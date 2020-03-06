Финансы
REGNUMРубль дешевеет к доллару и евро на фоне падения цен на нефть
Курс рубля по отношению к доллару и евро упал на вечерних торгах 6 марта на фоне снижения цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Происшествия
В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус
"По данным на 7.30 утра, в больницу имени Боткина госпитализированы 64 пациента с ОРВИ, вернувшиеся из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции стран", - сказала собеседница агентства.
Авто
На Украине начали собирать российские автомобили Lada
Летом 2019 года сообщалось, что с момента объявления независимости на Украине продано около миллиона автомобилей производства «АвтоВАЗа» — это лучший результат среди всех производителей.
Общество
В России захотели изменить правила выдачи лицензий на оружие
В России могут измениться правила выдачи лицензий на оружие.
Армия и оружие
Украина просит у США списанные корабли для своих ВМС
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВМС Украины уже получила от США списанные корабли.
Политика
Жительница Иванова объяснила предложение Путину взять ее замуж
Ранее глава государства приехал осмотреть новую детскую поликлинику в Иваново, а также пообщаться с гражданами.
Кино
Перенос фильма о Джеймсе Бонде обойдется в $30-50 млн
Сетевые инсайдеры сообщают, что киностудии придется заплатить от 30 до 50 миллионов долларов, несмотря на то, что основной маркетинговый период для фильма еще не вошел в активную стадию, но ленту уже начали рекламировать на разных площадках.
Политика
Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви
Общество
Правительство выделило средства на выплаты к 75-летию Победы
Правительство одобрило выделение средств на единовременные выплаты в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.
Общество
Конгресс США обвиняет в крушении 737 MAX Boeing и авиауправление США
Комитет по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей считает виновными катастрофах Boeing 737 MAX производителя и авиарегулятора, говорится в докладе с предварительными итогами расследования.
Энергетика
В ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК
Россия будет терять от $100 млн до $150 млн в день из-за распада сделки ОПЕК+, заявил совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун изданию The Bell.
Единоборства
Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона
Хоккей
Ничушкин забросил 13-ю шайбу в сезоне
Политика
Зеленский не исключил выхода Украины из переговоров по Донбассу
Украина может выйти из переговоров по Донбассу. Этого не исключил президент Владимир Зеленский, сообщает «Интерфакс».
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $48 за баррель
Цена нефти Brent опустилась ниже $48 за баррель впервые с июля 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Общество
Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел
Ранее сообщалось о пяти случаях заражения новым видом пневмонии в столице и одном заражённом коронавирусом в Нижнем Новгороде.
Общество
Лиза Пескова пожаловалась, что «скорая» не приехала к ней на вызов
Дочь пресс-секретаря российского президента Лиза Пескова рассказала, что позвонила в «скорую» и «умирающим» голосом рассказала врачам о недомогании, однако к ней так никто и не приехал.
Общество
Лукашенко получил «немало» предложений по поставкам нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получил «немало» предложений по поставкам нефти.
Политика
Турция запретила беженцам переправляться в ЕС через Эгейское море
Береговая охрана Турции запретила беженцам пересекать морскую границу с Грецией.
Футбол
Роналдиньо арестовали в Парагвае
Суд в Парагвае отправил под стражу бывшего нападающего «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо.
Политика
МИД РФ потребовал от Испании отказаться от экстрадиции россиянки в США
Захарова добавила, что МИД обратился к властям США с требованием отозвать запрос на экстрадицию Красиловой.
Политика
Власти Крыма заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА "Новости".
Политика
Путин обсудил с Назарбаевым урегулирование кризиса в Сирии
Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Сирии с бывшим лидером Казахстана, а ныне членом Конституционного совета республики Нурсултаном Назарбаевым.
Общество
Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту
Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала сообщения о том, что актера не пустили в самолет, летевший в Ригу.
Кино
Кристиан Бэйл сыграет злодея в картине «Тор 4: Любовь и гром»
Политика
Совбез ООН не поддержал соглашение РФ и Турции по Сирии
Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Совбез был проинформирован о договоренностях с Турцией по перемирию в сирийском Идлибе.
Происшествия
Вывезшую дочь из Финляндии россиянку обвинили в похищении
Мать вывезла из Финляндии в Россию четырёхлетнюю девочку с российским и финским гражданством, отец пытается вернуть дочь, финская полиция завела дело о похищении, сообщает в пятницу газета IltaLehti.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»
В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Музыка
На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»
За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.