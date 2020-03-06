Рубль стремительно дешевеет к доллару и евро. В пятницу, на закрытии торгов курс доллара составил 68 рублей. Это произошло впервые с января 2019 года.

Рубль стремительно дешевеет к доллару и евро

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Игры Стали известны системные требования Doom Eternal 7 марта системные требования DOOM Eternal были удалены со страницы проекта в Steam без объяснения причин.

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Общество Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол Американский актер и культурист Дэвид Пол, известный по фильму «Няньки», скончался, не дожив два дня до своего 63-летия.

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