Финансы
РИА НовостиОфициальный курс доллара упал ниже 74 рублей
Европейская валюта подешевела на 5,72 копейки, до 80,0039 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 16,02 копейки, составив 76,6316 рубля. Мировые цены на нефть растут на ожидании постепенного восстановления спроса на сырье.
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