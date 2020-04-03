Коронавирус
Bookmaker-ratings.ru«Рубин» сократит зарплаты игроков почти вдвое
Руководство казанского «Рубина» приняло решение сократить зарплату футболистов в связи с простоем, связанным с пандемией коронавируса. По данным «Бизнес Online», клуб уже уведомил игроков о решении. В среднем игроки получают в «Рубине» около 1 млн рублей, сообщает источник.
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Политика
В России планируют начать тестирование беспилотных автомобилей
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $30 за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $30 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Политика
В Кремле назвали условия сокращения режима нерабочих дней
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что режим нерабочих дней в стране сократят в случае снижения угрозы распространения коронавирусной инфекции, передает РИА "Новости".
Общество
В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции
Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Космос
Подтвержден распад в Солнечной системе первой межзвездной кометы
Изображения с телескопа Hubble подтвердили распад кометы Борисова (2I/Borisov), прилетевшей в Солнечную систему из межзвездного пространства.
Армия и оружие
Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции
Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Политика
Трамп назвал медпомощь из России «красивым жестом Путина»
Президент США Дональд Трамп назвал гуманитарную медицинскую помощь из России "красивым жестом" российского лидера Владимира Путина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на выступление американского президента на брифинге.
Происшествия
На Ставрополье и в Югре предотвратили теракты
Ставрополь, 3 апреля 2020, 12:37 — REGNUM В Ставропольском крае силовики предотвратили теракты, запланированные в местах массового пребывания людей.
Общество
Москвичам разрешили ездить на машинах только по одному
Поездки на автомобиле по Москве разрешено совершать по одному.
Общество
Мосгордума утвердила штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы приняли закон, устанавливающий административную ответственность для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции дома либо находиться в больнице.
Происшествия
Суд в Башкирии впервые вынес штраф за нарушение режима самоизоляции
1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы от 15 000 до 40 000 руб. за нарушение режима самоизоляции здоровыми гражданами.
Наука
Конкуренция с человеком не была причиной вымирания пещерных медведей
Шоу-бизнес
Ирина Шейк познакомила нового ухажера с мамой
СМИ сообщили, что их отношения зашли так далеко, что Шейк познакомила Шнабеля со своей мамой.
Происшествия
В Курской области подтвержден случай коронавируса
По данным комитета здравоохранения региона, новый случай инфицирования подтвердился у женщины из района области, которая ранее с подозрением на инфаркт миокарда находилась на лечении в областной клинической больнице.
Единоборства
Хабиб высказался об идее попросить Путина помочь вылететь в США
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов высказался о предложении позвонить президенту России Владимиру Путину с просьбой покинуть страну, чтобы принять участие в поединке против американца Тони Фергюсона.
Общество
Главный инфекционист ФМБА раскрыл главную «цель» коронавируса
Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров заявил, что новый коронавирус CoVid-19 по аналогии с другими инфекциями не направлен на уничтожение человека.
Армия и оружие
Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами
Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
Футбол
Сегодня «Белшина» сыграет против «Городеи»
Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Здоровье
Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт
В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.
Транспорт
В Ростовской области отменят междугородние автобусы
Власти Ростовской области решили отменить с 4 апреля междугороднее и межмуниципальное автобусное сообщение.
Общество
Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рекомендовал регионам не менять ранее установленный режим продажи алкоголям, так как это может спровоцировать рост контрафакта и вызвать серьезное социальное напряжение.
Происшествия
СК возбудил дело против двух генералов МВД
Постановление о возбуждении дела подписано лично главой СК Александром Бастрыкиным. Генералам грозит до 10 лет лишения свободы.
Политика
Путин проведет встречу по ситуации на нефтяном рынке
Президент России Владимир Путин проведет встречу с руководителями профильных ведомств и главами нефтяных компаний, на которой обсудит сложившуюся ситуацию на глобальных энергорынках.
Технологии
Операторы поделят регионы для развития сетей 5G
Операторы сотовой связи планируют развивать в России сети 5G на условиях разделения регионов между собой.
Политика
Путин объявил продление нерабочих дней до 30 апреля
Нерабочие дни для россиян продлятся до 30 апреля минимум. Об этом в своем видеообращении к гражданам РФ сообщил президент Владимир Путин.
Политика
Китай опроверг обвинения США в сокрытии данных о коронавирусе
Власти Китая опровергли обвинения Соединенных Штатов Америки в сокрытии информации о вспышке и распространении коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Онлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров из-за вируса
Участники рынка онлайн-торговли пожаловались на помехи для работы курьеров и поставщиков в регионах на фоне режима повышенной готовности и ограничений из-за пандемии коронавируса.
Транспорт
РЖД с 7 апреля отменит 53 поезда дальнего следования
РЖД с 7 апреля отменяют ряд поездов дальнего следования, курсирование поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом сократится, говорится в сообщении холдинга.
Энергетика
Цена на нефть снова взлетела
Цена на нефть марки Brent снова взлетела — до уровня 33,27 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.