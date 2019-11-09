Казанский футбольный клуб «Рубин» прокомментировал эпизод с удалением в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо» неоднозначным постом на официальной странице в Twitter.

«Рубин» ответил на удаление игрока сарказмом судей в соцсетях

Политика Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП «За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.

Происшествия Историка Соколова проверят на причастность к избиению другой студентки В 2018 году газета "Московский комсомолец" публиковала текст заявления в правоохранительные органы от студентки Соколова, в котором та обвиняла учителя в жестоком избиении в 2008 году.

Футбол «Реал» разгромил «Эйбар» и вернулся на первое место «Реал» в матче 13-го тура чемпионата Испании в гостях обыграл «Эйбар» со счетом 4:0. Голы забили Карим Бензема (дубль), Серхио Рамос и Федерико Вальверде.

Политика Путин и Эрдоган подтвердили приверженность сочинскому меморандуму 22 октября по итогам встречи в Сочи Путин и Эрдоган приняли меморандум по ситуации в Сирии и договорившись в том числе начать совместное патрулирование на севере страны.

Хоккей Ковальчук переведен в четвертое звено «Лос-Анджелеса» Российский форвард «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук переведен в четвертое звено команды. Об этом сообщает журналист Джо Розен.

Футбол «Сочи» представил болельщикам Варданяна В субботу, 9 ноября, в одном из ресторанов Сочи болельщикам был представлен новичок клуба — футболист сборной Армении Эрик Варданян, который будет дозаявлен во время зимней паузы.

Политика «Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому» Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.