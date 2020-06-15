Финансы

Ньюс-НННьюс-ННРубль дешевеет к доллару и евро

Стоимость евро выросла на одну копейку — до 79,21 рубля.
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Курс доллара взлетел

Lenta.ruвчера в 03:12

Курс рубля к доллару обновил минимум июня

Вести.Ruвчера в 03:55

Курс доллара вырос на открытии торгов МосБиржи

News.ruвчера в 03:29

Рубль незначительно снижается к доллару и евро

Газета.Ruвчера в 03:13

Рубль отыграл вечером потери к доллару и усилил рост к евро

ПРАЙМвчера в 13:32

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 70,7 рубля

ТАССвчера в 03:05

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:01
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено вчера в 23:54, Ашберн

Курсы валют в Беларуси на 15 июня: евро и российский рубль подешевели

КП - Беларусьвчера в 05:02
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Здоровье

79 пациентов в реанимации и продление режима: коротко о ситуации с COVID-19 в Свердловской области

79 пациентов — в реанимации В стационарах области остаются 5876 человек с подтвержденным COVID-19.
Екатеринбург Онлайн вчера в 22:30
Происшествия

СМИ узнало о подготовке стрелка к нападению на полицейских в Москве

"Пятый канал" опубликовал кадры, на которых запечатлена тетрадь с экстремистским содержанием, которая, как утверждается, принадлежала стрелку, напавшему на сотрудников полиции на Ленинском проспекте в Москве.
РИА Новости вчера в 19:32
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Происшествия

Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в поддержку Ефремова

Lenta.ru вчера в 23:19
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Происшествия

Скончалась лжехирург Алена Верди

Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия вчера в 03:08
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Футбол

В «Спартаке» пока не планируют возвращать Гулиева из второй команды

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что пока не намерен возвращать в основную команду полузащитника Аяза Гулиева, который был переведён в «Спартак-2».
RT на русском вчера в 15:28
Финансы

Как решение ЦБ по ставке в пятницу отразится на рубле

Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказал о влиянии на курс рубля решения ЦБ по ключевой ставке: - В пятницу, 19 июня, Банк России примет решение по ключевой процентной ставке и обрисует перспективы дальнейшего курса монетарной политики.
Российская газета 14 июня в 23:00
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Происшествия

Четыре человека утонули в Забайкалье, спасая из реки девочку-подростка

Интерфакс вчера в 22:57
21
Политика

Жириновский предложил создать две Америки

Москва, 15 июня 2020, 12:05 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил создать две Америки для решения расовых проблем, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня.
REGNUM вчера в 05:05
Происшествия

Полиция в Красноярске нашла женщину, избившую внучку в лифте

Полиция нашла и передала в Следственный комитет женщину, избившую в лифте в Красноярске маленькую внучку.
ТАСС вчера в 23:23
232
Происшествия

Гармаш от имени Ефремова может встретиться с семьей погибшего в ДТП

ТАСС вчера в 09:03
386
Политика

В Кремле прокомментировали отмену парада Победы в регионах

МордовМедиа вчера в 07:55
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Политика

Посол Германии в США ответила на заявление Трампа о защите от России

Ранее президент США пообещал сократить численность американского контингента в ФРГ до 25 тысяч человек, если Германия не заплатит за размещение военных.
Российская газета вчера в 23:29
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Армия и оружие

КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону

Северная Корея изучает возможность ввести военные подразделения в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, говорится в сообщении Генерального штаба Корейской народной армии.
РБК вчера в 19:47
15
Общество

Власти США собираются с июля возобновить смертную казнь

В июле после почти 20-летнего перерыва в США возобновят смертные казни.
Известия вчера в 22:52
5
Происшествия

В Красноярске маленький ребенок упал с 8 этажа

Вчера вечером в микрорайоне Солнечный с балкона 8 этажа упал маленький ребенок.
Krasnoyarskmedia.ru вчера в 22:36
11
Интернет

В WhatsApp появились денежные переводы

WhatsApp получил функцию денежных переводов внутри приложения. Об этом сообщается на официальном сайте мессенджера.
Деловое.ТВ вчера в 12:56
12
Наука

Раскрыт способ защиты от коронавируса в кишечнике

Evo-rus.com вчера в 15:39
29
Шоу-бизнес

Наталия Орейро намерена получить российское гражданство

Наталия Орейро решила получить российское гражданство. Об этом звезда сообщила в интервью ТАСС.
Рамблер вчера в 03:04
398
Экономика

Граждане экономят на еде и повседневных товарах

Граждане экономят на еде и повседневных товарах Падение доходов из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19 заставило российских потребителей быть более внимательным к ценам.
Коммерсантъ вчера в 18:30
12
Происшествия

Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае

РИА Новости вчера в 09:17
63
Общество

Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату

В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
РИА Новости вчера в 11:34
2,1K
Происшествия

Найдено тело пилота упавшего в Северном море истребителя США F-15

В ходе поисковой операции было обнаружено тело пилота американского истребителя F-15, который упал в Северном море.
Газета.Ru вчера в 13:51
87
Армия и оружие

Глава ДНР отменил режим полной боеготовности

Глава ДНР Денис Пушилин приказал снизить уровень боевой готовности подразделений Народной милиции в связи со стабилизацией ситуации на линии соприкосновения.
ИА Новороссия 14 июня в 13:20
Театры

БДТ имени Товстоногова покажет первый в России Minecraft-спектакль

В воскресенье, 14 июня, в игровой вселенной Minecraft откроется БДТ имени Товстоногова.
Петербургский дневник 13 июня в 11:26
35
Политика

Австралия может лишиться доступа к «Большой семерке» из-за России

Как напоминает Sydney Morning Herald, сегодня идея сближения с лидером России находит все большую поддержку в политических кругах разных стран.
ПолитРоссия вчера в 10:32
Футбол

«Челси» заинтересован в покупке Роналду за 120 млн евро

Как утверждают СМИ, лондонский клуб готов заплатить 120 млн евро за 35-летнего футболиста.
Soccer.ru вчера в 22:45
Здоровье

В Омской области обсудили реформу лабораторного звена

Проект реформации готовит частная фирма, которая должна его доработать с учетом мнения экономистов, руководителей клиник, ученых и других специалистов.
RuNews24.ru вчера в 00:39
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Политика

Япония приостанавливает развертывание американских комплексов ПРО

Токио, 15 июня 2020, 15:29 — REGNUM Министр обороны Японии Таро Коно заявил о планах отказаться от размещения на территории страны двух американских наземных комплексов Aegis Ashore, передает 15 июня Kyodo.
REGNUM вчера в 08:29
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Происшествия

«Езжайте в свою Россию»: в Латвии врач обругал русскоговорящую женщину

Ребенок общался с медиком по-латышски, однако ее бабушка не знает государственного языка, и на просьбу по-русски сообщить ей диагноз врач ответил в грубой форме: начал кричать, назвал женщину "фашисткой из России" и сказал ей по-русски уезжать из страны.
РИА Новости вчера в 21:36
Общество

Особое мнение: Олег Сысуев

М. Курников ― Олег Николаевич, если бы вам позвонили из администрации президента и сказали бы: есть мнение, что не так все страшно, что ситуация под контролем и надо бы немножко ослабить перед 1 июля.
Эхо Москвы вчера в 13:03
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