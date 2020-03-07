Финансы
REGNUMРубль дешевеет к доллару и евро на фоне падения цен на нефть
Курс рубля по отношению к доллару и евро упал на вечерних торгах 6 марта на фоне снижения цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Комментарии
Общество
Лукашенко получил «немало» предложений по поставкам нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получил «немало» предложений по поставкам нефти.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве
В Москве найдены мёртвыми украинские шахматисты Станислав Богданович и Александра Вернигора.
Общество
В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
Новый формат полиса ОСАГО вступил в силу в России, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на оборотную сторону документа, пишет РИА Новости со ссылкой на указание ЦБ.
Игры
Разработчик игр рассказал, чем Sony PlayStation 5 удивит пользователей
Армия и оружие
В МИД РФ оценили предстоящие учения НАТО у российских границ
Масштабные военные учения НАТО Defender Europe — 2020, которые пройдут в Восточной Европе у западных границ России, не смогут повлиять на внешнеполитический курс Москвы.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отменила празднование 8 марта из-за болезни
Российская певица Алла Пугачева рассказала, что 8 марта – особенный праздник и призвала россиян "дарить радость".
Энергетика
В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России
Соглашение ОПЕК+ лишено смысла для России, при условии частичного замещения на рынке дешёвой российской и арабской нефти дорогой американской это мазохизм, заявил РИА Новости пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев.
Музыка
В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения
Политика
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
Армия и оружие
СМИ: жители сирийской деревни забросали камнями американскую колонну
Жители сирийской деревни аль-Кузлия, расположенной в провинции Хасеке, не пустили колонну американских войск, сообщила радиостанция Sham FM.
Общество
Мишустин подписал распоряжения о повышении зарплаты медикам
В правительстве РФ заявили о повышении зарплаты врачам и среднему медицинскому персоналу.
Общество
Россияне начали запасаться едой в страхе перед эпидемией коронавируса
В феврале в России резко вырос спрос на продукты с длительными сроками хранения, мыло, бытовую химию и предметы личной гигиены.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за болезни матери
Анна Заворотнюк поделилась с подписчиками переживаниями, связанными с онкологической болезнью матери, поблагодарив пользователей за поддержку.
Гаджеты
Huawei ожидает резкого падения продаж смартфонов из-за ограничений США
По данным источников ресурса The Information, в связи запретом США на сотрудничество с Google и другими американскими фирмами, Huawei прогнозирует падение продаж смартфонов в этом году на 20 %.
Единоборства
Адесанья сохранил титул чемпиона UFC, победив Ромеро
Новозеландский боец Исраэль Адесанья одержал победу над кубинцем Йоэлем Ромеро на турнире UFC 248 в Лас-Вегасе.
Политика
Путин определил полномочия Медведева в Совбезе
Президент Владимир Путин подписал указ, определяющий полномочия заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
Политика
Путин выступил против идеи возглавить Госсовет
Президент России Владимир Путин во время встречи с общественностью в Иваново рассказал, к чему приведет назначение его на должность главы Госсовета.
Энергетика
Сделка об ограничении добычи нефти между Россией и ОПЕК развалилась
Министры государств ОПЕК+ продолжат сотрудничество, они намечают дальнейшие встречи, однако точные даты не называются.
Транспорт
Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань
Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
Экономика
В Сбербанке пояснили, от чего будут зависеть ипотечные ставки
Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что динамика ставки по ипотеке в России будет зависеть от реакции ЦБ на изменение ситуации на финансовом рынке, сообщает РИА Новости.
Происшествия
Десять человек погибли при обрушении отеля в Китае
Десять человек погибли при обрушении отеля, который служил временным жильем для находившихся на карантине из-за распространения коронавируса людей, сообщает Reuters со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям.
Авто
В Сети напомнили о минивэне Lada Kalina
Как сообщают «Автоновости дня», первый показ минивэна LADA Kalina (ВАЗ-1120) состоялся в далеком 2002 году на автосалоне в Тольятти.
Общество
В России зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявлено четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, все заболевшие посещали в последние две недели Италию.
Происшествия
В Киргизии напали на участников шествия за женские права
Люди в масках напали на участников марша в защиту прав женщин в столице Киргизии, сообщила РИА Новости в воскресенье одна из участниц шествия.
Политика
Додон прервал визит в Россию из-за выявления коронавируса в Молдавии
Президент Молдавии Игорь Додон прервал рабочий визит в Россию в связи с выявлением коронавируса нового типа в республике.
Общество
Мосгорздрав пригрозил тюрьмой за отказ от самоизоляции из-за коронавируса
Департамент здравоохранения Москвы (Мосгорздрав) опубликовал на своем сайте ответы на самые частые вопросы, связанные с коронавирусом.
Игры
Capcom показала 13 минут геймплея ремейка Resident Evil 3
Пока все запасаются терпением, в интернете появился 13-минутный ролик с гемплеем Resident Evil 3. На кадрах видно, как Джилл Валентайн дерется с живыми мертвецами и пытается выжить на улицах Раккун-сити, города, охваченного эпидемией.