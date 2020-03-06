Финансы

REGNUMREGNUMРубль дешевеет к доллару и евро на фоне падения цен на нефть

Курс рубля по отношению к доллару и евро упал на вечерних торгах 6 марта на фоне снижения цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс рубля сегодня заметно упал на фоне сильного падения цен на нефть

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Рубль дешевеет к доллару и евро на фоне падения цен на нефть

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Коронавирус обвалил рубль: эксперт призвал готовиться к худшему

Московский Комсомолец06 марта в 09:42

Рубль вечером продолжает стремительно дешеветь к доллару и евро в условиях бегства инвесторов от риска и обвального падения цен на нефть

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Угрозы для рубля нарастают

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Евро растёт, «Зелёная карта» дорожает. Цена на автостраховку для выезда за рубеж поднимется на 16%

Фонтанка.Ру06 марта в 08:09

В начале торгов на Московской бирже рубль подешевел к доллару и евро

Интерфакс06 марта в 03:46
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Комментарии

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«Ювентус» обыграл «Интер» при пустых трибунах

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Украинский депутат приедет на Парад Победы в Москву

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что приедет на Парад Победы в Москву, в эфире телеканала NewsOne, отрывок которого опубликован на YouTube.
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Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России

Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
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Эрдоган пригрозил начать односторонние действия в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Турция оставляет за собой право на односторонние действия в Сирии ради достижения целей операции «Весенний щит», если Москва не выполнит свои обязательства.
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Из-за коронавируса на ноябрь перенесли премьеру фильма о Джеймсе Бонде

Ранее РИА LIVE24 сообщало, что премьеру фильма о Джеймсе Бонде отложили из-за коронавируса.
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Климкин предрек катастрофу для Киева на День Победы 9 мая

Визиты лидеров западных держав на День Победы в Москву грозят обернуться катастрофой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
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Лыжник Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира в Норвегии

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в королевском марафоне классическим стилем на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.
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Мировые цены на нефть обрушились почти на треть

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Какую сумму придется потратить на развитие Космических сил США?

В 2021 году США планирует выделить около 2.6 млрд. долл. на формирование и развитие нового вида вооруженных сил – космических.
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Подозреваемый в убийстве в Петербурге ровесника подросток признал вину

Коммерсантъ 12:55
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Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол

В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Salt Mag 04:51
Общество

Трех членов саудовской королевской семьи арестовали

В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Lenta.ru 06 марта в 18:24
Происшествия

Врачи установили состояние госпитализированных из бассейна в Кемерово

Признаков отравления хлором у троих госпитализированных из бассейна "Сибирь" в Кемерово, где произошла утечка хлорсодержащей жидкости, не выявлено, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик.
РИА Новости 10:04
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Зеленский рассказал, почему не ездит на велосипеде

Газета.Ru 09:53
Политика

Зеленский надеется на справедливый исход суда в Гааге по делу МН17

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал начало судебного процесса в Нидерландах по делу о крушении Boeing MH17 в Донбассе в июле 2014 года и выразил надежду, что виновные понесут наказание, хотя ранее голландское следствие проигнорировало данные российской стороны о том, что самолет поразила принадлежавшая Украине ракета ЗРК "Бук".
РИА Новости 15:57
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Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
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Политика

Международные следователи продлили соглашение о сотрудничестве по MH17

Члены Совместной следственной группы, занимающейся уголовным расследованием крушения Boeing на Украине, продлили соглашение о сотрудничестве.
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Путин объяснил идею ограничить число президентских сроков

Вопрос о необходимости ограничения президентских сроков начал широко обсуждаться после того, как Путин в январе анонсировал поправки к Конституции.
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Армия и оружие

Ветеран ФСБ рассказал о ликвидации Масхадова

Ликвидация лидера самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова стала «водоразделом» во второй чеченской войне, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 19:15
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В Албании выявлены два первых случая заражения коронавирусом

Два первых случая заражения новым коронавирусом зарегистрированы в Албании.
Газета.Ru 21:21
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В Черкесске произошла драка между фанатами и судьями на турнире по ММА

Драка произошла между болельщиками и судьями на турнире ACA Young Eagles 12 по ММА (смешанные единоборства) в Черкесске.
РБК вчера в 16:35
Происшествия

Число жертв нового коронавиурса в Китае превысило 3,1 тыс. человек

По состоянию на 8 марта число жертв коронавируса COVID-19 в Китае достигло 3119 человек.
РБК 20:42
Общество

В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова.
РИА Новости 12:04
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Акушер Марк Курцер вновь обвинил бизнесмена Зарецкого в вымогательстве

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Яна Рудковская ушла на карантин из-за коронавируса

Популярная ведущая и продюсер Яна Рудковская разместила на своей странице в Instagram видеоролик, в котором рассказала о вынужденном заточении вследствие коронавируса.
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Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины

2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
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Эрдоган анонсировал тендер на проект канала «Стамбул» в обход Босфора

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о скором проведении тендера на проект строительства канала "Стамбул" между Черным и Мраморным морем в обход пролива Босфор.
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В Китае обрушилось здание отеля

В восточной китайской провинции Фуцзянь обрушилось здание отеля Xinjia Express, сообщает агентство Синьхуа.
РИА Новости вчера в 09:23
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