Финансы
Ньюс-ННРубль дешевеет к доллару и евро
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 17:44, Ашберн
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 17:44, Ашберн
Общество
Из «Ведомостей» захотели уйти все заместители главного редактора
Газету "Ведомости" решили покинуть сразу пять заместителей главного редактора.
Газета.Ru 08:40
Культура
Дату проведения «Оскара» перенесли
Дату проведения церемонии вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года.
Lenta.ru 14:45
Политика
В Кремле прокомментировали отмену парадов в регионах
RT на русском 06:31
Футбол
В Катаре официально открыли третий стадион к чемпионату мира
В Дохе прошло официальное открытие третьего по счету стадиона к чемпионату мира по футболу в Катаре.
Матч ТВ 16:53
Футбол
«Торпедо» вернуло Руденко в «Спартак»
Нападающий «Торпедо» Александр Руденко вернулся в «Спартак». За «автозаводцев» игрок выступал на правах аренды.
Матч ТВ 13:20
Экономика
В Краснодаре построят логистический комплекс за 6,5 млрд рублей
Общая площадь комплекса составит 250 тыс. кв. метров, объём инвестиций — около 6,5 млрд рублей, запуск комплекса позволит создать 10 тыс. новых рабочих мест.
REGNUM 06:31
Общество
Плющенко предложил Навальному обсудить вопросы «по-мужски»
Daily Storm 13:52
Наука
Раскрыт способ защиты от коронавируса в кишечнике
Evo-rus.com 15:39
Гаджеты
Стоимость Huawei P30 Lite New Edition в магазинах «Мегафон» рухнула сразу на треть
Смартфон Huawei P30 Lite New Edition, который изначально торговался за 17 990 рублей, в данный период будет предлагаться с ценником в 11 991 рублей.
Актуальные Новости 04:17
Политика
США решили сократить численность военных в ФРГ до 25 тыс. человек
5 июня СМИ сообщали, что Трамп приказал министерству обороны страны сократить численность американского контингента в Германии и вывести к сентябрю текущего года 9,5 тыс. военных из почти 35 тыс. Позже республиканцы призвали американского лидера не уменьшать численность американских войск в Германии, поскольку это якобы укрепит позиции России в ущерб интересам США.
Известия 16:46
Политика
МИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России
Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России.
РБК 14:52
Общество
ЦИК зафиксировал 17 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции
Центральная избирательная комиссия заявила, что получила 17 жалоб на принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию, пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости 15:42
Общество
Пол Уилан приговорен в России к 16 годам тюрьмы за шпионаж
Московский городской суд в понедельник признал гражданина США Пола Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам тюремного заключения.
Интерфакс 04:21
Происшествия
В Подмосковье арестован адвокат Эдуард Гладилин
Солнечногорский городской суд отправил в СИЗО адвоката Эдуарда Гладилина, который подозревается в организации похищения несовершенного сына адвоката Константина Скрыпника.
Вести.Ru 16:40
Авто
Появились данные о сроках производства новой модели от АвтоВАЗа
Линейка моделей отечественного бренда Lada периодически модернизируется: выходят в продажу модернизированные или на сто процентов новые машины.
Pnzdrive 03:02
Происшествия
Стрелявший в полицейских в Москве прохожий оказался жив
РИА Новости 14:11
Энергетика
WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов
Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РИА Новости 13:04
Футбол
Липецкий «Металлург» пока не принимают в ФНЛ
Начальник управления по физической культуре и спорту администрации Липецкой области Михаил Маринин заявил, что в предстоящем сезоне у липецкого футбола будут две амбициозные задачи: подготовить стадион и завоевать путёвку в ФНЛ по спортивному принципу.
Gorod48 11:11
Происшествия
Калечившая пациенток лжехирург Алена Верди умерла, не выходя из комы
Как сообщают местные СМИ, речь идет об Алене Верди, которая без соответствующего диплома работала пластическим хирургом и искалечила многих пациенток, за что ее стали называть "краснодарская Франкенштейн".
Вести.Ru 04:39
Общество
Генерал-полковник ВДВ потребовал у Киркорова извинений
«Не буди лихо, пока тихо», - порекомендовал генерал-полковник артисту и напомнил – «Десантника обидеть может каждый, не каждый успевает извиниться».
Невинномысский рабочий вчера в 06:41
Гаджеты
Майское обновление Windows 10 (2004) доставляет проблемы пользователям Google Chrome
Майское обновление Windows 10 (версия 2004), которое было выпущено в конце прошлого месяца, приносит не только новые функции и улучшения, но и разного рода проблемы.
3DNews 13:10
Кино
Marvel наметила перезапуск Железного человека
Напомним, что 7 мая компания объявила о выпуске нового мультсериала «Досье Фьюри».
Evo-rus.com вчера в 11:24
Кино
Михаил Ефремов сыграл упыря в новом сериале «Вампиры средней полосы»
В понедельник, 15 июня, стало известно, что Михаил Ефремов сыграл упыря в новом сериале "Вампиры средней полосы".
Piter.tv 11:40
Происшествия
Ждущие отправки из России азербайджанцы устроили беспорядки
Граждане Азербайджана, ждущие отправки из России, устроили беспорядки в пункте временного размещения в Дагестане.
Lenta.ru 15:54
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В американской Атланте продолжаются протесты
В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru вчера в 07:40
Футбол
Жена Кокорина поделилась фото в золотом купальнике
Дарья Валитова, супруга нападающего «Сочи» Александра Кокорина, на своей странице в социальной сети поделилась фотографией, на которой предстала в золотом купальнике.
Чемпионат 13:58