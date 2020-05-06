Как сообщает RT, курс евро сократился на 8 копеек и теперь составляет 80,19 рубля.

Рубль демонстрирует рост к доллару и евро

Общество В Москве с 12 мая отменят оформление цифровых пропусков по СМС С 12 мая жители Москвы больше не смогут оформить цифровой пропуск для передвижения по городу через СМС-сообщения, сообщил глава департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуард Лысенко. 752

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Энергетика Цены на автомобильное топливо в России продолжают копеечное снижение Средние цены на бензин и дизельное топливо в России за период с 27 апреля по 6 мая этого года понизились на 2 копейки, до 44,83 рублей за литр, о чем свидетельствуют данные Росстата. 41

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Общество Минобрнауки продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков распорядился продолжить обучение в подведомственных министерству вузах в дистанционном формате после 12 мая, соответствующий приказ опубликован на сайте Минобрнауки в пятницу.

Музыка Музыканты группы Little Big выпустили новый клип Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big. 96

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Общество Многодетным семьям могут предоставить новые меры поддержки Согласно поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, в ближайшее время Министерство труда и Минфин рассмотрят вопрос о выделении многодетным семьям бесплатных масок, продуктовых наборов и электронных устройств для дистанционного обучения. 106

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Происшествия Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт. 2,6K

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Космос Новый космический корабль Китая успешно вернулся на Землю Испытательный космический корабль был спущено с грузовой капсулой на борту ракеты-носителя нового типа с космодрома Вэньчан на южном острове Хайнань. 4

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