Финансы
Rostov gazetaРубль укрепился к резервным валютам
Ранее эксперты заявляли, что снижение Центробанком ключевой ставки и рост цен на нефть подстегнет рост курса отечественной нацвалюты.
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Шоу-бизнес
Умерла солистка группы «Фристайл»
Известия 18:43
Политика
Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов
Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета 13:59
Игры
Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed
Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд.
Российская газета 04:35
Культура
В Петербурге умер народный артист России Альберт Панков
Актер Театра музыкальной комедии скончался в четверг на 87-м году жизни, сообщили в пресс-службе театра.
Газета Культура 11:26
Здоровье
В Уфе врачи РКБ обратились к Владимиру Путину
Сотрудники Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе записали видеообращение к Президенту РФ Владимиру Путину.
ToDay News Ufa 05:49
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 15:33
Футбол
Агуэро: «Большинство игроков боятся возвращаться на поле»
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро заявил, что большинство знакомых ему футболистов боятся идеи возвращения на поле до окончания пандемии коронавируса, если сезон в АПЛ решат доиграть.
Sport24.ru 17:16
Политика
Трамп не исключил возвращение Майкла Флинна в администрацию США
Президент США Дональд Трамп заявляет, что не исключает возвращения в администрацию на новую должность своего бывшего советника по Нацбезопаности Майкла Флинна.
Интерфакс 19:43
Армия и оружие
Сирия отразила удары израильских вертолетов
Агентство уточняет, что ракетные удары были нанесены израильскими вертолетами с Голанских высот.
Известия 18:58
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости 19:50
Хоккей
Хабибулин рассказал, как курил перед матчами в НХЛ
РИА Новости 06:36
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс вчера в 12:16
Космос
Крупный астероид сегодня сблизится с Землей
Мимо Земли сегодня пролетит крупный астероид №52768 (1998 OR2).
Петрозаводск говорит вчера в 00:46
Спорт
WADA завершило расследования о допинге 298 спортсменов из РФ
Всемирное антидопинговое агенство (WADA) завершило расследования о манипуляциях с пробами 298 российских спортсменов из Московской антидопинговой лаборатории.
Известия 13:08
Фигурное катание
Японцы требуют выгнать из страны российскую фигуристку Медведеву
Японские болельщики остались недовольны приездом российской фигуристки Евгении Медведевой в их страну.
Metaratings 10:36
Общество
Собянин рекомендовал пассажирам метро носить маски и перчатки
Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пассажирам Московского метрополитена носить защитные маски и перчатки.
RT на русском 13:25
Наука
Японец создал синтезатор вкусов и обернул его в нори
Для демонстрации работы прототипа автор обернул его в лист нори, настроил на кисловато-соленый вкус — по его словам, получилось похоже на суши.
N+1 14:53
Общество
Эксперт назвал срок пика эпидемии коронавируса в России
Директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин предположил, что пик распространения коронавируса в РФ наступит в середине мая.
DixiNews 05:08
Общество
Скворцова: РФ уже была на плато по числу новых случаев коронавируса
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что последнюю неделю Россия была уже на плато по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru 17:15
Экономика
Бывший партнер Босова возглавил крупнейший угольный проект в России
Александр Исаев, недавно уволенный из «Востокугля» Дмитрия Босова, возглавил управляющую компанию (УК) «Эльга Уголь», созданную 29 апреля для управления крупнейшим в России Эльгинским угольным месторождением в Якутии с запасами 2,2 млрд т.
РБК 06:49
Общество
В Ростовской области ввели обязательный масочный режим
Ранее обязательный масочный режим с 1 мая на фоне пандемии коронавируса был введен в Республике Коми, Краснодарском крае, Самарской и Калужской областях.
Известия 17:43
Наука
Обнаружено новое средство от коронавируса
Исследователи связали два вида антител, продуцируемые организмом лам, чтобы создать средство, которое связывается с ключевым для проникновения коронавируса в человеческую клетку белком.
Lenta.ru 13:27
Футбол
«Ливерпуль» разочарован словами мэра о досрочном завершении сезона АПЛ
Футбольный клуб "Ливерпуль" выразил разочарование по поводу комментария мэра Ливерпуля Джо Андерсона о судьбе сезона чемпионата Англии, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 15:15
Здоровье
Al Jazeera (Катар): разве мир преувеличил меры по борьбе с коронавирусом? Эксперты разрабатывают план действий после отмены карантина (Al Jazeera)
Мировые державы пока не могут обобщить опыт применения карантинной политики по борьбе с распространением нового коронавируса COVID-19, поскольку каждая страна предпринимает собственные меры для противодействия болезни.
ИноСМИ 19:48
Политика
Страны «нормандской четверки» хотят обсудить работу КПП на Донбассе
Министры иностранных дел стран «нормандского формата» собираются поговорить о возможности организации КПП в условиях пандемии.
Новостной фронт 01:29
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД.
РИА Новости 09:02
Общество
В мае в Алтайском крае изменится график выплаты пенсий
В связи с предстоящими майскими праздничными и выходными днями график доставки майских пенсий и других социальных выплат через отделения «Почты России» будет скорректирован с учетом режима работы почтового ведомства.
НИА-Федерация 04:43
Общество
В Петербурге у 111 сотрудников НИИ скорой помощи выявили коронавирус
Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости 16:56