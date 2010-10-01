Москва, 26 марта 2020, 11:06 — REGNUM Рубль дешевеет относительно доллара и евро на открытии торгов 26 марта. Это следует из данных Московской биржи. Курс доллара увеличился на 31 копейку и стал стоить 78,56 рубля.

Рубль демонстрирует снижение к доллару и евро

Общество Льва Лещенко перевели в реанимацию Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.

Общество В Совфеде сообщили об отрицательном тесте Нарусовой на коронавирус Сенатор от Республики Тыва и мать телеведущей Ксении Собчак Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус и он показал отрицательный результат, сообщил РБК глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Происшествия В Москве в медклинике произошел взрыв В медицинской клинике на севере Москвы, на Хорошевском шоссе произошел взрыв в устройстве по утилизации медицинских отходов.

Армия и оружие Российские военные медики прибыли в итальянский Бергамо По информации Министерства обороны РФ, автоколонна с российскими военными специалистами прибыла в город Бергамо, где ими будет оказана помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19/ В настоящее время расположенный в области Ломбардия город Бергамо является одним из эпицентров эпидемии, там зарегистрировано большое число инфицированных и умерших.

Общество В России выявлены 182 новых случая заболевания коронавирусом Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.

Общество СМИ сообщили о просьбе КНДР международной помощи из-за коронавируса Пхеньян частным образом обратился к «международным контактам» с просьбой расширить в Северной Корее проведение тестов на наличие коронавируса, который приводит к заболеванию COVID-19.

Футбол Ширер считает, что Кейн уйдет из «Тоттенхэма» Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер считает, что нападающий Харри Кейн в ближайшее время уйдет из «Тоттенхэма», если клуб не выиграет трофеи.

Происшествия Найден первый зараженный коронавирусом Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».

Общество Собянин призвал россиян отказаться от поездок в Москву Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей других регионов России временно отказаться от поездок в Москву. Об этом он написал в личном блоге.

Гаджеты Apple может отложить выпуск iPhone 12 на следующий год Купертино, США, 26 марта 2020, 11:06 — REGNUM Apple прорабатывает возможность переноса выпуска своих новых смартфонов iPhone 12 с поддержкой сетей 5G с сентября на более поздний срок.

Общество Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.