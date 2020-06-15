Стоимость евро выросла на одну копейку — до 79,21 рубля.

Рубль дешевеет к доллару и евро

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Политика Жириновский предложил создать две Америки Москва, 15 июня 2020, 12:05 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил создать две Америки для решения расовых проблем, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня.

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Армия и оружие Глава ДНР отменил режим полной боеготовности Глава ДНР Денис Пушилин приказал снизить уровень боевой готовности подразделений Народной милиции в связи со стабилизацией ситуации на линии соприкосновения.

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Происшествия «Езжайте в свою Россию»: в Латвии врач обругал русскоговорящую женщину Ребенок общался с медиком по-латышски, однако ее бабушка не знает государственного языка, и на просьбу по-русски сообщить ей диагноз врач ответил в грубой форме: начал кричать, назвал женщину "фашисткой из России" и сказал ей по-русски уезжать из страны.