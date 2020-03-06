Финансы
REGNUMРубль дешевеет к доллару и евро на фоне падения цен на нефть
Курс рубля по отношению к доллару и евро упал на вечерних торгах 6 марта на фоне снижения цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 15:21, Ашберн
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Общество
Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР
Актер театра и кино Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, прокомментировал появление кадра с его отцом в рекламе ФБР, призывающей к сотрудничеству.
Фигурное катание
Российский фигурист Андрей Мозалев стал чемпионом мира среди юниоров
Российский фигурист Андрей Мозалев стал чемпионом мира среди юниоров. По сумме двух программ спортсмен получил 245,09 балла.
Происшествия
Прокуратура попросила снизить сроки двум фигурантам дела «Сети»
Ранее Иванкину с Черновым дали 13 и 14 лет колонии. Суд Пензы вынес приговоры фигурантам так называемого дела «Сети» 10 февраля.
Энергетика
ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти
В ходе заседания ОПЕК+ страны договорились о продолжении сотрудничества, однако обязательства по ограничению добычи нефти снимаются, заявил министр энергетики России Александр Новак, принимавший участие в министерском заседании в Вене.
Общество
В ВОЗ посоветовали не надеяться на исчезновение коронавируса летом
Китайский коронавирус 2019-nCoV, скорее всего, продолжит распространение по миру летом 2020 года.
Экономика
Расписки TCS Group Тинькова подешевели более чем на 20%
Стоимость депозитарных расписок TCS Group (материнской компании «Тинькофф банка») на Московской бирже к 18.10 мск снизилась на 24,17% до 1123,8 руб. за штуку.
Политика
Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж
Жительница Иваново попросила президента Владимира Путина взять ее замуж, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники.
Политика
Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
Против принятия общего заявления СБ ООН для прессы в поддержку российско-турецких договоренностей по Сирии выступили США, сообщил РИА Новости источник в СБ ООН.
Политика
Гайана выслала троих россиян за «вмешательство» в выборы
Южноамериканская страна Гайана выслала троих человек «российского происхождения» из-за якобы вмешательства в выборы в стране, заявил министр общественной безопасности государства Хемраж Рамжаттан.
Общество
В Москве ввели особый режим из-за коронавируса
В Москве введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Происшествия
Суд продлил арест пранкера, разыгравшего приступ коронавируса в метро
Черемушкинский суд Москвы на два месяца продлил арест пранкера Кароматулло Джаборова, разыгравшего в поезде столичного метрополитена "приступ коронавируса", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Происшествия
Grand Princess вернется в США после смерти пассажира от коронавируса
Круизный лайнер Grand Princess прервал тур и был перенаправлен в Калифорнию после сообщения о смерти одного из бывших пассажиров от коронавируса, сообщается на сайте компании Princess Cruises.
Политика
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
Политика
Россия закрывает границу с Ираном из-за коронавируса
С 7 марта Россия приостанавливает пропуск через границу лиц, прибывающих из Ирана для обучения, работы или туризма, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на сайте ведомства.
Биатлон
Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира в Нове-Место
Норвежец Йоханнес Бе выиграл спринтерскую гонку на седьмом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Гаджеты
Apple отложила выпуск iPhone SE 2
Apple планирует отложить выход дешевого смартфона, известного как iPhone SE 2. Об этом со ссылкой на источники в Тайване сообщает издание DigiTimes.
Кино
Вышел финальный трейлер мультфильма «Скуби-Ду»
Выходи в прокат намечен на 14 мая. Как писал NEWS.ru, первый трейлер мультфильма компания Warner Bros. опубликовала в ноябре 2019 года.
Общество
Власти Москвы уточнили список неблагополучных по коронавирусу стран
Управление Роспотребнадзора по Москве утвердило список стран, прибывающим из которых нужно самоизолироваться на две недели, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент здравоохранения города.
Общество
В России зарегистрировано шесть новых случаев заражения коронавирусом
Стало известно о шести новых случаях заражения коронавирусом в России.
Путешествия
В Турции снижают цены для туристов
Отели страны пока не снижают цены, опасаясь, что после будет сложно вернуться к прежнему уровню.
Футбол
Игрок «Лос-Анджелес Гэлакси» Льетхет: «С уходом Ибрагимовича атмосфера в команде стала лучше. При нем не было свободы»
Общество
Победительницу конкурса «Краса полиции» затравили из-за внешности
Пользователи соцсетей раскритиковали победительницу прошедшего в Курской области конкурса "Краса полиции" из-за нестандартных внешних данных.
Экономика
К группе риска отнесли 38 российских банков
38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Общество
Жена Ефремова прокомментировала недопуск мужа на борт самолета
Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова в пятницу, 6 марта, объяснила журналистам, почему актера не допустили на рейс в Ригу.
Политика
МИД Украины поставил точку в вопросе поставок воды в Крым
В эфире ток-шоу политик заявил, что Киев хочет и должен поставлять воду в Крым, но позже отказался от своих слов, отметив, что имел в виду немного другое.
Происшествия
Пропавшую девочку нашли дома у похитителя в ящике под диваном
Как оказалось, ребенка похитили. Обнаружили ее в квартире у похитителя, в ящике для белья внутри дивана.