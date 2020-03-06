Финансы
REGNUMРубль дешевеет к доллару и евро на фоне падения цен на нефть
Курс рубля по отношению к доллару и евро упал на вечерних торгах 6 марта на фоне снижения цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Антисептики, маски, респираторы: тест средств защиты от коронавируса
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса. Автобусы моют не только снаружи, но и дезинфицируют внутри салона.
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Джеймс Ван займется фильмом о монстре для Universal
В конце 2019 года сообщалось, что Universal намерена запустить в производство фильм по мотивам романа, и имя Джеймса Гана также упоминалось в связи с этими планами.
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Из Керчи в Анапу отправился первый рельсовый автобус
Первый рельсовый автобус пригородного сообщения между Крымом и Краснодарским краем проехал сегодня, 7 марта, по Крымскому мосту.
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Украинский флот планируют усилить списанными американскими кораблями
Замдиректора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь предложил усилить Военно-морской флот Украины списанными корабля США.
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Альфа-банк уточнил ситуацию с блокировкой карт
В субботу Альфа-банк заблокировал карты некоторых клиентов, которые выразили в соцсетях недовольство внезапным ограничением доступа к собственным средствам.
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Калужанин получил пять лет колонии за комментарий в сети «ВКонтакте»
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Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал "Российской газете" о грядущем переходе на электронный документооборот при выдаче разрешений на пользование оружием.
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Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
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Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск считает глупостью панику, которая возникла из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа.
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Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Армия и оружие
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В восточной китайской провинции Фуцзянь обрушилось здание отеля Xinjia Express, сообщает агентство Синьхуа.
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У жителей одной из деревень итальянского региона Эмилия-Романья в домах из водопроводного крана вместо воды полилось игристое розовое вино.
Общество
Правительство РФ выделит средства на выплаты к 75-летию Великой Победы
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Фигуристка Валиева лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ
Россиянка Камила Валиева занимает первое место после короткой программы на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в эстонском Таллине.
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Елена Ильиных и Сергей Полунин впервые стали родителями
Елена Ильиных и Сергей Полунин рассказали поклонникам, что впервые стали родителями.
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Президент Украины Владимир Зеленский озвучил условия, при которых Киев выйдет из переговоров по Донбассу.
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Агрессивные действия НАТО по сбору «ударного кулака» и проведению учений у российских границ усиливают международную напряжённость.
Общество
В Москве установлен абсолютный температурный рекорд для 7 марта
Общество
Лукашенко рассказал о предложениях по поставке нефти Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в субботу, что ему поступило уже "немало" предложений о поставках и переработке в стране нефти.
Экономика
Bloomberg оценил возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн
Из-за эпидемии нового коронавируса мировая экономика может потерять до $2,7 трлн, предупредили эксперты Bloomberg.