покинул турнир. Данное поражение стало для казанского клуба пятым подряд при разнице забитых мячей 2:15.

«Рубин» проиграл пять матчей кряду с разницей мячей 2:15

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