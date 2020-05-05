Финансы

РосбалтРосбалтРубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

Российская нацвалюта в первый час сегодняшних торгов на Московской бирже заметно дорожает к доллару США и евро. Так, по состоянию на 10:28 мск курс доллара расчетами «на завтра» снизился на 58 копеек к предыдущему закрытию до 74 рублей.
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Рубль в ходе торгов теснит доллар и евро

Росбалт03:50

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:02

Рубль поднимается к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Газета.Ru05 мая в 03:12

Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов

Вести.Ruвчера в 03:23

Рубль в начале дня умеренно повышается к доллару и евро

ПРАЙМвчера в 03:16

Рубль вырос к доллару в апреле более чем на пять процентов

Политика Сегодня06 мая в 06:55

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.рувчера в 03:26
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Комментарии

Общество

Мурашко заявил о подъеме заболеваемости в России из-за COVID-19

Глава Министретсва здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в России наблюдается подъем заболеваемости из-за коронавируса.
Газета.Ru 13:59
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Общество

Онищенко рассказал, как долго коронавирус живет на масках и одежде

Бывший главный санитарный врач России, а ныне первый зампред комитета Госдумы по науке Геннадий Онищенко, рассказал о сроках жизни коронавируса.
Российская газета 12:06
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Общество

Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток

Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе.
Российская газета 09:02
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Музыка

Музыканты группы Little Big выпустили новый клип

Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
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Происшествия

Коронавирусом заразились медики скорой помощи в Воронеже

Обозреватель Врн 09:39
6
Общество

Арендаторам хотят разрешить в одностороннем порядке разрывать договоры

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий особый порядок продления и расторжения некоторых договоров аренды недвижимости.
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Политика

Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером

Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии.
Lenta.ru 08:44
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Общество

Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина

Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск 03:32
10
Политика

Путин и Джонсон выразили готовность к налаживанию диалога

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравили друг друга с 75-летием победы над нацизмом и выразили готовность к диалогу по проблемам двусторонних отношений и международной повестки дня, в том числе — по совместной борьбе с пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 10:21
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Фергюсон и Гэтжи провели дуэль взглядов

Российская газета 14:07
Общество

Роспотребнадзор представил Путину план снятия ограничений в три этапа

Роспотребнадзор предлагает снимать ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса COVID-19, в три этапа, заявила глава ведомства Анна Попова.
Коммерсантъ 06 мая в 09:35
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Общество

В Москве скончался 51 пациент с коронавирусом

За сутки в столице умер 51 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб Москвы.
РИАМО вчера в 14:41
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Общество

Вице-премьер Чернышенко допустил снятие ограничений в конце мая

Регионы могут выйти из режима ограничений, введенного из-за пандемии коронавируса, в конце мая — начале июня, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире «России 1».
РБК 13:41
121
Общество

Москва вводит режим ношения масок и перчаток в общественном транспорте

В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте.
RT на русском вчера в 05:24
3,1K
Общество

Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США

Российская газета вчера в 16:47
1,9K
Общество

В Петербурге готовятся продлить режим самоизоляции до конца мая

В Смольном готовятся продлить режим самоизоляции в Петербурге до конца мая.
Neva.Today 14:05
65
Общество

«Открытые медиа» : Московские власти обсуждают продление режима изоляции до 15 июня

Московские власти обсуждают продление режима изоляции до 15 июня, - сообщает сайт "Открытые медиа" со ссылкой на источники.
Эхо Москвы 12:01
7
Общество

Школьница час простояла на гвоздях и посвятила свой рекорд ветеранам

Комсомольская Правда В Екатеринбурге одиннадцатилетняя школьница Каролина Черных поставила Мировой рекорд, простояв на гвоздях 1 час и 17 минут.
РЕН ТВ 13:25
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Общество

В России семьи с детьми могут получить дополнительную поддержку

Москва, 8 мая 2020, 09:52 — REGNUM Дополнительные меры поддержки могут быть предоставлены российским семьям с детьми, которые находились в трудной ситуации или оказались в ней из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 02:52
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Кино

Стало известно, кто заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»

Стало известно, кто заменит Джонни Деппа в картине «Пираты Карибского моря». Скорее всего на главную роль возьмут девушку.
Mockva.ru вчера в 09:11
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Общество

В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России

Растущее количество новых случаев заболевания COVID-19, выявляемых в России ежедневно, связано с увеличением объемов тестирования, заявил на брифинге в Женеве директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
РИА Новости 13:32
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Финансы

Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам

Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ 06:28
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Политика

Си Цзиньпин: Китай верит в скорую победу над коронавирусом в России

Китай продолжит оказывать поддержку РФ в борьбе с коронавирусом и верит, что в конечном итоге РФ одержит победу над инфекцией, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн 11:12
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Общество

Россиянам советуют носить с собой документы на жилье

Специалисты считают, что документы необходимы при полицейской проверке, если человек проживает не по месту постоянной регистрации, хоть законы и не требуют этого.
АМИТЕЛ 00:28
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Общество

Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России

Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
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Общество

Пранкеры Вован и Лексус заявили о розыгрыше мэра Праги от имени Кличко

РБК 11:15
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Общество

Протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован с коронавирусом

Протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован с коронавирусом Состояние известного священника ухудшилось.
Экспресс газета 07:01
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Здоровье

В ВОЗ заявили, что курение не защищает от коронавируса

Курение не защищает от вызываемого коронавирусом инфекционного заболевания (COVID-19) и увеличивает риск протекания заболевания в более тяжелой форме.
ТАСС 13:19
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Происшествия

В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей

Тела двух человек обнаружили на территории сгоревшей турбазы в Томской области, которая принадлежит известному предпринимателю и бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову.
Вести.Ru 05:08
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Шоу-бизнес

Клип Бузовой о самоизоляции набрал более десяти миллионов просмотров

РИА Новости вчера в 22:05
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