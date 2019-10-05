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REGNUMREGNUM«Рубин» удержал победу над «Тамбовом»

5 октября в Казани на стадионе «Казань Арена» между командами «Рубин» и «Тамбов» был разыгран матч в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги. Игра завершилась минимальной победой хозяев. Гол Давиташвили на 32-й минуте стал первым для футболиста во взрослой карьере.
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