Финансы

REGNUMREGNUMРубль дешевеет к доллару и евро на фоне падения цен на нефть

Курс рубля по отношению к доллару и евро упал на вечерних торгах 6 марта на фоне снижения цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике
Комментировать39

Подробнее о событии

До 90 рублей за доллар: что сулят российской валюте самые негативные сценарии

Forbesвчера в 12:10

Рубль спикировал в конце недели вслед за нефтью и мировыми рынками

ПРАЙМвчера в 14:06

Курс рубля сегодня заметно упал на фоне сильного падения цен на нефть

Эхо Москвывчера в 13:00

Топ-5 событий недели: обвал рубля, болезнь Тинькова и срыв сделки ОПЕК

РБКвчера в 13:24

Рубль вечером продолжает стремительно дешеветь к доллару и евро в условиях бегства инвесторов от риска и обвального падения цен на нефть

Финмаркетвчера в 11:50

Рубль дешевеет к доллару и евро на фоне падения цен на нефть

REGNUMвчера в 11:33

Коронавирус обвалил рубль: эксперт призвал готовиться к худшему

Московский Комсомолецвчера в 08:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 09:43, Ашберн

Комментарии

Здоровье

Антисептики, маски, респираторы: тест средств защиты от коронавируса

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса. Автобусы моют не только снаружи, но и дезинфицируют внутри салона.
НТВ 09:12
Спорт

Фрида Карлссон победила в масс-старте на этапе Кубка мира в Осло

РИА Новости 07:42
Футбол

«Динамо» и «Тамбов» объявили состав на матч РПЛ

Газета.Ru 07:42
Кино

Джеймс Ван займется фильмом о монстре для Universal

В конце 2019 года сообщалось, что Universal намерена запустить в производство фильм по мотивам романа, и имя Джеймса Гана также упоминалось в связи с этими планами.
Kinonews.ru 03:21
Музыка

В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения

РИА Новости 04:15
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии заболевшей коронавирусом петербурженки

Известно, что петербурженка 1 марта вернулась из Италии, а уже 4 марта обратилась к врачам с симптомами ОРВИ.
Российская газета 09:10
Транспорт

Из Керчи в Анапу отправился первый рельсовый автобус

Первый рельсовый автобус пригородного сообщения между Крымом и Краснодарским краем проехал сегодня, 7 марта, по Крымскому мосту.
REGNUM 07:48
Армия и оружие

Украинский флот планируют усилить списанными американскими кораблями

Замдиректора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь предложил усилить Военно-морской флот Украины списанными корабля США.
Вести.Ru 03:29
Общество

Альфа-банк уточнил ситуацию с блокировкой карт

В субботу Альфа-банк заблокировал карты некоторых клиентов, которые выразили в соцсетях недовольство внезапным ограничением доступа к собственным средствам.
Вести.Ru 07:56
Происшествия

Калужанин получил пять лет колонии за комментарий в сети «ВКонтакте»

Суд в Калуге приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии 37-летнего местного жителя Ивана Любшина за комментарии в соцсети «ВКонтакте».
Известия вчера в 07:51
Общество

В России изменят правила выдачи лицензий на оружие

Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал "Российской газете" о грядущем переходе на электронный документооборот при выдаче разрешений на пользование оружием.
РИА Новости 02:12
Общество

Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

РИА Новости 00:07
Общество

У троих жителей Липецкой области выявлен коронавирус

В Липецкой области 7 марта выявлены три случая новой коронавирусной инфекции у граждан, прибывших из Италии.
Коммерсантъ Воронеж 07:45
Общество

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
РБК 05 марта в 19:06
Здоровье

В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса

Китайские ученые заметили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, и сейчас.
Российская газета вчера в 23:37
Происшествия

В МИД Украины подтвердили смерть двух украинских шахматистов в Москве

Интерфакс вчера в 10:34
Шоу-бизнес

Невестка Елены Малышевой узнала о смерти матери в роддоме

Актуальные Новости 05:07
Общество

Илон Маск назвал глупостью панику из-за коронавируса

Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск считает глупостью панику, которая возникла из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Ведомости 06:41
Политика

В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем

Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Газета.Ru 01:34
Армия и оружие

Сирия сбила редчайший и самый дорогой турецкий беспилотник, существовавший в единственном экземляре

Avia.pro вчера в 08:56
Происшествия

В Китае обрушилось здание отеля

В восточной китайской провинции Фуцзянь обрушилось здание отеля Xinjia Express, сообщает агентство Синьхуа.
РИА Новости 08:23
Происшествия

В итальянской деревне у жителей вместо воды из кранов полилось вино

У жителей одной из деревень итальянского региона Эмилия-Романья в домах из водопроводного крана вместо воды полилось игристое розовое вино.
РИА Новости 05:54
Общество

Правительство РФ выделит средства на выплаты к 75-летию Великой Победы

Народные новости 03:01
Фигурное катание

Фигуристка Валиева лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ

Россиянка Камила Валиева занимает первое место после короткой программы на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в эстонском Таллине.
RT на русском вчера в 11:05
Шоу-бизнес

Елена Ильиных и Сергей Полунин впервые стали родителями

Елена Ильиных и Сергей Полунин рассказали поклонникам, что впервые стали родителями.
Актуальные Новости 04:11
Политика

Зеленский заявил о готовности отказаться от переговоров по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил условия, при которых Киев выйдет из переговоров по Донбассу.
Экономика сегодня вчера в 14:39
Армия и оружие

МИД России призвал НАТО задуматься о последствиях агрессивных действий

Агрессивные действия НАТО по сбору «ударного кулака» и проведению учений у российских границ усиливают международную напряжённость.
RT на русском 07:25
Общество

В Москве установлен абсолютный температурный рекорд для 7 марта

RT на русском 07:59
Общество

Лукашенко рассказал о предложениях по поставке нефти Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в субботу, что ему поступило уже "немало" предложений о поставках и переработке в стране нефти.
РИА Новости 03:15
Экономика

Bloomberg оценил возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн

Из-за эпидемии нового коронавируса мировая экономика может потерять до $2,7 трлн, предупредили эксперты Bloomberg.
РБК 04:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное