Финансы

REGNUMREGNUMРубль дешевеет к доллару и евро на фоне падения цен на нефть

Курс рубля по отношению к доллару и евро упал на вечерних торгах 6 марта на фоне снижения цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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