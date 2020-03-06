Финансы

REGNUMREGNUMРубль дешевеет к доллару и евро на фоне падения цен на нефть

Курс рубля по отношению к доллару и евро упал на вечерних торгах 6 марта на фоне снижения цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел

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Дочь пресс-секретаря российского президента Лиза Пескова рассказала, что позвонила в «скорую» и «умирающим» голосом рассказала врачам о недомогании, однако к ней так никто и не приехал.
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Суд в Парагвае отправил под стражу бывшего нападающего «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо.
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Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Совбез был проинформирован о договоренностях с Турцией по перемирию в сирийском Идлибе.
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