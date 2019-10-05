РПЛ
REGNUM«Рубин» удержал победу над «Тамбовом»
5 октября в Казани на стадионе «Казань Арена» между командами «Рубин» и «Тамбов» был разыгран матч в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги. Игра завершилась минимальной победой хозяев. Гол Давиташвили на 32-й минуте стал первым для футболиста во взрослой карьере.
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Появилось видео с места убийства студентки в Домодедово
РИА Новости 11:44
Политика
Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Происшествия
Сбербанк нашел сотрудника, причастного к утечке данных клиентов
Кредитная организация отмечает, что угроза утечки клиентских данных (помимо данных о кредитных картах 200 клиентов банка) отсутствует.
BFM.ru 12:41
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Путин высказался о выступлении Греты Тунберг в ООН
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не разделяет "общих восторгов" относительно выступления Греты Тунберг в ООН.
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Энергетика
Украину — беднейшую страну Европы — переводят на рыночные цены на газ
На Украине эксперты обсуждают заявление министра финансов страны Оксаны Маркаровой о том, что ее ведомство и правительство в целом выступают за введение рыночных цен на энергоресурсы, в частности газ.
REGNUM вчера в 06:45
Футбол
Гол Милнера на 95-й минуте принес «Ливерпулю» победу над «Лестером»
Встреча шла к ничьей, однако на 95-й минуте арбитр указал на точку. Пенальти реализовал Джеймс Милнер и принес своей команде победу.
ProstoProSport 11:58
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В Москве стартовал фестиваль Comic Con Russia 2019
В столице России стартовало главное для всех поклонников комиксов, фильмов, сериалов и видеоигр событие - фестиваль Comic Con Russia 2019 и ИгроМир.
Kinonews.ru 03 октября в 16:19
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Путин оценил идею создания медицинской госкорпорации
Президент России Владимир Путин задумался об идее создания в стране медицинской госкорпорации.
МИР 24 вчера в 13:50
Происшествия
Во время прыжков с парашютом пострадали 22 американских десантника
Взгляд.ру 03 октября в 10:17
Игры
NVIDIA запустила игровой потоковый сервис GeForce Now в России
Россия стала первой страной, в которой NVIDIA запустила свой игровой сервис GeForce Now.
ITZine.ru 03 октября в 23:28
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Корешков проиграл Ларкину на Bellator 229
В Темекуле (Калифорния, США) прошел турнир Bellator 229.
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В Казахстане врачи заморозили младенца из-за ошибки в бумагах
Вести.Ru вчера в 16:38
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Певица Сиа сообщила о своем заболевании
Газета.Ru 03:06
Хоккей
«Спартак» прервал 10-матчевую победную серию «Витязя»
«Спартак» победил «Витязь» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Samsung снизила цены на смартфоны Galaxy S10
Компания Samsung значительно снизила стоимость смартфонов линейки Galaxy S10 в топовых версиях.
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Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев
Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
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Хирург из Краснодара рассказал, когда проведут операцию девочке из США
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Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.
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Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребенка
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Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
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Общество
В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку
Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .
Коммерсантъ 11:27
Армия и оружие
ВСУ открыли танковый огонь по Саханке на юге ДНР
Украинские вооруженные формирования вечером обстреляли из танковых орудий село Саханка на юге ДНР.
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Телеведущий Гордон призвал Киев отказаться от Крыма и Донбасса
Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон призвал Киев отказаться от Крыма и Донбасса.
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Эксперимент размыл границу между квантовым и классическим мирами
Эксперимент группы физиков под руководством Маркуса Арндта из Венского университета пытается дать наиболее прямой ответ на этот вопрос.
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Дебютный гол Азара помог «Реалу» переиграть «Гранаду»
Газета.Ru 11:59
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У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 вчера в 02:09
Армия и оружие
Китай на пути к собственной версии финской войны
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