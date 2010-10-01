Финансы
REGNUMРубль демонстрирует снижение к доллару и евро
Москва, 26 марта 2020, 11:06 — REGNUM Рубль дешевеет относительно доллара и евро на открытии торгов 26 марта. Это следует из данных Московской биржи. Курс доллара увеличился на 31 копейку и стал стоить 78,56 рубля.
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Общество
Собянин объявил о закрытии некоторых категорий магазинов в Москве
Мэр столицы Сергей Собянин объявил, что в Москве приостановят работу магазины, за исключением аптек, продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Общество
Россия с 27 марта полностью прекратит авиасообщение с другими странами
МИД страны должен передать Минтрансу и Роспотребнадзору списки граждан, которые намерены вернуться из-за рубежа домой.
Общество
В Совфеде сообщили об отрицательном тесте Нарусовой на коронавирус
Сенатор от Республики Тыва и мать телеведущей Ксении Собчак Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус и он показал отрицательный результат, сообщил РБК глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Политика
Российскую помощь Италии для борьбы с коронавирусом назвали бесполезной
Большая часть российских поставок в Италию, которые должны послужить для помощи в борьбе с коронавирусом, назвали бесполезными.
Происшествия
В Магадане на шестилетнюю девочку напала стая собак
Происшествия
В Москве в медклинике произошел взрыв
В медицинской клинике на севере Москвы, на Хорошевском шоссе произошел взрыв в устройстве по утилизации медицинских отходов.
Армия и оружие
Российские военные медики прибыли в итальянский Бергамо
По информации Министерства обороны РФ, автоколонна с российскими военными специалистами прибыла в город Бергамо, где ими будет оказана помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19/ В настоящее время расположенный в области Ломбардия город Бергамо является одним из эпицентров эпидемии, там зарегистрировано большое число инфицированных и умерших.
Культура
На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов
Актер Театра Российской армии Сергей Смирнов скончался на 38-м году жизни после тяжелой болезни.
Общество
В Москве зафиксированы две смерти пациентов с коронавирусом
В Москве зафиксированы две смерти пациентов с коронавирусом.
Общество
В России выявлены 182 новых случая заболевания коронавирусом
Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.
Общество
СМИ сообщили о просьбе КНДР международной помощи из-за коронавируса
Пхеньян частным образом обратился к «международным контактам» с просьбой расширить в Северной Корее проведение тестов на наличие коронавируса, который приводит к заболеванию COVID-19.
Футбол
Ширер считает, что Кейн уйдет из «Тоттенхэма»
Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер считает, что нападающий Харри Кейн в ближайшее время уйдет из «Тоттенхэма», если клуб не выиграет трофеи.
Общество
Мишустин: для нарушителей карантина будут введены штрафы
Премьер России Михаил Мишустин заявил, что для тех, кто "демонстрирует редкое легкомыслие", не соблюдая карантин, будут введены штрафы, пишет ТАСС.
Происшествия
Найден первый зараженный коронавирусом
Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».
Общество
Путин предложил выплачивать по 5 тысяч рублей на детей до трех лет
Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 тыс. руб. на ребенка ежемесячно.
Происшествия
Уволена приехавшая с коронавирусом в Россию врач
Главного врача-инфекциониста Ставропольского края уволили за нарушение карантина по коронавирусу после поездки в Испанию.
Общество
Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей из-за распространения новой кронавирусной инфекции.
Общество
Путин предложил ввести каникулы по потребительским кредитам и ипотеке
Президент России Владимир Путин предложил установить каникулы по потребительским и ипотечным кредитам.
Футбол
Модрич посоветовал «Реалу» купить Влашича
Общество
Собянин призвал россиян отказаться от поездок в Москву
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей других регионов России временно отказаться от поездок в Москву. Об этом он написал в личном блоге.
Гаджеты
Apple может отложить выпуск iPhone 12 на следующий год
Купертино, США, 26 марта 2020, 11:06 — REGNUM Apple прорабатывает возможность переноса выпуска своих новых смартфонов iPhone 12 с поддержкой сетей 5G с сентября на более поздний срок.
Происшествия
В Петербурге сын зарезал своих родителей
В Петербурге 30-летний мужчина напал на своих родителей и зарезал их.
Политика
На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России
Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Общество
Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным
Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.
Происшествия
В Новосибирске из-за коронавируса госпитализированы ещё два ребёнка
Отмечается, что в детскую больницу за сутки поступило два ребёнка с признаками ОРВИ, которые недавно вернулись из Таиланда и Вьетнама.
Общество
Правительство сегодня внесет в Госдуму предложения из обращения Путина
Правительство России проработало изменения в законодательство, предложенные накануне президентом Владимиром Путиным, сегодня их планируют внести в Госдуму.
Общество
В МВД предупредили о фейках на фоне коронавируса
Например, есть факты распространения информации о том, что злоумышленники, якобы, проникают в жилище граждан под предлогом обязательной дезинфекции от коронавируса.
Происшествия
Вахтовиков «Газпрома» изолировали после контакта с больным COVID-19
В Ямало-Ненецком автономной округе 20 работников АО «Газпром центрэнергогаз», находящихся на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении, изолировали из-за их контакта с зараженным коронавирусом, сообщает пресс-служба компании.
Здоровье
«Медси» открыла клинику для больных коронавирусом и пневмонией
Сеть частных клиник «Медси» открывает на Пятницком шоссе в Москве инфекционную больницу для лечения пациентов с COVID-19 и пневмонией.