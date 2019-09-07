Пока в клубном футболе наступило затишье в связи с матчами сборных команд, «Рубин» провел товарищескую встречу с белорусским клубом «Ислоч». Казанцы проиграли своему сопернику со счетом 0:1. После 20 туров чемпионата Белоруссии «Ислоч» занимает 5-е место в турнирной таблице (34 очка).

Происшествия Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали Сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в нападении на председателя ЦИК России Эллу Памфилову.

Кино Фредерик Бегбедер захотел сыграть в кино Раскольникова Французский писатель и актер Фредерик Бегбедер изъявил желание сыграть Родиона Раскольникова в экранизации романа Федора Достоевского "Преступление и наказание".

Культура В Петербурге объявили конкурс на проект памятника Чайковскому Сегодня в Петербурге объявили старт международного архитектурного конкурса на проект памятника композитору Петру Чайковскому, который установят напротив концертного зала Мариинского театра.

Политика МИД Франции поприветствовал взаимное освобождение россиян и украинцев Франция приветствует освобождение задержанных и осужденных лиц РФ и Украиной, оно свидетельствует о воле двух стран к возобновлению диалога, говорится в заявлении министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, распространённом в субботу.

Футбол Шотландия — Россия 1:2 Концовка встречи прошла в атаках сборной Шотландии, но сборная России отбилась и сохранила победный счет 2:1.

Политика Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе Зеленский отметил, что, по его мнению, договоренности с российским лидером Владимиром Путиным по первому этапу завершения конфликта на востоке Украины выполнены.

Футбол Мамаев и Кокорин освобождены по УДО Осужденные за драки в центре Москвы футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин освобождены условно-досрочно.

Политика Трамп назвал шагом к миру обмен заключенными между Россией и Украиной Президент США Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с обменом заключенными и назвал его гигантским шагом к миру.

Автоспорт Леклер выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Италии Монегаск Шарль Леклер из команды "Феррари" показал лучшее время в квалификации Гран-при Италии - 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Армия и оружие Освобожденных украинских моряков наградили На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.

Общество Познер назвал главную проблему России Телеведущий Владимир Познер заявил, что главной проблемой России является то, что страной управляют люди советского периода.

Политика Зеленский опасался срыва обмена заключенными из-за Цемаха Господин Зеленский рассказал, что опасался, что из-за этого обмен заключенными может не состояться.

Происшествия Подводная обсерватория исчезла со дна Балтийского моря Со дна Балтийского моря исчезла станция, которая используется для сбора научных данных.

Политика Аксенов назвал обмен заключенными шагом к диалогу между РФ и Украиной Сергей Аксенов назвал долгожданным и радостным событием состоявшееся сегодня взаимное освобождение лиц, удерживаемых на территориях России и Украины.

Общество Принцесса Шарлотта пойдет в школу и получит новое имя В этот четверг, 5 сентября, четырехлетняя Шарлотта впервые переступит порог престижной школы Thomas's Battersea, где уже учится ее старший брат Джордж.

Происшествия В Екатеринбурге машина после ДТП вылетела на тротуар и сбила пешеходов По сообщению портала Е1, при столкновении двух автомобилей, один вылетел на тротуар и наехал на пешеходов.

Футбол «Спартак-2» крупно проиграл «Краснодару-2» в матче Олимп-ФНЛ Московский клуб "Спартак-2" со счетом 0:3 на своем поле проиграл "Краснодару-2" в матче 12-го тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Политика Глава Пентагона назвал требования к России для совместной работы с США Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что России нужно изменить свое поведение, чтобы работать совместно с США и сконцентрироваться не на разногласиях, а на том, в чем схожи позиции двух стран.

Политика Путин – Додону: мы редко встречаемся, но всегда с пользой Додон, со своей стороны, поблагодарил российского президента за поддержку и отметил, что то, что произошло в Молдавии в начале июня, стало новым шансом для развития страны.

Политика Киев исключил россиянина Руслана Гаджиева из списка на обмен Адвокат не исключил, что отказ выдавать россиянина может осложнить ситуацию с обменом.

Происшествия В штабе Навального в Санкт-Петербурге идет обыск В Санкт-Петербурге полиция пришла с обыском в штаб оппозиционного политика Алексея Навального.

Космос Робот Федор вернулся на Землю с МКС Робот Федор, покинувший Международную космическую станцию, благополучно вернулся на Землю на корабле «Союз МС-14», сообщили в Роскосмосе.

Политика Порошенко отреагировал на обмен заключенными между Россией и Украиной Бывший украинский президент Петр Порошенко выразил мнение по поводу произошедшего между Россией и Украиной обмена заключенными.

Наука Этот напиток может вызвать рак даже у здорового человека В исследовании американских ученых приняли участие более 450 тысяч человек, и его результаты шокировали общественность.