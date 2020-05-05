Российская нацвалюта в первый час сегодняшних торгов на Московской бирже заметно дорожает к доллару США и евро. Так, по состоянию на 10:28 мск курс доллара расчетами «на завтра» снизился на 58 копеек к предыдущему закрытию до 74 рублей.

Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

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