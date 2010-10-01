Финансы

REGNUMREGNUMРубль демонстрирует снижение к доллару и евро

Москва, 26 марта 2020, 11:06 — REGNUM Рубль дешевеет относительно доллара и евро на открытии торгов 26 марта. Это следует из данных Московской биржи. Курс доллара увеличился на 31 копейку и стал стоить 78,56 рубля.
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Доллар и евро вновь выросли к рублю - актуальный курс валют

Российский Диалог23 марта в 04:40

Доллар в начале торгов превысил 79 рублей

Forbes03:28

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:01

Рубль дешевеет к доллару и евро в начале валютных торгов

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Рубль демонстрирует снижение к доллару и евро

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Рубль упал к доллару и евро в начале торгов

Piter.tv23 марта в 04:17

Рубль упал к доллару и евро в начале торгов

Вести.Ru23 марта в 03:25
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Общество

Собянин объявил о закрытии некоторых категорий магазинов в Москве

Мэр столицы Сергей Собянин объявил, что в Москве приостановят работу магазины, за исключением аптек, продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.
Известия 04:17
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета вчера в 15:11
Общество

Россия с 27 марта полностью прекратит авиасообщение с другими странами

МИД страны должен передать Минтрансу и Роспотребнадзору списки граждан, которые намерены вернуться из-за рубежа домой.
Кубань 24 04:02
Общество

В Совфеде сообщили об отрицательном тесте Нарусовой на коронавирус

Сенатор от Республики Тыва и мать телеведущей Ксении Собчак Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус и он показал отрицательный результат, сообщил РБК глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
РБК 03:18
Политика

Российскую помощь Италии для борьбы с коронавирусом назвали бесполезной

Большая часть российских поставок в Италию, которые должны послужить для помощи в борьбе с коронавирусом, назвали бесполезными.
Lenta.ru 03:56
Происшествия

В Магадане на шестилетнюю девочку напала стая собак

Газета.Ru вчера в 21:21
Происшествия

В Москве в медклинике произошел взрыв

В медицинской клинике на севере Москвы, на Хорошевском шоссе произошел взрыв в устройстве по утилизации медицинских отходов.
Интерфакс 04:02
Армия и оружие

Российские военные медики прибыли в итальянский Бергамо

По информации Министерства обороны РФ, автоколонна с российскими военными специалистами прибыла в город Бергамо, где ими будет оказана помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19/ В настоящее время расположенный в области Ломбардия город Бергамо является одним из эпицентров эпидемии, там зарегистрировано большое число инфицированных и умерших.
Вести.Ru вчера в 18:53
Культура

На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов

Актер Театра Российской армии Сергей Смирнов скончался на 38-м году жизни после тяжелой болезни.
МИР 24 вчера в 18:17
Общество

В Москве зафиксированы две смерти пациентов с коронавирусом

В Москве зафиксированы две смерти пациентов с коронавирусом.
Эхо Москвы вчера в 13:31
Общество

В России выявлены 182 новых случая заболевания коронавирусом

Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.
Интерфакс 04:00
Общество

СМИ сообщили о просьбе КНДР международной помощи из-за коронавируса

Пхеньян частным образом обратился к «международным контактам» с просьбой расширить в Северной Корее проведение тестов на наличие коронавируса, который приводит к заболеванию COVID-19.
Известия 03:52
Футбол

Ширер считает, что Кейн уйдет из «Тоттенхэма»

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер считает, что нападающий Харри Кейн в ближайшее время уйдет из «Тоттенхэма», если клуб не выиграет трофеи.
Спорт-Экспресс вчера в 22:16
Общество

Мишустин: для нарушителей карантина будут введены штрафы

Премьер России Михаил Мишустин заявил, что для тех, кто "демонстрирует редкое легкомыслие", не соблюдая карантин, будут введены штрафы, пишет ТАСС.
Газета.Ru 04:37
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».
Lenta.ru вчера в 23:03
Общество

Путин предложил выплачивать по 5 тысяч рублей на детей до трех лет

Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 тыс. руб. на ребенка ежемесячно.
Газета.Ru вчера в 09:34
Происшествия

Уволена приехавшая с коронавирусом в Россию врач

Главного врача-инфекциониста Ставропольского края уволили за нарушение карантина по коронавирусу после поездки в Испанию.
Lenta.ru 23 марта в 11:55
Общество

Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей из-за распространения новой кронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 10:38
Общество

Путин предложил ввести каникулы по потребительским кредитам и ипотеке

Президент России Владимир Путин предложил установить каникулы по потребительским и ипотечным кредитам.
Область 45 вчера в 10:10
Футбол

Модрич посоветовал «Реалу» купить Влашича

Soccer.ru вчера в 16:44
Общество

Собянин призвал россиян отказаться от поездок в Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей других регионов России временно отказаться от поездок в Москву. Об этом он написал в личном блоге.
Lenta.ru 03:45
Гаджеты

Apple может отложить выпуск iPhone 12 на следующий год

Купертино, США, 26 марта 2020, 11:06 — REGNUM Apple прорабатывает возможность переноса выпуска своих новых смартфонов iPhone 12 с поддержкой сетей 5G с сентября на более поздний срок.
REGNUM 04:06
Происшествия

В Петербурге сын зарезал своих родителей

В Петербурге 30-летний мужчина напал на своих родителей и зарезал их.
Российская газета 03:08
Политика

На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России

Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:33
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным

Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.
Московский Комсомолец 23 марта в 11:16
Происшествия

В Новосибирске из-за коронавируса госпитализированы ещё два ребёнка

Отмечается, что в детскую больницу за сутки поступило два ребёнка с признаками ОРВИ, которые недавно вернулись из Таиланда и Вьетнама.
REGNUM 24 марта в 23:44
Общество

Правительство сегодня внесет в Госдуму предложения из обращения Путина

Правительство России проработало изменения в законодательство, предложенные накануне президентом Владимиром Путиным, сегодня их планируют внести в Госдуму.
Коммерсантъ 03:07
Общество

В МВД предупредили о фейках на фоне коронавируса

Например, есть факты распространения информации о том, что злоумышленники, якобы, проникают в жилище граждан под предлогом обязательной дезинфекции от коронавируса.
Вести Крым 24 марта в 09:13
Происшествия

Вахтовиков «Газпрома» изолировали после контакта с больным COVID-19

В Ямало-Ненецком автономной округе 20 работников АО «Газпром центрэнергогаз», находящихся на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении, изолировали из-за их контакта с зараженным коронавирусом, сообщает пресс-служба компании.
РБК 04:46
Здоровье

«Медси» открыла клинику для больных коронавирусом и пневмонией

Сеть частных клиник «Медси» открывает на Пятницком шоссе в Москве инфекционную больницу для лечения пациентов с COVID-19 и пневмонией.
Дождь 03:56
Как работают Яндекс.Новости?
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