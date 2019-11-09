РПЛ

Sport24.ruSport24.ru«Рубин» «вручил» Рыкову «Оскар», намекая на симуляцию игрока «Динамо»

Рубин — Динамо
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Центральный»
23′
Себастьян Шиманьски
Александр Зуев
26′
30′
Клинтон Н`Жи
34′
Иван Ордец
Александр Зуев
45′
Александр Ташаев
52′
Александр Ташаев
Хвича Кварацхелия
58′
66′
Иван Ордец
69′
Клинтон Н`Жи
Роман Евгеньев
Зураб Давиташвили
72′
73′
Максимилиан Филипп
Рамиль Шейдаев
81′
Константин Рауш
Сергей Паршивлюк
Вячеслав Подберезкин
Бека Микелтадзе
84′
90′
Сергей Паршивлюк
«Рубин» после матча 16-го тура РПЛ против «Динамо» подшутил над защитником бело-голубых Владимиром Рыковым. В конце первого тайма Рыков жестко сыграл против хавбека «Рубина» Александра Зуева, после чего тот поднялся и сделал рывок, чтобы отнять мяч у другого игрока «Динамо».
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