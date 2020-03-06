Финансы

REGNUMREGNUMРубль дешевеет к доллару и евро на фоне падения цен на нефть

Курс рубля по отношению к доллару и евро упал на вечерних торгах 6 марта на фоне снижения цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Коронавирус обвалил рубль: эксперт призвал готовиться к худшему

Биржевые курсы доллара и евро к рублю в пятницу подорожали до уровня января 2019 года. На обвал российской валюты продолжает оказывать влияние падение мировых цен на нефть, в свою очередь вызванный продолжающейся эпидемией коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец06 марта в 09:42

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Рынок акций РФ на неделе еще снизится, но рубль скорректируется вверх

ПРАЙМвчера в 06:35

Рубль резко подешевел на фоне падения цен на нефть

Красная весна06 марта в 14:53

Курс рубля сегодня заметно упал на фоне сильного падения цен на нефть

Эхо Москвы06 марта в 14:00

Рубль дешевеет к доллару и евро на фоне падения цен на нефть

REGNUM06 марта в 12:33

Рубль вечером продолжает стремительно дешеветь к доллару и евро в условиях бегства инвесторов от риска и обвального падения цен на нефть

Финмаркет06 марта в 12:50

Коронавирус обвалил рубль: эксперт призвал готовиться к худшему

Московский Комсомолец06 марта в 09:42

В начале торгов на Московской бирже рубль подешевел к доллару и евро

Интерфакс06 марта в 03:46
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Комментарии

Общество

Власти Москвы пригрозили тюрьмой нарушителям карантина по коронавирусу

Нарушение требований по карантину после посещения неблагоприятных из-за коронавируса стран влечет уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы на официальном сайте ведомства.
РИА Новости 13:48
Энергетика

«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+

Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
РБК 04:05
Общество

В России зафиксированы три новых случая заболевания коронавирусом

Три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в России.
Известия 08:48
Происшествия

Подростка, убившего друга в Петербурге, отправили под домашний арест

РИА Новости 13:21
Хоккей

«Ак Барс» вышел во второй раунд плей-офф КХЛ, обыграв «Нефтехимик»

Казанский "Ак Барс" в гостях обыграл нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 1:0 в четвертом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС Спорт 12:31
Общество

Родные жертв крушения Boeing в Донбассе снова пристыдили Россию

Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в том, что та сбила Boeing, но протестуют «против отсутствия сотрудничества» со стороны российского государства в расследовании атаки и поэтому решили снова пристыдить Москву.
Lenta.ru 11:04
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Правительство РФ выделило 1,2 млрд рублей на диагностирование рака

В тексте говорится, что деньги направят из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Говорит Москва вчера в 07:52
Футбол

Григорий Иванов: «Урал» усложнил себе жизнь, проиграв «Сочи»

Президент «Урала» Григорий Иванов после поражения от «Сочи» (0:2) в рамках 21-го тура Тинькофф РПЛ заявил, что южанам в этом матче повезло, а также раскритиковал своих игроков.
Матч ТВ 13:09
Политика

Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его личные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным проходят сложно, но дают результат.
РИА Новости 04:54
Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в Казани

ГТРК Самара 09:03
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл произвели фурор на музыкальном фестивале

Меган Маркл и принц Гарри совершили, вероятно, последний официальный визит в Лондон в статусе старших членов королевской семьи.
Bimru.ru 08:28
Общество

Столетний житель Китая излечился от коронавируса

Столетний житель Китая вылечился от нового коронавируса и был в субботу выписан из больницы, став таким образом старейшим человеком, которому удалось победить вирус COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.
РИА Новости 13:28
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Власти США отправят на карантин валюту из Азии

Федеральная резервная система США планирует отправлять на карантин наличные, которые поступают в страну из Азии.
News.ru вчера в 09:30
Спорт

Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира

Lenta.ru 09:11
Общество

Раскрыто содержание записки от сделавшей Путину предложение женщины

РИА Новости 13:11
Политика

Клинцевич: следствие по MH17 «пошло по беспределу»

Как писал NEWS.ru, в Сети появилась информация, что международная группа сыщиков по делу о крушении малайзийского лайнера MH17 обсуждала возможность нарушения суверенитета России.
News.ru 11:19
Здоровье

Единая система менеджмента качества появится во всех больницах РФ

Единая система менеджмента качества будет постепенно внедрена во всех медицинских учреждениях страны, а внутренние процессы в больницах должны быть оцифрованы, чтобы обеспечить пациентам качественную и безопасную медпомощь.
Будущее России. Национальные проекты 07:44
Футбол

Гол Эдера принес «Локомотиву» победу над «Ахматом» в матче РПЛ

Московский "Локомотив" обыграл грозненский "Ахмат" в матче 21-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 13:55
Фигурное катание

Фигурист Жиганшин пропал без вести в Москве

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Международные следователи продлили соглашение о сотрудничестве по MH17

Члены Совместной следственной группы, занимающейся уголовным расследованием крушения Boeing на Украине, продлили соглашение о сотрудничестве.
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Общество

«Победа» приостанавливает все рейсы в Италию из-за коронавируса

«Победа» приостанавливает полёты из Москвы в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо с 11 по 31 марта 2020 года, — говорится в сообщении перевозчика.
News.ru 08:40
Происшествия

Дело о взрывах фейерверков в Минске направлено в суд

Белорусская Генпрокуратура направила в суд Минска дело о взрывах во время прошлогоднего салюта.
BFM.ru 06 марта в 08:10
Политика

Чиновникам не запретят иметь недвижимость за рубежом

Рабочая группа по поправкам в Конституцию не стала включать в повестку пункт о запрете иметь недвижимость за рубежом для российских чиновников.
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Общество

В ПФР рассказали о жительнице Омска с пенсией в 52 тысячи рублей

РИА Новости вчера в 14:46
Музыка

Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»

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Политика

Украине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского

Политолог Юрий Романенко призвал готовиться к коллапсу, который произойдет из-за того, что при власти на Украине находится Владимир Зеленский.
Газета.Ru 06:32
Политика

Климкин предрек катастрофу Киеву в День Победы

Украинский экс-министр иностранных дел Павел Климкин увидел катастрофу для Киева в праздновании Дня Победы.
Газета.Ru 11:32
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CD Projekt RED опубликовала арт Cyberpunk 2077 с главной героиней

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В Саудовской Аравии арестовали троих членов королевской семьи

Что важно знать: В 2017 году по приказу Мухаммеда бин Салмана уже задерживали высокопоставленных чиновников, бизнесменов и членов королевской семьи, которых заподозрили в коррупции.
Snob.ru вчера в 09:54
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Люди в масках напали на участников митинга за права женщин в Киргизии

Неизвестные в масках напали на участников шествия в защиту прав женщин в Бишкеке, сообщает РИА Новости со ссылкой на одну из участниц митинга.
Газета.Ru 08:11
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