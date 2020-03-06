Финансы

REGNUMREGNUMРубль дешевеет к доллару и евро на фоне падения цен на нефть

Курс рубля по отношению к доллару и евро упал на вечерних торгах 6 марта на фоне снижения цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Топ-5 событий недели: обвал рубля, болезнь Тинькова и срыв сделки ОПЕК

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До 90 рублей за доллар: что сулят российской валюте самые негативные сценарии

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Курс рубля сегодня заметно упал на фоне сильного падения цен на нефть

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Рубль дешевеет к доллару и евро на фоне падения цен на нефть

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Рубль вечером продолжает стремительно дешеветь к доллару и евро в условиях бегства инвесторов от риска и обвального падения цен на нефть

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Коронавирус обвалил рубль: эксперт призвал готовиться к худшему

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Евро растёт, «Зелёная карта» дорожает. Цена на автостраховку для выезда за рубеж поднимется на 16%

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КДК не стал наказывать защитника ЦСКА Карпова

Что касается поведения защитника ЦСКА Вадима Карпова, который по мнению многих, в этом эпизоде симулировал, то в рапорте, как заметил Григорьянц, этого отражено не было, а «Спартак» соответствующее заявление не подавал.
Спорт-Экспресс 04:12
Экономика

Эксперт оценил перспективы укрепления курса рубля

Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган прокомментировал перспективы укрепления курса рубля.
RT на русском вчера в 02:31
Шоу-бизнес

Тарасов назвал свою дочь в честь собачки Бузовой

Злопыхатели пошутили, что Тарасов назвал дочь в честь собачки бывшей возлюбленной. Дмитрий Тарасов 5 февраля стал отцом в третий раз.
ФАН вчера в 02:41
Авто

Новые автомобили в Европе выбрасывают все больше СО2

По данным агентства, средневзвешенный объем выброса углекислого газа на автомобиль в прошлом году составил 121,8 г/км, на 1,8 г/км больше, чем в 2018 году.
Российская газета 04 марта в 09:03
Экономика

Главный стратег «Атона» посоветовал переждать «шок» в наличных

В «Атоне» курирует анализ глобального рынка облигаций, формирование торговых стратегий и взаимодействие с российскими институциональными инвесторами.
РБК 02:00
Фигурное катание

Фигуристка Валиева лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ

Россиянка Камила Валиева занимает первое место после короткой программы на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в эстонском Таллине.
RT на русском вчера в 11:05
Общество

Российское посольство прокомментировало рекламу ФБР с фото Высоцкого

«Надеемся, после такой рекомендации ФБР Украина разрешит к показу легендарный советский телевизионный сериал из пяти серий "Место встречи изменить нельзя" с любимым российским актером и певцом Владимиром Высоцким в главной роли»,— говорится в сообщении посольства.
Коммерсантъ 01:31
Музыка

В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения

В Сети появился отрывок новой песни группы Little Big, которая представит Россию на Евровидении.
РИА Новости 04:15
Общество

Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

РИА Новости 00:07
Общество

Меган Маркл прилетела в Великобританию

38-летняя Меган Маркл не была в Лондоне около двух месяцев. Все это время герцогиня Сассекская находилась в Канаде вместе с ребенком.
StarHit.ru 05 марта в 17:30
Экономика

Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов

РИА Новости 01:01
Политика

Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
РИА Новости вчера в 05:03
Политика

Зеленский не исключил выхода Украины из переговоров по Донбассу

Украина может выйти из переговоров по Донбассу. Этого не исключил президент Владимир Зеленский, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 00:20
Хоккей

Форвард «Салавата» Жарков оштрафован за пинок соперника

Нападающий уфимской команды Владимир Жарков пнул лежавшего на льду соперника Сергея Шумакова после остановки игры.
Sport24.ru 01:26
Финансы

Зюганов – о мировой экономике: «Сейчас полетит всё к черту»

«Курс доллара будет расти, нефть продолжает дешеветь, было 70 долларов, сейчас 50 и ниже», — заявил Зюганов.
REGNUM вчера в 08:00
Общество

Конгресс США обвиняет в крушении 737 MAX Boeing и авиауправление США

Коммерсантъ вчера в 22:35
Авто

Что Сontinental прогнозирует на этот год для автопрома?

Специалисты отметили, что сокращение производства авто уже достигло уровня кризисных 2008-2009 годов.
CarsGuru.net 04:30
Политика

Власти Крыма заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:28
Общество

Госдума снизила возраст для выхода на негосударственную пенсию

В третьем чтении окончательно были приняты необходимые поправки в закон «О негосударственных бюджетных фондах».
Gazeta.SPb 05 марта в 11:16
Энергетика

Страны ОПЕК+ не договорились о сокращении добычи нефти

В ходе заседания ОПЕК+ страны договорились о продолжении сотрудничества, однако обязательства по ограничению добычи нефти снимаются, заявил министр энергетики России Александр Новак.
Газета.Ru вчера в 11:48
Происшествия

Вывезшую дочь из Финляндии россиянку обвинили в похищении

Мать вывезла из Финляндии в Россию четырёхлетнюю девочку с российским и финским гражданством, отец пытается вернуть дочь, финская полиция завела дело о похищении, сообщает в пятницу газета IltaLehti.
РИА Новости вчера в 12:10
Происшествия

МИД Украины проверит сведения о смерти украинских шахматистов в Москве

Известия вчера в 06:16
Политика

Эрдоган запретил мигрантам отправляться в Грецию через Эгейское море

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ береговой охране пресекать попытки нелегальных иммигрантов добраться до Греции через Эгейское море, сообщает Daily Sabah.
Интерфакс 04:49
Общество

Украинского школьника затравили в соцсетях из-за спетой им «Смуглянки»

Украинского школьника Максима Ткачука затравили на родине из-за песни "Смуглянка" из советского фильма режиссера Леонида Быкова "В бой идут одни старики", исполненной на песенном конкурсе в Великобритании.
РИА Новости вчера в 19:39
Футбол

Нас ждет очень крутой тур в России. «Ростов» примет ЦСКА, «Спартак» сыграет против «Краснодара»

Один из главных матчей тура пройдет в Ростове.
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Общество

В России «Красу полиции» затравили за внешность

Lenta.ru вчера в 15:28
Происшествия

У 21 человека на лайнере Grand Princess диагностировали коронавирус

На борту круизного лайнера Grand Princess, пришвартованного у побережья Калифорнии, был зафиксирован 21 положительный результат теста на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2.
Известия вчера в 19:25
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Олимпийская чемпионка Ильиных сообщила о рождении ребенка

Радостное событие в семье олимпийской чемпионки произошло еще 16 января.
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На Марсе обнаружили возможные следы органики

В своем исследовании ученые опирались на данные 70-х годов прошлого столетия, когда при помощи станции «Викинг-1» и «Викинг-2» обнаружили следы органики в марсианской пыли.
Live24 вчера в 08:23
Как работают Яндекс.Новости?
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