Субботнюю программу 18 тура чемпионата России по футболу завершил матчем в Грозном, где "Ахмат" принимал казанский "Рубин". Встреча завершилась вничью 1:1, причем гости отыгрались в добавленное ко второму тайму время. На 31 минуте Денис Глушаков вывел "Ахмат" вперед.

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«Рубин» спасся в матче с «Ахматом»

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