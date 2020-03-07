Курс рубля по отношению к доллару и евро упал на вечерних торгах 6 марта на фоне снижения цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Рубль дешевеет к доллару и евро на фоне падения цен на нефть

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