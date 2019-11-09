РПЛ
News.ru«Рубин» ответил на удаление игрока сарказмом судей в соцсетях
Казанский футбольный клуб «Рубин» прокомментировал эпизод с удалением в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо» неоднозначным постом на официальной странице в Twitter.
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Для современной молодежи купить машину иногда важнее, чем завести семью, заявил главный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин в эфире радио "Говорит Москва".
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Футбол
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
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Социальная сеть Instagram протестирует в США функцию, которая скрывает количество лайков под постами.
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Путин призвал обеспечить свободу стартаперам в области ИИ
Путин назвал стартапы в области искусственного интеллекта смелым вызовом для талантливых и увлеченных людей.
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«Россияне вмешиваются, чтобы подлить масла в огонь конфликта и раздуть его, а не пытаться разрешить»,— заявил господин Башага.
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«Лестер» обыграл «Арсенал» и поднялся на второе место
"Лестер" в матче двенадцатого тура английской премьер-лиги принимал лондонский "Арсенал" и победил 2:0. Благодаря этому выигрышу "лисицы" поднялись на второе место в таблице.
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Саша Савельева показала фото, сделанное на 7-м месяце беременности Саша призналась, что долго думала, стоит ли делиться этими кадрами с подписчиками.
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Путин и Эрдоган подтвердили приверженность сочинскому меморандуму
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«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
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У киевского консульства Польши националисты устроили акцию
В Киеве у польского консульства проходит акция националистов против задержания ветерана войны в Донбассе Игоря Мазура, передает интернет-издание "Громадське".
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