Финансы
Эхо МосквыКурс рубля сегодня заметно упал на фоне сильного падения цен на нефть
Цена на нефть марки Brent за день упала на 9% - ниже 47 долларов за баррель, что произошло впервые с лета 2017 года. Как передает агентство Reuters, странам ОПЕК не удалось уговорить Россию сократить добычу нефти. С 1 апреля никаких ограничений на нефтедобычу уже не будет.
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Евро растёт, «Зелёная карта» дорожает. Цена на автостраховку для выезда за рубеж поднимется на 16%
Фонтанка.Ру06 марта в 07:09
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