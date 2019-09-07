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Sport24.ruSport24.ru«Рубин» проиграл пятой команде Белоруссии в товарищеском матче

Пока в клубном футболе наступило затишье в связи с матчами сборных команд, «Рубин» провел товарищескую встречу с белорусским клубом «Ислоч». Казанцы проиграли своему сопернику со счетом 0:1. После 20 туров чемпионата Белоруссии «Ислоч» занимает 5-е место в турнирной таблице (34 очка).
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