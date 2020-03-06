Финансы

REGNUMREGNUMРубль дешевеет к доллару и евро на фоне падения цен на нефть

Курс рубля по отношению к доллару и евро упал на вечерних торгах 6 марта на фоне снижения цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рубль спикировал в конце недели вслед за нефтью и мировыми рынками

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Коронавирус обвалил рубль: эксперт призвал готовиться к худшему

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Курс рубля сегодня заметно упал на фоне сильного падения цен на нефть

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Рубль вечером продолжает стремительно дешеветь к доллару и евро в условиях бегства инвесторов от риска и обвального падения цен на нефть

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До 90 рублей за доллар: что сулят российской валюте самые негативные сценарии

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В России выявлено четыре новых случая коронавируса

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в России за прошедшие сутки. Трое заболевших — в Липецке, один пациент выявлен в Петербурге.
BFM.ru 07:14
Общество

Глава Липецкой области рассказал о состоянии заразившихся COVID-19

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал о состоянии трёх жителей региона, у которых было выявлено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
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В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения

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На круизном лайнере «Grand Princess» оказались 49 украинцев

На борту круизного лайнера "Grand Princess", пассажир которого умер от коронавируса, находится 49 граждан Украины.
Газета.Ru 06:30
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Легенда «Интера» призвал футболистов Серии А перечислять 5% зарплаты на борьбу с коронавирусом

Легендарный футболист «Интера» Сандро Маццола заявил, что футболисты, выступающие в Италии, могли бы направлять часть своих доходов на борьбу с коронавирусом.
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В США морпехов вооружат наземной версией Tomahawk

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Олег Тиньков рассказал о диагностированной ему лейкемии

Российский бизнесмен Олег Тиньков через своего представителя сообщил о том, что у него диагностирована острая лейкемия.
Наша версия вчера в 13:07
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Ученица Тутберидзе лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ

Российская фигуристка Камила Валиева лидирует после короткой программы на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в Таллине.
Газета.Ru вчера в 10:52
Общество

Альфа-банк объяснил блокировку карт клиентов

Альфа-банк заблокировал некоторые карты клиентов, получив информацию о возможной утечке их данных, но, убедившись, что угрозы для средств нет, остановил блокировку, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
РИА Новости 06:31
Общество

В Москве установлен абсолютный температурный рекорд для 7 марта

Как сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус, столбик термометра поднялся до + 11 ° С. "Сегодня, в 14:00, температура воздуха в Москве, на метеостанции ВДНХ, достигла + 11 ° С. Таким образом, на 2 ° С был превышен прежний суточный рекорд максимальной температуры этого дня, установленный в 2002 году", говорится в сообщении на сайте "Метеовести".
RT на русском 07:59
Политика

Зеленский сравнил вступление Украины в ЕС с вечеринкой

Президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном в субботу, 7 марта, интервью британской газете The Guardian заявил, что вступление страны в ЕС, которое ожидает Киев, сравнимо с вечеринкой, которая уже закончилась.
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Гаджеты

Sony привезла в Россию новейшие модели умных телевизоров

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Политика

Власти Крыма заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:28
Биатлон

Логинов не выступит в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону

Сборная России по биатлону объявила состав на эстафетные гонки, которые пройдут в рамках этапа Кубка мира в чешском Нове-Место в субботу, 7 марта.
РБК 03:09
Общество

Илон Маск назвал глупостью панику из-за коронавируса

Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск считает глупостью панику, которая возникла из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Ведомости 06:41
Политика

Эксперт объяснил слова Зеленского о выходе из переговоров по Донбассу

Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится.
RT на русском 05:52
Политика

Жительница Иванова объяснила предложение Путину взять ее замуж

Ранее глава государства приехал осмотреть новую детскую поликлинику в Иваново, а также пообщаться с гражданами.
URA.Ru вчера в 19:38
Космос

Инженер создал мегаредуктор с самым большим количеством передач в мире

Чтобы последняя сотая передача совершила полный оборот, первая шестерня должна сделать один гугол оборотов — так называют число с единицей и сотней нулей после неё.
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Украинский флот планируют усилить списанными американскими кораблями

Замдиректора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь предложил усилить Военно-морской флот Украины списанными корабля США.
Вести.Ru 03:29
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Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала сообщения о том, что актера не пустили в самолет, летевший в Ригу.
РИА Новости вчера в 09:37
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В МИД Украины подтвердили смерть двух украинских шахматистов в Москве

По данным СМИ, накануне, 6 марта, в одной из квартир на западе Москвы были найдены два тела: украинского и российского шахматиста, гроссмейстера Станислава Богдановича и украинской шахматистки Александры Вернигоры.
Интерфакс вчера в 10:34
Общество

В Иране от коронавируса умерла депутат парламента

Очередной жертвой нового коронавируса в Иране стала Фатеме Рахбар, избранная в середине февраля в парламент одиннадцатого созыва.
Российская газета 06:00
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В России «Красу полиции» затравили за внешность

В России «Красу полиции» затравили за внешность.
Lenta.ru вчера в 15:28
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Президент «Урала» прокомментировал ситуацию с местом проведения игры «Зенита» и «Спартака»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о ситуации с местом проведения полуфинального матча Кубка России «Зенит» — «Спартак».
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Врачи рассказали, сколько яиц можно съедать в день без вреда

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
Газета.Ru 05:32
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Хабиб Нурмагомедов откинул ногой пояс Тони Фергюсона

Тони Фергюсон положил свой пояс на пол и вступил в перепалку с Хабибом. После чего дагестанец откинул ногой его пояс.
АиФ Дагестан 05:47
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Лукашенко получил «немало» предложений по поставкам нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получил «немало» предложений по поставкам нефти.
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