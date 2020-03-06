Финансы
Деловое.ТВРубль стремительно дешевеет к доллару и евро
Рубль стремительно дешевеет к доллару и евро. В пятницу, на закрытии торгов курс доллара составил 68 рублей. Это произошло впервые с января 2019 года.
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Комментарии
Музыка
В Сети появился фрагмент возможной песни Little Big для «Евровидения»
Полина Храмова, пиар-менеджер петербургской группы Little Big, которая в этом году будет представлять Россию на конкурсе "Евровидение", прокомментировала ситуацию с появившимся в Сети отрывком из предположительно конкурсной композиции коллектива.
Происшествия
У вернувшейся из Цюриха жительницы Подмосковья обнаружен коронавирус
Минздрав Московской области сообщил, что у вернувшейся из Цюриха жительницы Подмосковья обнаружена коронавирусная инфекция COVID-19.
Игры
Стали известны системные требования Doom Eternal
7 марта системные требования DOOM Eternal были удалены со страницы проекта в Steam без объяснения причин.
Общество
Правительство выделило 18,3 млрд рублей на увеличение зарплат медиков
Правительство распределило регионам 18,3 миллиарда рублей из Федерального фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
Транспорт
Опубликовано видео проезда первого рельсобуса по Крымскому мосту
"Южная пассажирская пригородная компания" опубликовала видеозапись проезда первого пригородного поезда Керчь - Анапа по Крымскому мосту.
Общество
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
Американский актер и культурист Дэвид Пол, известный по фильму «Няньки», скончался, не дожив два дня до своего 63-летия.
Армия и оружие
В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»
В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Футбол
Широков предложил «Зениту» и «Спартаку» сыграть полуфинал Кубка России в «Лужниках»
Бывший футболист сборной России Роман Широков высказал мнение по поводу места проведения полуфинала Кубка России, в котором сыграют «Зенит» и «Спартак».
Шоу-бизнес
Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые стали родителями
Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые стали родителями.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Общество
Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР
Сын Высоцкого прокомментировал "РИА Новостям" использование фото советского актера в рекламе ФБР.
Музыка
Украинского школьника затравили в соцсетях из-за спетой им «Смуглянки»
Украинского школьника Максима Ткачука затравили на родине из-за песни "Смуглянка" из советского фильма режиссера Леонида Быкова "В бой идут одни старики", исполненной на песенном конкурсе в Великобритании.
Политика
Депутатам не запретят иностранную недвижимость
Среди поправок в Конституцию, которые внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин, не оказалось положения о запрете чиновникам и депутатам владеть иностранной недвижимостью.
Спорт
Сборная России по регби обыграла Румынию на чемпионате Европы
Общество
Минюст США намерен посадить Тинькова на 6 лет
Хотя Тиньков, предположительно, владел акциями TCS более чем на $1 миллиард, но подал в США налоговую декларацию за 2013 год, в которой указал доход менее $206 тысяч, и стоимость своих активов в размере $300 тысяч на момент выхода из гражданства США.
Политика
Немецкие экологи решили добиться остановки «Северного потока — 2»
Представители организации, ссылаясь на правовое заключение Института народного хозяйства и права при Техническом университете Берлина, утверждают, что разрешение на строительство газопровода требует повторной проверки с точки зрения экологической безопасности.
Происшествия
Опубликованы кадры с места обрушения шестиэтажного отеля в Китае
В Сети появились видео, на месте ЧП в китайском городе Цюаньчжоу на востоке страны, где в субботу, 7 марта, произошло обрушение гостиницы.
Общество
Подсчитаны потери Японии в случае отмены Олимпиады
Финансовая компания SMBC Nikko Securities подсчитала возможные потери Японии в случае отмены Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Kyodo News.
Гаджеты
AMD до конца этого года выпустит новые процессоры
Компания AMD до конца этого года выпустит новые процессоры для десктопных компьютеров.
Политика
Кадыров прокомментировал слежку США за ним на Ближнем Востоке
«Голос Америки» 7 марта опубликовал выдержки из переписки представителя Госдепартамента США с конгрессменами Томом Малиновски и Джо Уилсоном, в которой политики предположили, что санкционный режим, установленный в отношении Кадырова, нарушают его дела и «растущие связи» на Ближнем Востоке.
Здоровье
Йогурт возглавил рейтинг самых полезных молочных продуктов
Йогурт возглавил рейтинг самых полезных молочных продуктов, который врач-диетолог Лидия Ионова составила для телеканала НТВ.
Общество
Пьяного актера Михаила Ефремова не пустили на самолет в Петербурге
Общество
Минфин предложил конфисковывать незаконно полученную валюту
Министерство финансов России предложило конфисковывать валюту, операции с которой проводятся с нарушением действующего законодательства.
Политика
Джабаров оценил высказывание Зеленского по Донбассу
Ранее Зеленский заявил, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится.
Футбол
Роналдиньо вновь арестовали в Парагвае
Легендарный бразильский нападающий Роналдиньо вновь был задержан в Парагвае.
Политика
Глава правящей партии Италии заразился коронавирусом
Коронавирус Covid-19 выявлен у лидера входящей в правящую коалицию Италии Демократической партии.
Здоровье
Елизавета Пескова сравнила здравоохранение Франции и России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета рассказала подписчикам своего блога в сети Instagram о том, как устроено здравоохранение во Франции на ее личном примере.