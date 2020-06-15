Финансы

Ньюс-НННьюс-ННРубль дешевеет к доллару и евро

Стоимость евро выросла на одну копейку — до 79,21 рубля.
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Рубль вечером продолжил немного повышаться к доллару и евро на фоне стабилизации цен на нефть

Интерфакс12:43

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 70,7 рубля

ТАСС03:05

Рубль сдал позиции на открытии торгов

Национальная служба новостей04:19

Курс рубля к доллару обновил минимум июня

Вести.Ru03:55

Курс доллара взлетел

Lenta.ru03:12

Курс валют на 15 июня: доллар растет

Телеканал 360°06:46

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:01
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 17:44, Ашберн

Курсы валют в Беларуси на 15 июня: евро и российский рубль подешевели

КП - Беларусь05:02
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 17:44, Ашберн
Шоу-бизнес

Телеведущая Шукшина раскритиковала семью погибшего в ДТП с Ефремовым

Газета.Ru 14:55
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Общество

Из «Ведомостей» захотели уйти все заместители главного редактора

Газету "Ведомости" решили покинуть сразу пять заместителей главного редактора.
Газета.Ru 08:40
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Культура

Дату проведения «Оскара» перенесли

Дату проведения церемонии вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года.
Lenta.ru 14:45
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Происшествия

Во Франции начали расследование беспорядков с участием чеченцев

РИА Новости 15:32
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Политика

В Кремле прокомментировали отмену парадов в регионах

RT на русском 06:31
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Футбол

В Катаре официально открыли третий стадион к чемпионату мира

В Дохе прошло официальное открытие третьего по счету стадиона к чемпионату мира по футболу в Катаре.
Матч ТВ 16:53
Футбол

«Торпедо» вернуло Руденко в «Спартак»

Нападающий «Торпедо» Александр Руденко вернулся в «Спартак». За «автозаводцев» игрок выступал на правах аренды.
Матч ТВ 13:20
Экономика

В Краснодаре построят логистический комплекс за 6,5 млрд рублей

Общая площадь комплекса составит 250 тыс. кв. метров, объём инвестиций — около 6,5 млрд рублей, запуск комплекса позволит создать 10 тыс. новых рабочих мест.
REGNUM 06:31
17
Общество

Плющенко предложил Навальному обсудить вопросы «по-мужски»

Daily Storm 13:52
28
Наука

Раскрыт способ защиты от коронавируса в кишечнике

Evo-rus.com 15:39
13
Гаджеты

Стоимость Huawei P30 Lite New Edition в магазинах «Мегафон» рухнула сразу на треть

Смартфон Huawei P30 Lite New Edition, который изначально торговался за 17 990 рублей, в данный период будет предлагаться с ценником в 11 991 рублей.
Актуальные Новости 04:17
Политика

США решили сократить численность военных в ФРГ до 25 тыс. человек

5 июня СМИ сообщали, что Трамп приказал министерству обороны страны сократить численность американского контингента в Германии и вывести к сентябрю текущего года 9,5 тыс. военных из почти 35 тыс. Позже республиканцы призвали американского лидера не уменьшать численность американских войск в Германии, поскольку это якобы укрепит позиции России в ущерб интересам США.
Известия 16:46
2
Политика

МИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России

Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России.
РБК 14:52
52
Общество

ЦИК зафиксировал 17 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции

Центральная избирательная комиссия заявила, что получила 17 жалоб на принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию, пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости 15:42
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал, почему артист напился перед ДТП

RuNews24.ru 12:02
416
Общество

Пол Уилан приговорен в России к 16 годам тюрьмы за шпионаж

Московский городской суд в понедельник признал гражданина США Пола Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам тюремного заключения.
Интерфакс 04:21
394
Происшествия

В Подмосковье арестован адвокат Эдуард Гладилин

Солнечногорский городской суд отправил в СИЗО адвоката Эдуарда Гладилина, который подозревается в организации похищения несовершенного сына адвоката Константина Скрыпника.
Вести.Ru 16:40
30
Авто

Появились данные о сроках производства новой модели от АвтоВАЗа

Линейка моделей отечественного бренда Lada периодически модернизируется: выходят в продажу модернизированные или на сто процентов новые машины.
Pnzdrive 03:02
1
Происшествия

Стрелявший в полицейских в Москве прохожий оказался жив

РИА Новости 14:11
2,5K
Энергетика

WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов

Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РИА Новости 13:04
1,2K
Авто

В России стартуют продажи трёх моделей Chevrolet: известны цены

Motor 07:31
104
Футбол

Липецкий «Металлург» пока не принимают в ФНЛ

Начальник управления по физической культуре и спорту администрации Липецкой области Михаил Маринин заявил, что в предстоящем сезоне у липецкого футбола будут две амбициозные задачи: подготовить стадион и завоевать путёвку в ФНЛ по спортивному принципу.
Gorod48 11:11
Происшествия

Калечившая пациенток лжехирург Алена Верди умерла, не выходя из комы

Как сообщают местные СМИ, речь идет об Алене Верди, которая без соответствующего диплома работала пластическим хирургом и искалечила многих пациенток, за что ее стали называть "краснодарская Франкенштейн".
Вести.Ru 04:39
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Общество

Генерал-полковник ВДВ потребовал у Киркорова извинений

«Не буди лихо, пока тихо», - порекомендовал генерал-полковник артисту и напомнил – «Десантника обидеть может каждый, не каждый успевает извиниться».
Невинномысский рабочий вчера в 06:41
4,5K
Гаджеты

Майское обновление Windows 10 (2004) доставляет проблемы пользователям Google Chrome

Майское обновление Windows 10 (версия 2004), которое было выпущено в конце прошлого месяца, приносит не только новые функции и улучшения, но и разного рода проблемы.
3DNews 13:10
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Кино

Marvel наметила перезапуск Железного человека

Напомним, что 7 мая компания объявила о выпуске нового мультсериала «Досье Фьюри».
Evo-rus.com вчера в 11:24
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Кино

Михаил Ефремов сыграл упыря в новом сериале «Вампиры средней полосы»

В понедельник, 15 июня, стало известно, что Михаил Ефремов сыграл упыря в новом сериале "Вампиры средней полосы".
Piter.tv 11:40
10
Происшествия

Ждущие отправки из России азербайджанцы устроили беспорядки

Граждане Азербайджана, ждущие отправки из России, устроили беспорядки в пункте временного размещения в Дагестане.
Lenta.ru 15:54
14
Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru вчера в 07:40
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Футбол

Жена Кокорина поделилась фото в золотом купальнике

Дарья Валитова, супруга нападающего «Сочи» Александра Кокорина, на своей странице в социальной сети поделилась фотографией, на которой предстала в золотом купальнике.
Чемпионат 13:58
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