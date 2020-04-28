Финансы

Rostov gazetaRostov gazetaРубль укрепился к резервным валютам

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Ранее эксперты заявляли, что снижение Центробанком ключевой ставки и рост цен на нефть подстегнет рост курса отечественной нацвалюты.
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Рубль укрепился к резервным валютам

Rostov gazeta06:14

Рубль активно укрепляется к доллару

Парламентская газетавчера в 17:15

Рубль просел к резервным валютам

Город55.ру28 апреля в 06:34
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