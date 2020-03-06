Финансы
REGNUMРубль дешевеет к доллару и евро на фоне падения цен на нефть
Курс рубля по отношению к доллару и евро упал на вечерних торгах 6 марта на фоне снижения цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Ляйсан Утяшева села на шпагат и восхитила поклонников
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Что касается поведения защитника ЦСКА Вадима Карпова, который по мнению многих, в этом эпизоде симулировал, то в рапорте, как заметил Григорьянц, этого отражено не было, а «Спартак» соответствующее заявление не подавал.
Экономика
Эксперт оценил перспективы укрепления курса рубля
Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган прокомментировал перспективы укрепления курса рубля.
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Тарасов назвал свою дочь в честь собачки Бузовой
Злопыхатели пошутили, что Тарасов назвал дочь в честь собачки бывшей возлюбленной. Дмитрий Тарасов 5 февраля стал отцом в третий раз.
Авто
Новые автомобили в Европе выбрасывают все больше СО2
По данным агентства, средневзвешенный объем выброса углекислого газа на автомобиль в прошлом году составил 121,8 г/км, на 1,8 г/км больше, чем в 2018 году.
Экономика
Главный стратег «Атона» посоветовал переждать «шок» в наличных
В «Атоне» курирует анализ глобального рынка облигаций, формирование торговых стратегий и взаимодействие с российскими институциональными инвесторами.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ
Россиянка Камила Валиева занимает первое место после короткой программы на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в эстонском Таллине.
Общество
Российское посольство прокомментировало рекламу ФБР с фото Высоцкого
«Надеемся, после такой рекомендации ФБР Украина разрешит к показу легендарный советский телевизионный сериал из пяти серий "Место встречи изменить нельзя" с любимым российским актером и певцом Владимиром Высоцким в главной роли»,— говорится в сообщении посольства.
Музыка
В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения
В Сети появился отрывок новой песни группы Little Big, которая представит Россию на Евровидении.
Общество
Меган Маркл прилетела в Великобританию
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Экономика
Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов
Политика
Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
Политика
Зеленский не исключил выхода Украины из переговоров по Донбассу
Украина может выйти из переговоров по Донбассу. Этого не исключил президент Владимир Зеленский, сообщает «Интерфакс».
Хоккей
Форвард «Салавата» Жарков оштрафован за пинок соперника
Нападающий уфимской команды Владимир Жарков пнул лежавшего на льду соперника Сергея Шумакова после остановки игры.
Финансы
Зюганов – о мировой экономике: «Сейчас полетит всё к черту»
«Курс доллара будет расти, нефть продолжает дешеветь, было 70 долларов, сейчас 50 и ниже», — заявил Зюганов.
Общество
Конгресс США обвиняет в крушении 737 MAX Boeing и авиауправление США
Авто
Что Сontinental прогнозирует на этот год для автопрома?
Специалисты отметили, что сокращение производства авто уже достигло уровня кризисных 2008-2009 годов.
Политика
Власти Крыма заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА "Новости".
Общество
Госдума снизила возраст для выхода на негосударственную пенсию
В третьем чтении окончательно были приняты необходимые поправки в закон «О негосударственных бюджетных фондах».
Энергетика
Страны ОПЕК+ не договорились о сокращении добычи нефти
В ходе заседания ОПЕК+ страны договорились о продолжении сотрудничества, однако обязательства по ограничению добычи нефти снимаются, заявил министр энергетики России Александр Новак.
Происшествия
Вывезшую дочь из Финляндии россиянку обвинили в похищении
Мать вывезла из Финляндии в Россию четырёхлетнюю девочку с российским и финским гражданством, отец пытается вернуть дочь, финская полиция завела дело о похищении, сообщает в пятницу газета IltaLehti.
Происшествия
МИД Украины проверит сведения о смерти украинских шахматистов в Москве
Политика
Эрдоган запретил мигрантам отправляться в Грецию через Эгейское море
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ береговой охране пресекать попытки нелегальных иммигрантов добраться до Греции через Эгейское море, сообщает Daily Sabah.
Общество
Украинского школьника затравили в соцсетях из-за спетой им «Смуглянки»
Украинского школьника Максима Ткачука затравили на родине из-за песни "Смуглянка" из советского фильма режиссера Леонида Быкова "В бой идут одни старики", исполненной на песенном конкурсе в Великобритании.
Футбол
Нас ждет очень крутой тур в России. «Ростов» примет ЦСКА, «Спартак» сыграет против «Краснодара»
Один из главных матчей тура пройдет в Ростове.
Общество
В России «Красу полиции» затравили за внешность
Происшествия
У 21 человека на лайнере Grand Princess диагностировали коронавирус
На борту круизного лайнера Grand Princess, пришвартованного у побережья Калифорнии, был зафиксирован 21 положительный результат теста на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2.
Шоу-бизнес
Олимпийская чемпионка Ильиных сообщила о рождении ребенка
Радостное событие в семье олимпийской чемпионки произошло еще 16 января.
Космос
На Марсе обнаружили возможные следы органики
В своем исследовании ученые опирались на данные 70-х годов прошлого столетия, когда при помощи станции «Викинг-1» и «Викинг-2» обнаружили следы органики в марсианской пыли.