Финансы

REGNUMREGNUMРубль дешевеет к доллару и евро на фоне падения цен на нефть

Курс рубля по отношению к доллару и евро упал на вечерних торгах 6 марта на фоне снижения цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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с чего всё началось

Коронавирус обвалил рубль: эксперт призвал готовиться к худшему

Биржевые курсы доллара и евро к рублю в пятницу подорожали до уровня января 2019 года. На обвал российской валюты продолжает оказывать влияние падение мировых цен на нефть, в свою очередь вызванный продолжающейся эпидемией коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолецвчера в 08:42

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Рубль резко подешевел на фоне падения цен на нефть

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Курс рубля сегодня заметно упал на фоне сильного падения цен на нефть

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До 90 рублей за доллар: что сулят российской валюте самые негативные сценарии

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Рубль вечером продолжает стремительно дешеветь к доллару и евро в условиях бегства инвесторов от риска и обвального падения цен на нефть

Финмаркетвчера в 11:50

Рубль дешевеет к доллару и евро на фоне падения цен на нефть

REGNUMвчера в 11:33

Коронавирус и обвал цен на нефть тянут «деревянный» ко дну. Евро стремится к 78 рублям

Mockva.ruвчера в 13:16
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Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил в субботу, что в начале следующей недели в Анкару прибудет на переговоры делегация Минобороны России, передает Анатолийское агентство.
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