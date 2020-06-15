Стоимость евро выросла на одну копейку — до 79,21 рубля.

Рубль дешевеет к доллару и евро

Культура Дату проведения «Оскара» перенесли Дату проведения церемонии вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года. 4

Футбол В Катаре официально открыли третий стадион к чемпионату мира В Дохе прошло официальное открытие третьего по счету стадиона к чемпионату мира по футболу в Катаре.

Футбол «Торпедо» вернуло Руденко в «Спартак» Нападающий «Торпедо» Александр Руденко вернулся в «Спартак». За «автозаводцев» игрок выступал на правах аренды.

Гаджеты Стоимость Huawei P30 Lite New Edition в магазинах «Мегафон» рухнула сразу на треть Смартфон Huawei P30 Lite New Edition, который изначально торговался за 17 990 рублей, в данный период будет предлагаться с ценником в 11 991 рублей.

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Кино Marvel наметила перезапуск Железного человека Напомним, что 7 мая компания объявила о выпуске нового мультсериала «Досье Фьюри». 34

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