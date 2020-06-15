Финансы

Ньюс-НННьюс-ННРубль дешевеет к доллару и евро

Стоимость евро выросла на одну копейку — до 79,21 рубля.
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Рубль дешевеет к доллару и евро

Ньюс-ННвчера в 09:04
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Курсы валют 16 июня: доллар подешевел, евро вырос в цене

КП - Беларусь07:26
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 11:57, Ашберн
Происшествия

МВД наградит полицейских, пострадавших при стрельбе в Москве

Инцидент со стрельбой на Ленинском проспекте произошёл накануне.
Говорит Москва 11:24
17
Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
778
Армия и оружие

На границе с Китаем погибли трое военных Индии

В ходе столкновения между военными Индии и Китая погибли три индийских военнослужащих - офицер и два солдата.
Российская газета 07:11
74
Происшествия

В Назрани в перестрелке погибли четыре человека

РИА Новости 09:47
804
Происшествия

Французский Дижон потрясли межэтнические столкновения

Кто-то постит фото Эммануэля Макрона с пририсованной бородой, который говорит: «Дорогие французские сограждане, с этого понедельника Дижон становится новой территорией Чечни».
BFM.ru 03:30
1,4K
Общество

Оставшиеся ограничения в Москве не снимут раньше середины июля

Оставшиеся ограничения, которые были введены в Москве для борьбы с распространением коронавируса, не снимут раньше середины июля.
ТАСС 11:18
8
Общество

Соблюдение дистанции на летних верандах Москвы проверят квадрокоптеры

Посетители должны будут носить маски и перчатки, как и в любом общественном месте — масочный режим сохраняется с 12 июня.
Известия 07:56
21
Армия и оружие

В компании «Сухой» заявили об экспортной версии истребителя Су-57

REGNUM 09:34
4
Происшествия

В Ленобласти из реки выловили тело мужчины с женской грудью

В Ленинградской области из реки Мга выловили тело мужчины без головы и конечностей.
9111.ru 07:15
27
Общество

Нижегородские безработные получат дополнительную помощь от государства

Продолжает начисляться и дополнительная компенсация, предусмотренная на региональном уровне по поручению губернатора Глеба Никитина.
Ньюс-НН 02:48
2,1K
Происшествия

В Башкирии пьяный таксист задавил двух подростков

Панорама (Благовещенск) 06:50
16
Религия

Монастырь экс-«духовника Поклонской» перешёл на осадное положение

REGNUM 10:11
43
Общество

В Москве выпущено штормовое предупреждение из-за жары

Штормовое предупреждение в связи с аномальной жарой выпущено в Москве, где в ближайшее время температура достигнет 30-31 градуса выше нуля.
ТАСС 07:59
21
Транспорт

В Москве предложили сдвинуть начало рабочего дня

Столичные власти предлагают работодателям скорректировать режим работы, чтобы горожанам было проще соблюдать дистанцию в общественном транспорте.
Российская газета 05:01
133
Политика

Украина потребовала от Испании исправить карту с российским Крымом

Карту с российским Крымом, продемонстрированную испанской телекомпанией RTVE, потребовало исправить посольство Украины в Испании, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар 16 июня в Facebook.
ИА Красная Весна 10:37
Политика

Парламент Армении лишил Гагика Царукяна неприкосновенности

Парламент Армении лишил депутатской неприкосновенности главу оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.
Российская газета 09:00
11
Политика

В Грузии задержан россиянин по делу о подготовке заказного убийства

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии подтверждает факт задержания в Тбилиси гражданина РФ в рамках расследования дела о подготовке заказного убийства.
Интерфакс вчера в 17:54
66
Общество

В России создан новый пистолет скрытого ношения для оперативников

Известия вчера в 21:09
5
Армия и оружие

Немецкий депутат обвинил США в шантаже после слов Трампа о выводе войск

США шантажируют Германию своими военными, как в дешевом кино, заявил РИА Новости депутат бундестага ФРГ, официальный представитель фракции "Левые" по Восточной Европе Александер Ной.
РИА Новости 10:45
Политика

Путин ответил на критику КПРФ по поправкам к конституции

Президент России Владимир Путин не согласен с КПРФ, которая раскритиковала предлагаемые поправки к конституции, касающиеся формирования власти.
ТАСС 14 июня в 08:00
9,2K
Общество

Власти Крыма передумали отменять парад Победы в Симферополе

Ранее во вторник сообщалось, что проведение в Симферополе запланированного на 24 июня парада Победы отменяется.
Интерфакс - Россия 07:17
45
Происшествия

СК завел дело из-за ЧП в Норильске против инспектора Ростехнадзора

Следственный комитет (СК) возбудил еще одно уголовное дело после аварии на норильской ТЭЦ-3, результатом которой стал разлив более 21 тыс. т дизельного топлива.
РБК 11:15
11
Энергетика

Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири»

Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Национальная служба новостей 03:07
15
Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу

RT на русском 09:18
1,1K
Общество

Боня назвала живущих на МРОТ россиян алкоголиками и нищебродами

Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня раскритиковала в инстаграме россиян, которые получают минимальный размер оплаты труда.
РИА Новости 05:36
304
Музыка

Названы новые даты «Евровидения-2021»

Оргкомитет песенного конкурса «Евровидение-2021» постановил провести финал шоу в голландском городе Роттердаме 22 мая следующего года.
Городовой вчера в 15:01
2
Авто

Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля

С 1 июля вступят в силу ряд поправок в законодательство РФ: начнут действовать поправки в технический регламент Таможенного союза, а так же изменить процедуры регистрации тюнингованных автомобилей.
SpeedMe 01:01
289
Политика

Польша выступила за сохранение американского контингента в Германии

Варшава выступает за сохранение американского военного присутствия в Германии, поскольку это важно для безопасности Европы, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.
Взгляд.ру 08:57
1
Происшествия

Опубликовано видео смертельной аварии на трассе М-5 под Челябинском

Юрюзань, Челябинская область, 16 июня 2020, 18:33 — REGNUM Момент смертельной аварии на трассе М-5 в Челябинской области попал на видео.
REGNUM 11:33
77
Футбол

Болельщики «Ростова» смогут попасть на матч с «Сочи»

На игру смогут попасть приехавшие на отдых по путевке; те, то находится в Сочи более 14 дней и прошел обсерватор.
ФК Ростов 08:22
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