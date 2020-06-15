Финансы
Ньюс-ННРубль дешевеет к доллару и евро
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Здоровье
79 пациентов в реанимации и продление режима: коротко о ситуации с COVID-19 в Свердловской области
79 пациентов — в реанимации В стационарах области остаются 5876 человек с подтвержденным COVID-19.
Екатеринбург Онлайн вчера в 22:30
Происшествия
СМИ узнало о подготовке стрелка к нападению на полицейских в Москве
"Пятый канал" опубликовал кадры, на которых запечатлена тетрадь с экстремистским содержанием, которая, как утверждается, принадлежала стрелку, напавшему на сотрудников полиции на Ленинском проспекте в Москве.
РИА Новости вчера в 19:32
Происшествия
Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в поддержку Ефремова
Lenta.ru вчера в 23:19
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия вчера в 03:08
Футбол
В «Спартаке» пока не планируют возвращать Гулиева из второй команды
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что пока не намерен возвращать в основную команду полузащитника Аяза Гулиева, который был переведён в «Спартак-2».
RT на русском вчера в 15:28
Финансы
Как решение ЦБ по ставке в пятницу отразится на рубле
Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказал о влиянии на курс рубля решения ЦБ по ключевой ставке: - В пятницу, 19 июня, Банк России примет решение по ключевой процентной ставке и обрисует перспективы дальнейшего курса монетарной политики.
Российская газета 14 июня в 23:00
Происшествия
Четыре человека утонули в Забайкалье, спасая из реки девочку-подростка
Интерфакс вчера в 22:57
Политика
Жириновский предложил создать две Америки
Москва, 15 июня 2020, 12:05 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил создать две Америки для решения расовых проблем, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня.
REGNUM вчера в 05:05
Происшествия
Полиция в Красноярске нашла женщину, избившую внучку в лифте
Полиция нашла и передала в Следственный комитет женщину, избившую в лифте в Красноярске маленькую внучку.
ТАСС вчера в 23:23
Происшествия
Гармаш от имени Ефремова может встретиться с семьей погибшего в ДТП
ТАСС вчера в 09:03
Политика
В Кремле прокомментировали отмену парада Победы в регионах
МордовМедиа вчера в 07:55
Политика
Посол Германии в США ответила на заявление Трампа о защите от России
Ранее президент США пообещал сократить численность американского контингента в ФРГ до 25 тысяч человек, если Германия не заплатит за размещение военных.
Российская газета вчера в 23:29
Армия и оружие
КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону
Северная Корея изучает возможность ввести военные подразделения в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, говорится в сообщении Генерального штаба Корейской народной армии.
РБК вчера в 19:47
Общество
Власти США собираются с июля возобновить смертную казнь
В июле после почти 20-летнего перерыва в США возобновят смертные казни.
Известия вчера в 22:52
Происшествия
В Красноярске маленький ребенок упал с 8 этажа
Вчера вечером в микрорайоне Солнечный с балкона 8 этажа упал маленький ребенок.
Krasnoyarskmedia.ru вчера в 22:36
Интернет
В WhatsApp появились денежные переводы
WhatsApp получил функцию денежных переводов внутри приложения. Об этом сообщается на официальном сайте мессенджера.
Деловое.ТВ вчера в 12:56
Наука
Раскрыт способ защиты от коронавируса в кишечнике
Evo-rus.com вчера в 15:39
Шоу-бизнес
Наталия Орейро намерена получить российское гражданство
Наталия Орейро решила получить российское гражданство. Об этом звезда сообщила в интервью ТАСС.
Рамблер вчера в 03:04
Экономика
Граждане экономят на еде и повседневных товарах
Граждане экономят на еде и повседневных товарах Падение доходов из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19 заставило российских потребителей быть более внимательным к ценам.
Коммерсантъ вчера в 18:30
Происшествия
Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае
РИА Новости вчера в 09:17
Общество
Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату
В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
РИА Новости вчера в 11:34
Происшествия
Найдено тело пилота упавшего в Северном море истребителя США F-15
В ходе поисковой операции было обнаружено тело пилота американского истребителя F-15, который упал в Северном море.
Газета.Ru вчера в 13:51
Армия и оружие
Глава ДНР отменил режим полной боеготовности
Глава ДНР Денис Пушилин приказал снизить уровень боевой готовности подразделений Народной милиции в связи со стабилизацией ситуации на линии соприкосновения.
ИА Новороссия 14 июня в 13:20
Театры
БДТ имени Товстоногова покажет первый в России Minecraft-спектакль
В воскресенье, 14 июня, в игровой вселенной Minecraft откроется БДТ имени Товстоногова.
Петербургский дневник 13 июня в 11:26
Политика
Австралия может лишиться доступа к «Большой семерке» из-за России
Как напоминает Sydney Morning Herald, сегодня идея сближения с лидером России находит все большую поддержку в политических кругах разных стран.
ПолитРоссия вчера в 10:32
Футбол
«Челси» заинтересован в покупке Роналду за 120 млн евро
Как утверждают СМИ, лондонский клуб готов заплатить 120 млн евро за 35-летнего футболиста.
Soccer.ru вчера в 22:45
Здоровье
В Омской области обсудили реформу лабораторного звена
Проект реформации готовит частная фирма, которая должна его доработать с учетом мнения экономистов, руководителей клиник, ученых и других специалистов.
RuNews24.ru вчера в 00:39
Политика
Япония приостанавливает развертывание американских комплексов ПРО
Токио, 15 июня 2020, 15:29 — REGNUM Министр обороны Японии Таро Коно заявил о планах отказаться от размещения на территории страны двух американских наземных комплексов Aegis Ashore, передает 15 июня Kyodo.
REGNUM вчера в 08:29
Происшествия
«Езжайте в свою Россию»: в Латвии врач обругал русскоговорящую женщину
Ребенок общался с медиком по-латышски, однако ее бабушка не знает государственного языка, и на просьбу по-русски сообщить ей диагноз врач ответил в грубой форме: начал кричать, назвал женщину "фашисткой из России" и сказал ей по-русски уезжать из страны.
РИА Новости вчера в 21:36
Общество
Особое мнение: Олег Сысуев
М. Курников ― Олег Николаевич, если бы вам позвонили из администрации президента и сказали бы: есть мнение, что не так все страшно, что ситуация под контролем и надо бы немножко ослабить перед 1 июля.
Эхо Москвы вчера в 13:03