Финансы

Ньюс-НННьюс-ННРубль дешевеет к доллару и евро

Стоимость евро выросла на одну копейку — до 79,21 рубля.
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Рубль отыграл вечером потери к доллару и усилил рост к евро

ПРАЙМ13:32

Курс рубля к доллару обновил минимум июня

Вести.Ru03:55

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 70,7 рубля

ТАСС03:05

Рубль незначительно снижается к доллару и евро

Газета.Ru03:13

Курс доллара взлетел

Lenta.ru03:12

Курс доллара вырос на открытии торгов МосБиржи

News.ru03:29

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:01
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 21:01, Ашберн

Курсы валют в Беларуси на 15 июня: евро и российский рубль подешевели

КП - Беларусь05:02
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 21:01, Ашберн
Шоу-бизнес

Шукшина возмутилась поведением родных погибшего в ДТП с Ефремовым

VSE42.RU 06:27
191
Происшествия

В бухте Нагаева на Колыме произошел разлив нефтепродуктов

ТАСС 20:03
3
Происшествия

Театр «Современник» опубликовал заявление в связи с ДТП Ефремова

Российская газета 18:37
1K
Политика

Госсекретарь США потребовал от России немедленно освободить Уилана

Госсекретарь США Майк Помпео обратился к российским властям с требованием немедленно освободить американца Пола Уилана, которого Мосгорсуд 15 июня приговорил к 16 годам строгого режима за шпионаж.
Свободная Пресса 08:58
1,6K
Происшествия

Установлена личность стрелка, ранившего в Москве полицейских

Интерфакс 11:41
3
Общество

Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене

Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34
1,3K
Происшествия

Гармаш может встретиться с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым

Национальная служба новостей 13:58
368
Финансы

Как решение ЦБ по ставке в пятницу отразится на рубле

Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказал о влиянии на курс рубля решения ЦБ по ключевой ставке: - В пятницу, 19 июня, Банк России примет решение по ключевой процентной ставке и обрисует перспективы дальнейшего курса монетарной политики.
Российская газета вчера в 23:00
8
Происшествия

Ждущие отправки из России азербайджанцы устроили беспорядки

Lenta.ru 15:54
28
Общество

Более 10 городов России решили отменить парад Победы

Газета.Ru 18:02
307
Происшествия

Американский F-15 упал в Северном море

Истребитель ВВС США F-15C Eagle упал в Северное море у побережья Англии.
Российская газета 06:44
86
Общество

Особое мнение: Олег Сысуев

М. Курников ― Олег Николаевич, если бы вам позвонили из администрации президента и сказали бы: есть мнение, что не так все страшно, что ситуация под контролем и надо бы немножко ослабить перед 1 июля.
Эхо Москвы 13:03
Общество

Москва перешла к новому этапу снятия ограничений из-за коронавируса

Число активных случаев составляет 80,6 тыс. Согласно графику снятия в Москве ограничений, с 23 июня в городе откроют спортивные и детские площадки, а также разрешат сидеть на лавочках и пользоваться беседками.
РБК 17:50
584
Экономика

«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР

«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР «Газпром» впервые прекратил раскрывать в своей отчетности объемы поставок газа в непризнанные республики ДНР и ЛНР как поставки на Украину.
Коммерсантъ 15:19
Политика

В Госдуму внесен законопроект о приостановке блокировки Telegram

Депутаты от "Справедливой России" внесли в Госдуму законопроект о запрете на блокировку мессенджера Telegram в период режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Российская газета 04:51
160
Общество

В Панаме обнаружили новый подвид коронавируса

В Панаме обнаружили новый подвид коронавируса, характерный именно для этой страны.
Lenta.ru 19:06
1
Политика

МИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России

Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России.
РБК 14:52
116
Гаджеты

Synology представила линейку твердотельных накопителей M.2

Линейка твердотельных накопителей Synology, выполненных в форм-факторе M.2 2280 и M.2 22110, разработана для стабильной высокопроизводительной работы при низком уровне задержек операций ввода-вывода.
CNews 08:52
Общество

АТОР спрогнозировала отказ Европы открыть границы для россиян

Россия, скорее всего, не попадет в число стран, для которых Евросоюз откроет границы с 1 июля.
Вечерняя Москва 14:48
112
Наука

Для диагностики рака впервые применили РНК-секвенирование

Биологи впервые диагностировали раковую опухоль с помощью секвенирования РНК – метода, который позволяет отслеживать изменения в активности отдельных генов в клетках.
ТАСС Наука 08:10
4
Космос

Ракету «Протон» для запуска «Экспрессов» доставили на Байконур

РИА Новости 07:48
2
Экономика

«Известия»: в России выпуск банковских карт может стать платным

Сохранение эквайринговых комиссий для онлайн-ретейла и медицинских учреждений на уровне 1% может привести к тому, что банки, потеряв порядка 10-15 млрд рублей, будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на текст письма АБР в правительство.
ТАСС вчера в 20:44
2,6K
Космос

«Роскосмос» запатентовал незаметный спутник-инспектор

Напомним, ранее в базе Роспатента появилось описание созданного специалистами "Роскосмоса" "сачка" для борьбы с крупным космическим мусором вроде отработавших космических аппаратов, разгонных блоков, последних ступеней ракет и тому подобных объектов.
Популярная механика 00:35
10
Армия и оружие

КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону

Северная Корея изучает возможность ввести военные подразделения в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, говорится в сообщении Генерального штаба Корейской народной армии.
РБК 19:47
13
Политика

Из России высылают двух дипломатов Чехии

Объявление двух представителей другого государства персонами нон грата стало ответом МИД на недружественные действия со стороны Праги и недавнюю высылку двух сотрудников МИД России в Чехии после "абсурдных и бездоказательных обвинений".
DixiNews 09:29
1,1K
Финансы

Россия увеличила вложения в американские гособлигации

Россия увеличила вложения в американские гособлигации на 80 процентов.
Lenta.ru 20:45
1
Футбол

Левандовски: «Не думаю о „Золотом мяче“, но верю, что все возможно»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски высказался о «Золотом мяче».
Sport24.ru 19:21
Киберспорт

В игру Counter-Strike 1.6 теперь можно сыграть в браузере

REGNUM 13:30
Энергетика

Турецкие компании отказываются платить «Газпрому»

Турецкие компании накопили долг в размере около $2 миллиардов за поставки газа перед российским "Газпром" и отказываются платить, сообщила The Wall Street Journal.
Вести.Ru 10:58
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Религия

Суд епархии предложил одуматься и исправиться «духовнику Поклонской»

РБК 15:44
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