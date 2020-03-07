Финансы
REGNUMРубль дешевеет к доллару и евро на фоне падения цен на нефть
Курс рубля по отношению к доллару и евро упал на вечерних торгах 6 марта на фоне снижения цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Комментарии
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СК начал проверку после смерти украинских шахматистов в Москве
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче чемпионата России
Армия и оружие
Золотов заявил, что вооружение Росгвардии превосходит мировые аналоги
В интервью «Российской газете» Золотов рассказал, что Росгвардия получает высокотехнологичные образцы вооружения и техники, которые превосходят заграничные аналоги по многим показателям.
Происшествия
В Екатеринбурге Lexus сбил женщину-пешехода и загорелся
Машина сбила пожилую женщину, затем врезалась в опору линии троллейбуса и загорелась. Пешеход и пассажирка машины погибли.
Политика
Путин определил полномочия Медведева в Совбезе
Президент Владимир Путин подписал указ, определяющий полномочия заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
Политика
Эрдоган заявил о праве Турции на самостоятельные действия в Сирии
Турция оставляет за собой право своими силами добиться целей операции «Весенний щит», если Россия «не выполнит обязательства по Сирии», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Биатлон
Йоханнес Бё выиграл масс-старт. Елисеев – шестнадцатый
Норвежец Йоханнес Бё занял первое место в мужском масс-старте на этапе Кубка мира в Нове-Место.
Общество
Папа Римский впервые провёл воскресную проповедь по видеотрансляции
Общество
Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань
Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
Транспорт
Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту
Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
Экономика
Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов
Бизнесмен Олег Тиньков за один день 6 марта потерял 400 миллионов долларов, сообщает Forbes.
Политика
Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его личные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным проходят сложно, но дают результат.
Авто
Серийный Ford Bronco нового поколения сфотографировали на конвейере
Участники форума Bronco6G опубликовали фотографию внедорожника Ford Bronco нового поколения, но затем по просьбе производители вынуждены были её удалить.
Музыка
Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»
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Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России
Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
Здоровье
Что надо знать о коронавирусе: меры профилактики и где сдать анализ
Вся оперативная информация по ситуации с новым коронавирусом в Москве незамедлительно публикуется на сайтах Департамента здравоохранения Москвы и Роспотребнадзора по городу Москве, а также на портале mos.ru.
Общество
В России зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 в России в воскресенье опубликовал данные по новым случаям заражения в стране.
Единоборства
Нурмагомедов согласился на реванш с Макгрегором
Общество
Слепаков записал высмеивающую женщин песню на 8 Марта
Российский комик Семен Слепаков в честь 8 Марта записал песню, высмеивающую отношение женщин к возлюбленным и будущим мужьям.
Спорт
Российский лыжник покинул этап Кубка мира для проверки на коронавирус
Российский лыжник Андрей Ларьков покинул этап Кубка мира в норвежском Холменколлене и пройдет в Москве проверку на коронавирус.
Общество
Павел Глоба: в апреле 4 знака Зодиака ждет финансовая стабильность
В апреле 4 знака зодиака ожидает финансовая стабильность, что, по мнению астрологов, совершено заслужено.
Энергетика
В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года.
Происшествия
Две жительницы Австралии подрались в магазине из-за туалетной бумаги
Двумя днями позже стало ясно, что паника из-за коронавируса перекинулась на Австралию - супермаркеты заполнили люди с тележками, доверху гружеными упаковками туалетной бумаги, хотя в стране, по данным на 7 марта, зарегистрировано 63 случая заболевания.
Энергетика
Саудовская Аравия начала нефтяную войну
Саудовская Аравия начала полномасштабную нефтяную войну, понизив официальные цены на свою нефть и пытаясь вытолкнуть на рынок как можно больший объем нефти.
Гаджеты
Многие пользователи Windows 7 до сих пор не перешли на «десятку»
Компания Microsoft больше не выпускает обновления безопасности для Windows 7, а также активно поощряет всех желающих перейти на Windows 10.
Общество
Власти Москвы предупредили об уголовном наказании за нарушения карантина
Напомним, из-за профилактических мероприятий все граждане, прибывающие из 11 стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, отправляются в двухнедельный карантин.
Происшествия
Дочь Малафеева подозревают в наркоторговле
Появилась информация о подозрении в наркоторговле дочери бывшего футболиста "Зенита" Вячеслава Малофеева Ксении.
Общество
В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб
Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.