Финансы
REGNUMРубль дешевеет к доллару и евро на фоне падения цен на нефть
Курс рубля по отношению к доллару и евро упал на вечерних торгах 6 марта на фоне снижения цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Энергетика
Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК
В апреле Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки.
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Байкальские бактерии могут хранить неизвестные антибиотики
Происшествия
В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка
Политика
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
Политика
В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Политика
Кадыров отреагировал на слежку за ним со стороны США
Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался в своем Telegram-канале о сообщениях, в которых говорится о слежке властей США за его бизнесом и счетами в ОАЭ и других странах Ближнего Востока.
Футбол
Имбула: «За РПЛ не следил. Кроме Рами из „Сочи“ знал Кокорина»
Полузащитник «Сочи» Жанелли Имбула рассказал, что до трансфера в Россию знал нападающего Александра Кокорина.
Биатлон
Драчев: россиянки достойно боролись в эстафете в Чехии
Российские биатлонистки достойно боролись в эстафете 4 по 6 километров на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, команда показала настоящий характер, заявил РИА Новости президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.
Общество
Стало известно о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей
В Омской области 70-летняя россиянка получает страховую пенсию в размере 52 533 рубля.
Армия и оружие
В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
Политика
Эксперт призвал Украину готовиться к коллапсу из-за решений Зеленского
Судорожные попытки президента Украины Владимира Зеленского найти министров в новое правительство – апофеоз демонтажа государственного управления, который обернется коллапсом.
Происшествия
В Китае обрушилась гостиница, где проживали люди на карантине
В Китае обрушилось здание гостиницы, в которой находились помещенные на карантин люди.
Шоу-бизнес
Сергей Бурунов высмеял подарок Александра Петрова на день рождения
Сергей Бурунов 6 марта отпраздновал свое 43-летие. Его коллега Александр Петров преподнес актеру подарок, который именинник тут же высмеял.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Армия и оружие
Истребители Британии сопроводили российские Ту-142
ВВС Великобритании подняли истребители Typhoon с авиабаз Лоссимут в Шотландии и Конингсби в графстве Линкольншир для сопровождения российских самолётов, сообщило британское Минобороны.
Здоровье
Власти США отправят на карантин валюту из Азии
Федеральная резервная система США планирует отправлять на карантин наличные, которые поступают в страну из Азии.
Происшествия
На заводе «Мотор Сич» обрушилась часть кирпичной конструкции
Часть кирпичной конструкции обрушилась на территории авиазавода "Мотор Сич" в Запорожье, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Запорожской области.
Политика
Найден документ: в Европе предлагали нарушить законы РФ ради дела MH17
Международные следователи, расследующие крушение малайзийского Boeing над Донбассом, были готовы нарушить суверенитет России при поиске свидетелей.
Единоборства
Исраэль Адесанья и Йоэль Ромеро успешно прошли взвешивание
Армия и оружие
Модернизированные сирийские МиГ-29 бросили в бой против турецких F-16
Стоит отметить, что МиГ-29СМ, используемые сирийскими правительственными войсками, в том числе ракетами последнего поколения Р-77 с активными головками самонаведения.
Футбол
«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Борнмутом»
Политика
Россия бескорыстно отдала США технологию ударного вертолета
Специалисты российского конструкторского бюро «Камов» бескорыстно отдали конструкторам американской компании AVX советские технологии, которые помогли последней разработать проект разведывательно-ударного вертолета Compound Coaxial Helicopter (CCH), пишет The Aviationist.
Музыка
Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»
Пользователь под ником Sema опубликовал на своем YouTube-канале 15-секундный отрывок ранее неизвестного трека композиции Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.
Общество
Правила выдачи лицензий на оружие изменятся в России
Глава Росгвардии Виктор Золотов сообщил о грядущем переходе на электронный документооборот при выдаче разрешений на пользование оружием.
Здоровье
Новых случаев коронавируса в России на утро субботы не зафиксировано
Число официально зарегистрированных в РФ случаев коронавирусной инфекции Covid-19 по данным на утро 7 марта остается неизменным, сообщает Роспотребнадзор.
Здоровье
В ВОЗ объяснили, чем коронавирус отличается от гриппа
Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, как отличить новый штамм китайского коронавируса от обычного гриппа.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов пнул пояс Фергюсона
Общество
Украинские националисты хотят сжечь русскоязычный лицей во Львове
Националисты во Львове хотят сжечь лицей из-за преподавания на русском языке. Об этом сообщает издание «Страна».
Армия и оружие
Танки Т-90М «Прорыв» впервые покажут на параде Победы 9 Мая
Российский основной боевой танк Т-90М «Прорыв» впервые продемонстрируют широкой публике на параде Победы на Красной площади в Москве 9 Мая.