Финансы
REGNUMРубль дешевеет к доллару и евро на фоне падения цен на нефть
Курс рубля по отношению к доллару и евро упал на вечерних торгах 6 марта на фоне снижения цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике
Оценить43
с чего всё началось
Биржевые курсы доллара и евро к рублю в пятницу подорожали до уровня января 2019 года. На обвал российской валюты продолжает оказывать влияние падение мировых цен на нефть, в свою очередь вызванный продолжающейся эпидемией коронавируса COVID-2019.Московский Комсомолецвчера в 08:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Коронавирус и обвал цен на нефть тянут «деревянный» ко дну. Евро стремится к 78 рублям
Mockva.ruвчера в 13:16
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 12:43, Ашберн
Комментарии
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала обращение к подписчикам
Армия и оружие
«Супер-Калашников» поступит в войска до конца года
Общество
В России «Красу полиции» затравили за внешность
В России «Красу полиции» затравили за внешность.
Происшествия
В Новой Москве загорелись склады с радиоэлектроникой
Склады с радиоэлектроникой загорелись на площади порядка 3 тысяч квадратных метров в поселке Мосрентген в Новой Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Кино
Умер актёр из фильма «Няньки» Дэвид Пол
Американский актёр Дэвид Пол, известный по ролям в фильмах «Варвары» (1987) и «Няньки» (1994), умер на 63-м году жизни.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Происшествия
В Китае обрушился отель с отправленными на карантин из-за коронавируса
Здание отеля обрушилось в городе Цюаньчжоу в китайской провинции Фуцзянь, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).
Общество
Дочь Пескова возмутилась поведением диспетчеров скорой помощи
Дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Елизавету возмутили рекомендации диспетчеров скорой помощи.
Политика
Жительница Иваново предложила Путину взять ее в жены
Во время общения президента Владимира Путина с жителями Иваново одна из девушек попросила главу государства взять ее замуж, пишет «РИА Новости».
Гаджеты
Более миллиарда смартфонов на Android являются уязвимыми для хакеров
Более одного млрд смартфонов на операционной системе Android потенциально уязвимы к хакерским атакам, сообщает 6 марта, ссылаясь на собственные исследования портал Which.
Политика
Захарова прокомментировала заявление Зеленского о минском формате
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности более гибкого подхода к исполнению Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.
Шоу-бизнес
Елена Ильиных и Сергей Полунин впервые стали родителями
Елена Ильиных и Сергей Полунин рассказали поклонникам, что впервые стали родителями.
Происшествия
ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей
ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.
Армия и оружие
Военные России и Турции готовятся к переговорам в Анкаре
Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил в субботу, что в начале следующей недели в Анкару прибудет на переговоры делегация Минобороны России, передает Анатолийское агентство.
Музыка
Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»
Пользователь под ником Sema опубликовал на своем YouTube-канале 15-секундный отрывок ранее неизвестного трека композиции Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.
Происшествия
В Швеции задержали россиян, подозреваемых в нападении на блогера
В конце февраля в Европе неизвестный напал Абдурахманова с молотком. Правоохранители возбудили дело о покушении на блогера.
Авто
В Европе новые автомобили выбрасывают все больше CO2
По данным аналитиков, средневзвешенный объем выброса углекислого газа на автомобиль в 2019 году составил 121,8 г/км, что на 1,8 г/км больше, чем в 2018-м.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов откинул ногой пояс Тони Фергюсона
Происшествия
На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов
Политика
Кадыров прокомментировал слежку США за ним на Ближнем Востоке
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его не волнует переписка американских конгрессменов и сотрудников Госдепартамента США о его делах на Ближнем Востоке.
Фигурное катание
Валиева выиграла золото юниорского чемпионата мира
Российская фигуристка Камила Валиева завоевала золото юниорского чемпионата мира в Таллине.
Общество
Три жителя Липецкой области заразились коронавирусом
После регистрации на территории Липецкой области трех случаев заражения новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV власти не планируют отменять массовые мероприятия.
Общество
Олег Тиньков рассказал о том, что болен лейкемией
Гаджеты
На российский рынок поступил новый смартфон Vivo APEX 2020
В конце прошлого месяца официально презентовали новый флагманский смартфон Vivo APEX 2020, который имеет безрамочный дисплей FullView.
Энергетика
Россия отклонила предложение стран ОПЕК о сокращении добычи нефти
Россия отклонила "любые предложения" стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти ещё до начала официальных переговоров в Вене 6 марта.
Футбол
Гол Комличенко принес «Динамо» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ
"Динамо" после 21-го тура чемпионата России поднялось на седьмое место в таблице, имея в активе 27 набранных очков, "Тамбов" идет на 12 позиции (22 балла).