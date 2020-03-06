Финансы

REGNUMREGNUMРубль дешевеет к доллару и евро на фоне падения цен на нефть

Курс рубля по отношению к доллару и евро упал на вечерних торгах 6 марта на фоне снижения цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рынок акций РФ на неделе еще снизится, но рубль скорректируется вверх

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Курс рубля сегодня заметно упал на фоне сильного падения цен на нефть

Эхо Москвы06 марта в 14:00

Рубль дешевеет к доллару и евро на фоне падения цен на нефть

REGNUM06 марта в 12:33

Рубль вечером продолжает стремительно дешеветь к доллару и евро в условиях бегства инвесторов от риска и обвального падения цен на нефть

Финмаркет06 марта в 12:50

Коронавирус обвалил рубль: эксперт призвал готовиться к худшему

Московский Комсомолец06 марта в 09:42

В начале торгов на Московской бирже рубль подешевел к доллару и евро

Интерфакс06 марта в 03:46
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Экономика

Доллар подорожал до 72 рублей после резкого падения цен на нефть

Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
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Украинский депутат приедет на Парад Победы в Москву

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что его фракция приедет на Парад Победы в Москву, в эфире телеканала NewsOne, отрывок которого опубликован на YouTube.
Lenta.ru 21:36
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Историки считают, что устроившие геноцид в детдоме Ейска убивали больных в Таганроге

Как рассказал ТАСС директор государственного архива Ростовской области Николай Трапш, найдены показания свидетелей, которые называют фамилии нацистов, расстреливавших и убивавших душевобольных в Ростове-на-Дону и в Таганроге.
ТАСС 23:14
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Курс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с января 2019 года

В последний раз доллар превышал отметку в 68 рублей 4 января 2019 года. Курс евро поднялся выше 77 рублей впервые с января 2019 года.
ТАСС 06 марта в 06:23
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости 21:42
Политика

Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России

Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Газета.Ru 08:06
Энергетика

Торги фьючерсами S&P 500 в США остановлены из-за падения индекса на 5%

В США во воскресенье вечером по местному времени были приостановлены электронные торги фьючерсами S&P 500 из-за падения индекса на 5%. Предполагается, что торги будут вновь возобновлены утром в понедельник.
ФАН 22:24
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
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Кофеин не стимулирует креативность

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Общество

На севере Италии ввели ограничения из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье подписал декрет, ограничивающий въезд и выезд, а также передвижение по территории Ломбардии и 14 провинций на фоне распространения коронавируса, об этом сообщается на сайте правительства страны.
РИА Новости вчера в 23:57
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Столетний житель Китая вылечился от коронавируса

Столетний житель Китая смог побороть новый тип коронавируса.
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Общество

Раскрыто содержание записки от сделавшей Путину предложение женщины

РИА Новости 13:11
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Лукашенко рассказал о предложениях по поставке нефти Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в субботу, что ему поступило уже "немало" предложений о поставках и переработке в стране нефти.
РИА Новости вчера в 04:15
Армия и оружие

Опубликовано видео маневров Ту-142 над Северным Ледовитым океаном

Видео с учений самолетов ВКС РФ в небе над Северным Ледовитым океаном появилось в сети.
Политическая Экспертиза 07:20
Общество

Италия стала лидером по смертности от коронавируса

Италия занимает первое место в мире по летальности от нового типа коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 22:49
Политика

Эрдоган заявил о праве Турции на самостоятельные действия в Сирии

Турция оставляет за собой право своими силами добиться целей операции «Весенний щит», если Россия «не выполнит обязательства по Сирии», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
RT на русском 10:15
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Daily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции

Британский таблоид Daily Mail нашел новую причину для критики российской армии и полиции.
Газета.Ru 03:21
Общество

На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»

За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Live24 вчера в 02:24
Политика

Путин отверг возможность возглавить Госсовет

Президент Владимир Путин, говоря о возможности возглавить Госсовет, заявил, что это создаст ситуацию двоевластия в стране, которая для страны является губительной.
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Общество

В России зафиксированы три новых случая заболевания коронавирусом

Три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в России.
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Общество

ВОЗ: коронавирус выявлен в 101 стране

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уведомила, что случаи заражения коронавирусом нового типа выявлены уже в 101 стране.
Газета.Ru 22:31
Общество

Власти Москвы пригрозили тюрьмой нарушителям карантина по коронавирусу

Нарушение требований по карантину после посещения неблагоприятных из-за коронавируса стран влечет уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы на официальном сайте ведомства.
РИА Новости 13:48
Происшествия

На Сахалине 8 марта погибла женщина-пешеход

Накануне, 8 марта, на автодороге Южно Сахалинск Оха произошло смертельное ДТП. На 21 километре трассы Сузуки Свифт сбил пожилую женщину.
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Происшествия

В Китае обрушился отель с отправленными на карантин из-за коронавируса

Здание отеля обрушилось в городе Цюаньчжоу в китайской провинции Фуцзянь, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).
РБК вчера в 11:44
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Яна Рудковская ушла на карантин из-за коронавируса

Популярная ведущая и продюсер Яна Рудковская разместила на своей странице в Instagram видеоролик, в котором рассказала о вынужденном заточении вследствие коронавируса.
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Немецкие врачи предупредили о четырех опасных сигналах кожи

Кожа часто реагирует первой, когда возникают внутренние заболевания.
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Появилось видео со съемок нового сезона сериала «Сваты»

Короткое видео съемочного процесса сериала «Сваты» появилось в Сети: на кадрах героини разговаривают друг с другом.
iReactor 06 марта в 07:36
Футбол

Федотов раскритиковал работу арбитров матча «Локомотив» – «Ахмат»

Футбольный судья Игорь Федотов поделился мнением о работе арбитров в игре 21-го тура Тинькофф Чемпионата России по футболу между «Локомотивом» и «Ахматом».
Спорт день за днем 15:21
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Макгрегор отреагировал на слова Нурмагомедова об уличных боях

Lenta.ru 15:47
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Путин поздравил россиянок с 8 Марта, отметив выдающуюся роль женщин

ПолитРоссия 02:50
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