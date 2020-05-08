Европейская валюта подешевела на 5,72 копейки, до 80,0039 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 16,02 копейки, составив 76,6316 рубля. Мировые цены на нефть растут на ожидании постепенного восстановления спроса на сырье.

Хоккей Лайпсик покинет «Вашингтон» из-за критики в сторону одноклубников Игрок критиковал их в частном чате, назвав Гранита Хэтэуэя и Ника Дауда «неудачниками» и прокомментировав фото Джейка Виртанена с друзьями: «Без сомнения, это самая худшая команда в мире».

Общество Протоиерей Дмитрий Смирнов госпитализирован с коронавирусом Протоиерей Дмитрий Смирнов, возглавляющий Патриаршую комиссию по вопросам семьи, материнства и детства, попал в больницу с пневмонией. 340

Общество Тропический ливень обрушился на Нижний Новгород Настоящий тропический ливень обрушился на Нижний Новгород. Соцсети заполнили фото подтопленных улиц и плавающих автомобилей. 37

Происшествия В Екатеринбурге жестоко убили известного адвоката Константину Янышеву было 44 года, с 2005 года он работал адвокатом по уголовным делам.

Общество Ограничения в России продлятся до появления вакцины от коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что часть ограничительных мер, введенных в целях недопущения распространения коронавируса, будет действовать до появления вакцины, пишет «Интерфакс». 11

Общество Путин поручил выделить средства на поддержку автопрома Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 22 мая принять решения о выделении суммарно 20,5 миллиарда рублей из бюджета для поддержки спроса на продукцию автопрома, следует из сообщения на сайте Кремля. 5

Единоборства Федерация бокса России предложила дать гражданство Усику и Ломаченко Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев выступил с инициативой предоставить украинским боксерам Василию Ломаченко и Александру Усику российское гражданство.

Происшествия В Оренбуржье арестовали священника, обвиняемого в педофилии Суд в Оренбургской области арестовал на два месяца священнослужителя, обвиняемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении троих детей. 182

Футбол Овчинников: «Смена тренера в „Локомотиве“ вызывает много вопросов» Накануне экс-глава столичного "Локомотива" Ольга Смородская выразила мнение, что современные футбольные клубы в России существуют за деньги акционеров и государства, а это значит, что болельщики не должны влиять на выбор главного тренера команды.

Общество В Италии число жертв коронавируса превысило 30 тысяч Более 30 тысяч человек умерли в Италии из-за заболевания, вызываемого коронавирусом.

Общество Москва отменит оформление пропусков через SMS с 12 мая Власти Москвы с 12 мая отменят возможность оформить цифровой проспуск через SMS на номер 7377, сообщил руководитель городского департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко. 369

Экономика Белоусов обсудил меры господдержки с крупным бизнесом Источник, знакомый с результатами совещания, сказал РБК, что Белоусов акцентировал внимание на системных, а не точечных мерах господдержки.