Финансы

Ньюс-НННьюс-ННРубль демонстрирует рост к доллару и евро

Как сообщает RT, курс евро сократился на 8 копеек и теперь составляет 80,19 рубля.
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Эхономика: Рубль отыгрался за понедельник

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Комментарии

Общество

Власти с 12 мая смягчают режим самоизоляции в Пермском крае

С 12 мая возобновляется работа салонов красоты, парикмахерских и автосалонов.
Рифей-Пермь 08:33
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Гаджеты

AMD представила чипсет B550 для новых процессоров Zen 3

NewInform 02:12
3
Общество

В Москве с 12 мая отменят оформление цифровых пропусков по СМС

С 12 мая жители Москвы больше не смогут оформить цифровой пропуск для передвижения по городу через СМС-сообщения, сообщил глава департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуард Лысенко.
Коммерсантъ 12:45
752
Общество

В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России

Растущее количество новых случаев заболевания COVID-19, выявляемых в России ежедневно, связано с увеличением объемов тестирования, заявил на брифинге в Женеве директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
РИА Новости 13:32
68
Энергетика

Цены на автомобильное топливо в России продолжают копеечное снижение

Средние цены на бензин и дизельное топливо в России за период с 27 апреля по 6 мая этого года понизились на 2 копейки, до 44,83 рублей за литр, о чем свидетельствуют данные Росстата.
Российская газета 13:45
41
Общество

Власти Москвы разъяснили правила ношения перчаток

Следить за ношением масок и перчаток в магазинах будет департамент торговли, контролем промышленных предприятий займется госинспекция по недвижимости.
РБК 08:54
3,2K
Общество

Россия может выйти из режима ограничений в конце мая или начале июня

Выход России из режима ограничений из-за коронавируса возможен в конце мая--начале июня, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Коммерсантъ 14:38
207
Общество

Минобрнауки продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков распорядился продолжить обучение в подведомственных министерству вузах в дистанционном формате после 12 мая, соответствующий приказ опубликован на сайте Минобрнауки в пятницу.
ТАСС 13:50
Музыка

Музыканты группы Little Big выпустили новый клип

Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
96
Происшествия

Суд арестовал создателя паблика «Омбудсмен полиции»

Коммерсантъ 10:42
180
Общество

С 10 мая в Ярославской области вводится масочный режим

Указом губернатора региона ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции, продлеваются до 31 мая.
Эхо76 - Ярославль 13:39
4
Общество

Арендаторам хотят разрешить в одностороннем порядке разрывать договоры

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий особый порядок продления и расторжения некоторых договоров аренды недвижимости.
РИА Новости 14:15
179
Энергетика

В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом

Беспрецедентные проблемы начались на фоне пандемии коронавируса, которая привела к экономическому кризису и радикальному снижению спроса на топливо по всему миру.
Lenta.ru 06:58
36
Общество

Доктор Мясников опроверг информацию о платных интервью

Главврач ГКБ №71 Александр Мясников заявил, что никогда не брал денег за интервью.
Газета.Ru 11:17
222
Общество

Мурашко заявил о подъеме заболеваемости в России из-за COVID-19

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в России наблюдается подъем заболеваемости из-за коронавируса.
Газета.Ru 13:59
8
Общество

Воробьев заявил об отсрочке штрафов за отсутствие масок

Власти Московской области отсрочили наказания за отсутствие медицинских масок после 12 мая.
Известия 14:29
6
Политика

Зюганов попросил Путина амнистировать заключенных из-за коронавируса

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил президенту Владимиру Путину внести в Государственную Думу закон об амнистии заключенных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2.
РБК 14:45
Общество

Многодетным семьям могут предоставить новые меры поддержки

Согласно поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, в ближайшее время Министерство труда и Минфин рассмотрят вопрос о выделении многодетным семьям бесплатных масок, продуктовых наборов и электронных устройств для дистанционного обучения.
Кривое-зеркало.ру 05:12
106
Общество

В Петербурге готовятся продлить режим самоизоляции до конца мая

В Смольном готовятся продлить режим самоизоляции в Петербурге до конца мая.
Neva.Today 14:05
76
Общество

Жаловавшуюся на условия содержания в «Ленэкспо» петербурженку выписали

Петербурженку Оксану Кутафину-Шишлову, жаловавшуюся на условия содержания в госпитале «Ленэкспо», выписали.
МР7.ру 13:26
54
Общество

Россиянам советуют носить с собой документы на жилье

Специалисты считают, что документы необходимы при полицейской проверке, если человек проживает не по месту постоянной регистрации, хоть законы и не требуют этого.
АМИТЕЛ 00:28
802
Происшествия

Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан

Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт.
Ёлдаш вчера в 02:54
2,6K
Происшествия

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве адвоката

РИА Новости 14:07
4
Общество

Глава Крыма заявил, что туристический сезон вряд ли состоится

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что туристический сезон в этом году в регионе вряд ли состоится.
Газета.Ru 12:44
128
Политика

Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском вчера в 15:44
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Космос

Новый космический корабль Китая успешно вернулся на Землю

Испытательный космический корабль был спущено с грузовой капсулой на борту ракеты-носителя нового типа с космодрома Вэньчан на южном острове Хайнань.
ГЛАС.RU 08:04
4
Экономика

Силуанов заверил, что заморозок и конвертаций депозитов не планируется

Никаких заморозок и конвертаций депозитов в РФ не планируется, заявил в интервью газете "Ведомости" министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 05 мая в 18:41
1,2K
Происшествия

Назван организатор убийства российского миллиардера

Следственный комитет России установил еще одного организатора убийства российского миллиардера, основателя торговой сети «Партия» Александра Минеева в 2014 году.
Lenta.ru 08:46
24
Финансы

Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам

Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ 06:28
75
Кино

39-летний Калкин снимется в постельной сцене с 71-летней актрисой

Что происходит 02:50
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