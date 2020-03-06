Финансы
REGNUMРубль дешевеет к доллару и евро на фоне падения цен на нефть
Курс рубля по отношению к доллару и евро упал на вечерних торгах 6 марта на фоне снижения цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Комментарии
Общество
В России выявлено четыре новых случая коронавируса
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в России за прошедшие сутки. Трое заболевших — в Липецке, один пациент выявлен в Петербурге.
Общество
Глава Липецкой области рассказал о состоянии заразившихся COVID-19
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал о состоянии трёх жителей региона, у которых было выявлено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
Происшествия
На круизном лайнере «Grand Princess» оказались 49 украинцев
На борту круизного лайнера "Grand Princess", пассажир которого умер от коронавируса, находится 49 граждан Украины.
Футбол
Легенда «Интера» призвал футболистов Серии А перечислять 5% зарплаты на борьбу с коронавирусом
Легендарный футболист «Интера» Сандро Маццола заявил, что футболисты, выступающие в Италии, могли бы направлять часть своих доходов на борьбу с коронавирусом.
Армия и оружие
В США морпехов вооружат наземной версией Tomahawk
Общество
Олег Тиньков рассказал о диагностированной ему лейкемии
Российский бизнесмен Олег Тиньков через своего представителя сообщил о том, что у него диагностирована острая лейкемия.
Фигурное катание
Ученица Тутберидзе лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ
Российская фигуристка Камила Валиева лидирует после короткой программы на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в Таллине.
Общество
Альфа-банк объяснил блокировку карт клиентов
Альфа-банк заблокировал некоторые карты клиентов, получив информацию о возможной утечке их данных, но, убедившись, что угрозы для средств нет, остановил блокировку, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Общество
В Москве установлен абсолютный температурный рекорд для 7 марта
Как сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус, столбик термометра поднялся до + 11 ° С. "Сегодня, в 14:00, температура воздуха в Москве, на метеостанции ВДНХ, достигла + 11 ° С. Таким образом, на 2 ° С был превышен прежний суточный рекорд максимальной температуры этого дня, установленный в 2002 году", говорится в сообщении на сайте "Метеовести".
Политика
Зеленский сравнил вступление Украины в ЕС с вечеринкой
Президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном в субботу, 7 марта, интервью британской газете The Guardian заявил, что вступление страны в ЕС, которое ожидает Киев, сравнимо с вечеринкой, которая уже закончилась.
Гаджеты
Sony привезла в Россию новейшие модели умных телевизоров
Политика
Власти Крыма заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА "Новости".
Биатлон
Логинов не выступит в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону
Сборная России по биатлону объявила состав на эстафетные гонки, которые пройдут в рамках этапа Кубка мира в чешском Нове-Место в субботу, 7 марта.
Общество
Илон Маск назвал глупостью панику из-за коронавируса
Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск считает глупостью панику, которая возникла из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Политика
Эксперт объяснил слова Зеленского о выходе из переговоров по Донбассу
Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится.
Политика
Жительница Иванова объяснила предложение Путину взять ее замуж
Ранее глава государства приехал осмотреть новую детскую поликлинику в Иваново, а также пообщаться с гражданами.
Космос
Инженер создал мегаредуктор с самым большим количеством передач в мире
Чтобы последняя сотая передача совершила полный оборот, первая шестерня должна сделать один гугол оборотов — так называют число с единицей и сотней нулей после неё.
Армия и оружие
Украинский флот планируют усилить списанными американскими кораблями
Замдиректора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь предложил усилить Военно-морской флот Украины списанными корабля США.
Общество
Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту
Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала сообщения о том, что актера не пустили в самолет, летевший в Ригу.
Происшествия
В МИД Украины подтвердили смерть двух украинских шахматистов в Москве
По данным СМИ, накануне, 6 марта, в одной из квартир на западе Москвы были найдены два тела: украинского и российского шахматиста, гроссмейстера Станислава Богдановича и украинской шахматистки Александры Вернигоры.
Общество
В Иране от коронавируса умерла депутат парламента
Очередной жертвой нового коронавируса в Иране стала Фатеме Рахбар, избранная в середине февраля в парламент одиннадцатого созыва.
Общество
В России «Красу полиции» затравили за внешность
В России «Красу полиции» затравили за внешность.
Футбол
Президент «Урала» прокомментировал ситуацию с местом проведения игры «Зенита» и «Спартака»
Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о ситуации с местом проведения полуфинального матча Кубка России «Зенит» — «Спартак».
Здоровье
Врачи рассказали, сколько яиц можно съедать в день без вреда
Общество
Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей медикам
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
Футбол
«Динамо» и «Тамбов» объявили состав на матч РПЛ
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов откинул ногой пояс Тони Фергюсона
Тони Фергюсон положил свой пояс на пол и вступил в перепалку с Хабибом. После чего дагестанец откинул ногой его пояс.
Общество
Лукашенко получил «немало» предложений по поставкам нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получил «немало» предложений по поставкам нефти.