Финансы
REGNUMРубль дешевеет к доллару и евро на фоне падения цен на нефть
Курс рубля по отношению к доллару и евро упал на вечерних торгах 6 марта на фоне снижения цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Коронавирус обвалил рубль: эксперт призвал готовиться к худшему
Московский Комсомолец06 марта в 09:42
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