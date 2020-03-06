Финансы
REGNUMРубль дешевеет к доллару и евро на фоне падения цен на нефть
Курс рубля по отношению к доллару и евро упал на вечерних торгах 6 марта на фоне снижения цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Политика
В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем
Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Политика
Предложившая Путину жениться на ней россиянка рассказала о себе
Жительница Иваново, которая предложила президенту России Владимиру Путину жениться на ней, рассказала о себе в беседе с РИА Новости.
Происшествия
В Швеции совершено покушение на чеченского блогера
На известного чеченского блогера, проживающего в шведском городе Евле, было совершено нападение.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Волочковой Ариадна снова вышла в свет в компании мачехи
14-летняя Ариадна Волочкова, дочь балерины Анастасии Волочковой, похоже, решила плотно войти в светские тусовки.
Армия и оружие
Тревожные новости из Донбасса. Силовики признали, что несут потери
Украинские силовики утверждают, что зафиксировали пять обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, в результате которых при подрыве БМП один военнослужащий погиб, один – пострадал, а еще трое получили ранения.
Политика
В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Общество
Билл Клинтон рассказал о своем романе с Моникой Левински
Космос
Во Флориде запустили ракету Falcon 9 с кораблем Dragon
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с кораблем Dragon, который доставит на Международную космическую станцию (МКС) около двух тонн груза, НАСА ведет прямую трансляцию запуска.
Общество
В Москве срочно построят инфекционный корпус из-за коронавируса
5 марта в Москве был введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Происшествия
Коронавирус обнаружен у 21 человека с круизного лайнера Grand Princess
У 21 человека с круизного лайнера Grand Princess, который стоит на рейде у берегов Калифорнии, подтверждено заражение коронавирусом COVID-19, заявил вице-президент США Майк Пенс.
Общество
Посольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким
Посольство России в США выразило надежду, что Украина снимет запрет на показ телесериала "Место встречи изменить нельзя" с Владимиром Высоцким в главной роли после появления рекламы ФБР, в которой использован образ Глеба Жеглова.
Наука
Открыта электронная структура существующей в 126 измерениях молекулы
Шоу-бизнес
Дело о долге Анастасии Заворотнюк закрыли приставы
Подмосковный пристав закрыл дело о долгах Анастасии Заворотнюк, поскольку не смог найти должника.
Происшествия
Аферисты похитили три миллиарда рублей из оборонного бюджета России
По версии следствия, аферисты похитили около трех миллиардов рублей из бюджета России, выделенных на развитие оборонно-промышленного комплекса страны в 2011-2012 годах.
Здоровье
В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса
Китайские ученые заметили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, и сейчас.
Политика
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
Здоровье
Число заболевших коронавирусом превысило 100 тыс. человек
Число заболевших коронавирусом во всем мире превысило 100 тыс. человек.
Авто
В марте дилеры начнут ставить авто на учет
Как выяснили журналисты Autonews.ru, в марте ставить авто на учет начнут крупные дилеры типа «РОЛЬФ» и «АВИЛОН».
Политика
Сенатор Элизабет Уоррен решила выйти из президентской гонки в США
Сенатор от штата Массачусетс демократ Элизабет Уоррен решила прекратить борьбу за пост президента Соединённых Шатов.
Шоу-бизнес
Дочь Валерии официально сменила имя
Похоже, что 26-летняя певица Анна Шульгина довольно долго испытывала дискомфорт по поводу своего имени, которое было ей дано при рождении.
Политика
Представительство Зеленского выступило против подачи воды в Крым
В "представительстве" Зеленского утверждают, что, хотя Украина и должна защищать интересы "своих граждан", возобновление подачи воды в Крым приведет к "ослаблению давления" на Россию.
Политика
Путин оценил возможность возглавить Госсовет
Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости".
Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
Хоккей
Форвард «Салавата» Жарков оштрафован за пинок соперника
Нападающий уфимской команды Владимир Жарков пнул лежавшего на льду соперника Сергея Шумакова после остановки игры.
Баскетбол
«Химки» победили «Фенербахче» в Евролиге
«Химки» одержали победу над «Фенербахче» в домашнем матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Общество
Синоптик назвал лето 2020 года идеальным для здоровья людей
Лето этого года будет теплее, чем обычно, заявил «Газете.Ru» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Экономика
Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов
Бизнесмен Олег Тиньков за пятницу потерял 400 миллионов долларов, сообщает Forbes.
Политика
Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе
Переговоры Путина и Эрдогана 5 марта в Кремле начались общением тет-а-тет, после к ним присоединились члены делегаций двух стран.
Армия и оружие
Подземные тоннели боевиков обнаружены в пригороде Алеппо
На окраине недавно освобожденного поселка Хаям, расположенного рядом с Алеппо, военнослужащие сирийской армии обнаружили сеть подземных тоннелей общей протяженностью в несколько километров.