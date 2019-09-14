Футбольный клуб "Оренбург" обыграл казанский "Рубин" в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1. Счет открыл полузащитник "Оренбурга" Рикарду Алвеш на 49-й минуте матча.

Все про Спорт ру

Политика РФ сможет поставлять газ в Европу без контракта с Киевом в 2020 году России не потребуется контракт с Украиной для бесперебойного транзита газа в Евросоюз в 2020 году, если Киев исполнит свои обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство, передает ТАСС со ссылкой на источник 15 сентября.

Энергетика Саудовская Аравия на треть восстановит нефтедобычу к понедельнику Саудовская Аравия планирует на треть восстановить нефтедобычу к понедельнику, сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

Шоу-бизнес Собчак до последнего верила, что Волочкова приедет на ее свадьбу Светская львица Ксения Собчак, которая вышла замуж за режиссера Константина Богомолова, до последнего верила, что ее «заклятая подруга», балерина Анастасия Волочкова, придет на свадьбу.

Баскетбол Освобождённый украинский моряк: в СИЗО сказали — «Динамо» К играет лучше россиян Освобождённый украинский моряк Денис Гриценко поблагодарил киевское «Динамо» за присланные футболки команды в российское СИЗО, где он и другие моряки содержались под стражей за нарушение государственных границ.

Происшествия Арестованы три работника реабилитационного центра в Ленобласти По версии следствия, в Ленинградской области функционировала сеть частных реабилитационных центров, работники которых навязывали услуги по "медицинской реабилитации" гражданам с различными зависимостями.

Экономика Правительство Украины внесло в парламент проект бюджета на 2020 год Ранее в воскресенье, как сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук, правительство одобрило проект государственного бюджета на 2020 год, в котором его дефицит сокращен до 2,09% ВВП.

Футбол Миранчук полетит на игру «Локомотива» с «Байером-04» Решение об участии защитника в игре Лиги чемпионов с "Байером-04" будет принято позднее.

Общество Названа самая высокооплачиваемая профессия в России В Министерстве труда назвали самую высокооплачиваемую профессию в России.

Экономика Производители водки просят поднять ее минимальную цену с нового года Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) направил в Минфин предложение о повышении минимальной розничной цены (МРЦ) на водку на 8,4% до 233 руб. за бутылку 0,5 л. Об этом рассказал президент союза Игорь Косарев на Московском финансовом форуме в пятницу, слова Косарева приводит агентство «Интерфакс».

Происшествия В Калининградской области туриста смыло волной в море Следователи выясняют обстоятельства гибели иностранного туриста, которого смыло волной в море в городе Зеленоградске Калининградской области, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Наталья Гацко.

Политика Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям.

Футбол Семак высказался о перспективах «Зенита» в Лиге чемпионов Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак оценил перспективы своей команды в Лиге чемпионов. Об этом сообщает "Российская газета".

Шоу-бизнес Виктория Исакова перестала скрывать лицо дочери Ранее актриса еще скрывала лицо наследницы. Однако накануне в ее блоге появилось долгожданное фото – на снимке Виктория играет с дочерью.

Шоу-бизнес Стало известно местонахождение Заворотнюк СМИ назвали клинику, в которой находится актриса Анастасия Заворотнюк, сообщает Ura.ru.

Технологии «Билайн» совместно с Huawei запустили пилотную зону 5G в «Лужниках» "Вымпелком" (бренд "Билайн") совместно с китайской Huawei запустили пилотную зону сети связи пятого поколения (5G) на территории спортивного комплекса "Лужники" в Москве.

Здоровье Кардиолог посоветовал отказаться от употребления помидоров Содержащийся в помидорах белок лектин делает эти овощи опасными для организма человека, передает "Вечерняя Москва" со ссылкой на кардиолога Стивена Гандрига.

Общество Персонал скорой помощи Петрозаводска начал итальянскую забастовку Фельдшеры и водители станции скорой медицинской помощи Петрозаводска в воскресенье заявили о начале итальянской забастовки из-за низкого уровня зарплат.

Футбол Александр Григорян — о матче с ЦСКА: «Удаление Чуперки сломало игру» Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян после поражения от ЦСКА (0:2) в матче 9-го тура чемпионата России отметил, что удаление хавбека Валерия Чуперки серьезным образом повлияло на результат игры.

Шоу-бизнес Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения. Она опубликовала пост в своем инстаграме.

Общество Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле» Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.

Политика Глава Бурятии приехал на митинг несогласных с выборами мэра Улан-Удэ Глава Бурятии Алексей Цыденов приехал в парк «Юбилейный» в Улан-Удэ, где местные жители проводят согласованный с властями митинг «Против полицейского беспредела и за новые честные выборы».