Цена на нефть марки Brent за день упала на 9% - ниже 47 долларов за баррель, что произошло впервые с лета 2017 года. Как передает агентство Reuters, странам ОПЕК не удалось уговорить Россию сократить добычу нефти. С 1 апреля никаких ограничений на нефтедобычу уже не будет.

Курс рубля сегодня заметно упал на фоне сильного падения цен на нефть

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