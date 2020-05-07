Как сообщает RT, курс евро сократился на 8 копеек и теперь составляет 80,19 рубля.

Рубль демонстрирует рост к доллару и евро

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