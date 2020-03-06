Финансы
REGNUMРубль дешевеет к доллару и евро на фоне падения цен на нефть
Курс рубля по отношению к доллару и евро упал на вечерних торгах 6 марта на фоне снижения цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Комментарии
Армия и оружие
Сирийские силы ПВО отразили две ракетные атаки Израиля
Общество
Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии
Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию.
Происшествия
Тумсо Абдурахманов опознал нападавшего по фото в Facebook
Блогер Тумсо Абдурахманов, проживающий в Европе и известный критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, опознал напавшего на него человека по фотографии в социальной сети Facebook.
Происшествия
Трех членов саудовской королевской семьи арестовали
В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Общество
Синоптик назвал лето 2020 года идеальным для здоровья людей
Лето этого года будет теплее, чем обычно, заявил «Газете.Ru» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Политика
Девушка из Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж
Жительница Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж.
Футбол
Фанаты «Зенита» и «Ахмата» в Грозном устроили массовое побоище
Массовая драка между фанатами футбольных клубов «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Ахмат» (Грозный) произошла на матче ¼ финала Кубка России в Грозном, сообщает Telegram-канал Mash.
Единоборства
Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона
Фигурное катание
Фигуристка Валиева выиграла короткую программу на юниорском ЧМ
Российская фигуристка Камила Валиева, выступающая в одиночном катании, выиграла короткую программу на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в эстонском Таллине.
Космос
NASA опубликовало самую детальную панораму Марса
NASA опубликовало на своем сайте самую подробную фотографию Марса.
Футбол
Курс ЕВРО: звезды футбола об их сборных за 100 дней до старта турнира
Бывшие футболисты национальных сборных рассказали о своих лучших чемпионатах Европы в карьере и дали прогноз на тот, до которого осталось всего 100 дней.
Экономика
Секретный экспорт России составил более $55 млрд
Экспорт природного газа из России в 2019 году составил $41,6 млрд, исходя из данных ФТС.
Происшествия
На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов
На телах шахматистов из Украины Станислава Богдановича и Александры Вернигоры, которых обнаружили мертвыми в Москве, присутствуют следы от инъекций.
Футбол
Кашшаи отстранил арбитров Еськова и Васильева на два тура РПЛ
Еськов наказан за то, что в матче 20-го тура РПЛ между «Тамбовом» и «Рубин» (0:0) не показал вторую желтую карточку защитнику «Тамбова» Адесойе Ойеволе и не удалил его.
Путешествия
Ростуризм призвал путешествовать по России
Отмечается, что отдых в РФ может стать хорошим вариантом для тех, кто думает, куда поехать.
Общество
В России зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса
В России за сутки зарегистрировано шесть новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Политика
Особое мнение: Алексей Венедиктов
Долгое время в Москве не было практически никаких заболевших.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» вышел в четвертьфинал Кубка Англии
В четвертьфинале "Манчестер Юнайтед" сразится с "Норвичем", который обыграл "Тоттенхэм".
Политика
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
Политика
Путин оценил возможность возглавить Госсовет
Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Фигуристка Медведева восхитила фанатов фото в черном платье
Медведева предложила подписчикам определить лучший снимок. Пользователи Instagram отметили женственность и красоту фигуристки.
Общество
Жена Ефремова прокомментировала недопуск мужа на борт самолета
Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова в пятницу, 6 марта, объяснила журналистам, почему актера не допустили на рейс в Ригу.
Происшествия
ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей
ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.
Игры
Capcom показала 13 минут геймплея ремейка Resident Evil 3
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева рассказала о своей голодной диете
Экономика
Эксперт оценил перспективы укрепления курса рубля
Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган прокомментировал перспективы укрепления курса рубля.
Армия и оружие
Сирийские военные обследуют отбитые у боевиков территории
Поселок Хаям прославился также и тем, что в нем боевики устроили сложную систему подземных ходов между домами, чтобы скрытно перемещаться во время боя.
Наука
Кофеин не стимулирует креативность
Первое требуется для поиска решения проблемы, а второе – для генерации идей. Кофеин влияет только на конвергентное мышление.
Политика
Украинский премьер объяснил свои слова о поставках воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Космос
Российская академия наук намерена пожаловаться на Илона Маска в ООН
Российская академия наук (РАН) намерена пожаловаться в ООН на глобальный спутниковый проект по запуску системы спутников для массового интернет-доступа Илона Маска.