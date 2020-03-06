Финансы
REGNUMРубль дешевеет к доллару и евро на фоне падения цен на нефть
Курс рубля по отношению к доллару и евро упал на вечерних торгах 6 марта на фоне снижения цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике
Оценить42
Нравится
Ха-ха
Ого
Скучно
Грусть
Возмутительно
Не нравится
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 06:38, Ашберн
Комментарии
Политика
Москва ответила на угрозы Зеленского прекратить диалог по Донбассу
Угроза президента Украины Владимира Зеленского выйти из "нормандского" формата, если боевые действия в Донбассе не прекратятся через год, выглядит странно, поскольку Киев сам не выполняет условия по деэскалации, указал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Происшествия
Коронавирус обнаружен у 21 человека с круизного лайнера Grand Princess
Общество
Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне
Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
Общество
Первый заболевший коронавирусом в Москве выписан из больницы
Пациент, который стал первым заболевшим коронавирусом в Москве, выписан из больницы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Политика
В Крыму ответили на слова премьера Украины об условиях подачи воды
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, в свою очередь, назвал слова украинского премьер-министра спекуляцией, но отметил, что подача Украиной воды на полуостров на коммерческой основе могла бы положительно сказаться на отношениях Москвы и Киева.
Общество
Альфа-банк объяснил массовую блокировку карт россиян
7 марта россияне массово остались без карт Альфа-банка после того, как кредитная организация заблокировала их по подозрению в компрометации.
Культура
Иван Ургант поздравил женщин с 8 марта, снявшись в клипе с Niletto
Иван Ургант снялся в клипе вместе с екатеринбургским рэпером Niletto.
Шоу-бизнес
Фигуристка Медведева восхитила фанатов фото в черном платье
Медведева предложила подписчикам определить лучший снимок. Пользователи Instagram отметили женственность и красоту фигуристки.
Происшествия
Трех членов саудовской королевской семьи арестовали
В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Шоу-бизнес
Тарасов назвал свою дочь в честь собачки Бузовой
Злопыхатели пошутили, что Тарасов назвал дочь в честь собачки бывшей возлюбленной. Дмитрий Тарасов 5 февраля стал отцом в третий раз.
Общество
Температура в Москве побила 140-летний рекорд тепла
Температура в Москве в субботу превысила отметку в плюс девять и стала рекордной за 140 лет наблюдений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Общество
Миллиардер Олег Тиньков сообщил, что у него острая форма лейкемии
Игры
Публичные тесты Everspace 2 отложили из-за коронавируса
Создатели Everspace 2 объявили о ряде переносов, связанных со вспышкой коронавируса и отменой мартовской GDC 2020.
Единоборства
Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона во время дуэли взглядов
Общество
Холодные зимы для России могут остаться в прошлом
Больше всего погодные изменения затронут Сибирь. Меньше всего поменяется климат на юге России, с этим связана его близость к экватору.
Политика
Захарова о заявлении Зеленского: «Вырви шнур, выдави стекло»
Захарова припомнила предупреждающую надпись, которую пишут на окнах общественного транспорта, а также указала украинскому президенту, что изменить пункты Минских соглашений может и получиться, а выйти - точно нет.
Космос
Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с кораблем Dragon
Ракетe-носитель Falcon 9 запустили во Флориде с кораблем Dragon, который доставит на Международную космическую станцию (МКС) около двух тонн груза, передает NASA.
Наука
Впервые в мире технологию CRISPR применили для лечения слепоты
Методы традиционной генной терапии в описанном случае применены быть не могли – ген, отвечающий за заболевание врожденным амаврозом Лебера слишком большой, и заменить его невозможно.
Происшествия
Машину, съехавшую в кювет с мертвым водителем, нашли в Петро-Славянке
В кювете у дома 82 на улице Труда в Петро-Славянке нашли машину, в которой находился труп мужчины 1992 года рождения.
Политика
В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж
Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
Футбол
Роналдиньо арестовали в Парагвае
6 марта правоохранительные органы Парагвая по требованию прокуратуры вновь задержали экс-нападающего "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо и поместили его под административный арест.
Общество
Рестораны и отели Петербурга пострадают из-за отмены ПМЭФ
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ПМЭФ, который должен был состоятся летом, отменили из-за коронавируса.
Общество
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
Министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве, рассказал, какие профессии будут постепенно исчезать в связи с развитием новых технологий.
Музыка
Солист группы «Непара» выкупил название группы и её известные песни
Гаджеты
Названы смартфоны с самым большим числом позитивных отзывов
Список составляли на основании количества положительных отзывов от реальных пользователей за февраль.
Общество
В России изменят правила выдачи лицензий на оружие
В России бумажные лицензии на оружие переводят в цифровой вид.
Общество
Правительство выделило средства на выплаты к 75-летию Победы
Музыка
На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»
За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.